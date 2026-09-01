US Open: el fallo del juez de silla que perjudicó al argentino Facundo Díaz Acosta

Ya se había jugado buena parte de la jornada del lunes en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Facundo Díaz Acosta, 82° del ranking y uno de los últimos argentinos en presentarse, se medía en la cancha 4 con el francés Quentin Halys (52°), en un pulso intenso y parejo. El galo, de todos modos, había comenzado a tomar distancias y se llevó los dos primeros sets de manera ajustada.

Hasta que llegó la acción controvertida. Un tercer parcial sin quiebres de servicio desembocó en el tie-break. Con el score 5-3 en su favor, Díaz Acosta sacó y comenzó un peloteo desde el fondo. Producto del esfuerzo, al zurdo argentino se le cayó la gorra. Halys tiró un drop y se escuchó primero un ‘let’, y a continuación, ‘no let’.

Polémica decisión del umpire: a Facu Díaz Acosta se le cayó la gorra y le cobraron hindrance. 🚨👀



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En contexto, el reglamento establece que en estos casos, cuando a un jugador se le cae la gorra, lo habitual es cobrar ‘let’, esto es, la repetición del punto. Sin embargo, el español Iñaki Navalón Sánchez, juez de silla, determinó, para sorpresa de Díaz Acosta, que esto era ‘hindrance’ (molestar o perturbar al adversario) por parar la jugada, y por lo tanto le dio el punto por perdido. Así, pasaba de estar 5-3 a 5-4.

Díaz Acosta no podía creer la determinación del juez de silla. En el video puede observarse que no es Díaz Acosta el que detiene el punto, más allá del gesto de pedir disculpas con ambas manos. Halys no dijo nada al respecto. En todo caso, si a un jugador se le cae la gorra en más de una oportunidad, el umpire podría entender que hay cierta intención de interrumpir, y allí sí podría entenderse el cobro de un ‘hindrance’. No fue éste el caso, porque al zurdo se le cayó por primera vez.

A continuación, el argentino se complicó y pronto quedó match-point abajo: 6-7. De nuevo Díaz Acosta reclamó, pero esta vez para pedir que el partido se suspendiera, porque ya estaba lloviendo y el piso empezaba a estar resbaladizo.

El drive de Facundo Díaz Acosta ante Halys Gentileza Dino García para LN

El juego se reanudó un rato después. El argentino consiguió reponerse, do vuelta el desempate y se quedó con el tercer parcial. Pero no logró mantener el envión, Halys fue claramente superior en el cuarto set, tomó dos quiebres de distancia y sentenció tranquilamente el duelo por 6-4, 7-5, 6-7 (7-9) y 6-1, en tres horas y 11 minutos de juego. En la estadística, el galo anotó 18 aces y cometió 9 dobles faltas; ganó el 82 por ciento de los puntos con su saque, conectó 53 winners y acumuló 49 errores no forzados, mientras que Díaz Acosta sumó 43 tiros ganadores y 54 fallos. El zurdo, de 25 años, volvió a jugar en el US Open después de dos temporadas; por lesión, no pudo disputarlo en 2025, y en 2026 comenzó a recuperar terreno en el circuito

En la segunda ronda, Halys se enfrentará con el ganador del cotejo que este martes jugarán el máximo favorito, el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, y el italiano Lorenzo Sonego.