US Open: Nadia Podoroska se dio el gusto de festejar por primera vez en el cemento estadounidense

Desde el puesto 449° del ranking, Nadia Podoroska decidió utilizar un comodín de su ranking protegido para jugar el main draw del US Open, último Grand Slam de 2026. A los 29 años, aún en proceso de regreso a las canchas luego de una lesión que la tuvo más de una temporada sin jugar, la rosarina se dio un gusto grande y en la cancha 13 del complejo Billie Jean King eliminó a la suiza Simona Waltert (89ª) por 4-6, 7-6 (7-5) y 6-3, en 2 horas y 48 minutos. Valiosa victoria para Podoroska, que no pisaba una segunda ronda de Grand Slam desde el Australian Open 2024, y superó por primera vez su estreno en la Gran Manzana después de cinco participaciones sin festejos.

En el contexto, es un triunfo importante dentro del camino de regreso que está emprendiendo Podoroska, que mostró algunos pasajes de buen juego, y mejoró su servicio a medida que avanzaba el partido; al mismo tiempo, está claro que aún debe acostumbrarse a este nivel de exigencia, ya que estuvo mucho tiempo inactiva. Hace un año estaba prácticamente al borde del retiro, y su regreso a las canchas fue hace cuatro meses, en un torneo W35 en Junín. Obviamente, hoy está muy distante de aquel Roland Garros 2020 en el que trepó a las semifinales y le llevó a ser la 36ª del ranking.

Un triunfo que le permite escalar más de 100 puestos en el ranking, pero lógicamente todavía está lejos de los torneos mayores. En la estadística del encuentro, la rosarina se vio favorecida por los desaciertos de la suiza: Waltert concluyó el duelo con 44 tiros ganadores, pero con 63 errores no forzados, casi el doble de los que cometió Nadia (33). Su próxima rival será la ganadora del cotejo entre la polaca Iga Swiatek y la china Xiyu Wang (80ª).

Nadia Podoroska, en acción contra la suiza Simona Waltert en la cancha 13 del US Open (Photo by Robert Prange/Getty Images) Robert Prange - Getty Images North America

En la cancha 17, Brandon Nakashima arrolló a Sebastián Báez sin miramientos: 6-2, 6-1 y 6-0, en una hora y media de juego. Demasiadas diferencias entre el estadounidense, que está 17° en el ranking y atraviesa su mejor momento con una formidable gira sobre cemento: semifinales en Washington, finalista en el Masters 1000 de Canadá, y semifinalista en Cincinnati. Nakashima anotó 12 aces, ganó el 86% de los puntos con su primer servicio, no cedió su saque (0/3 en break-points para Báez), tomó siete veces el servicio del bonaerense, anotó 34 winners y 17 errores no forzados (9 y 20 para Báez) y, literalmente, dobló en puntos a su adversario: 84 a 42.

También fue la hora del adiós para Thiago Tirante. El de La Plata, 42° del mundo, llegaba con grandes expectativas luego de llegar hasta los cuartos de final en Cincinnati. Pero en Flushing Meadows fue de mayor a menor. Ganó los primeros dos sets contra Adrian Mannarino (67°), y el francés empezó a darlo vuelta en la tarde del domingo, hasta que la lluvia irrumpió cuando sólo le faltaba un game para completar la voltereta. Lo cerró el lunes: 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3.

Thiago Agustin Tirante fue de mayor a menor (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MIKE STOBE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La jornada negativa llegó también a Román Burruchaga, superado claramente por el ruso Karen Khachanov por 6-3, 6-0 y 6-1 en una hora y 34 minutos. El porteño (59°) hizo lo que pudo, o lo que le permitió el moscovita (50°), amplio dominado del cotejo jugado en la cancha 11. Lo llamativo: Khachanov tomó todos los break-points que tuvo a su alcance (7) y no concedió ni una sola chance de quiebre con su servicio. En el balance, el ganador totalizó 19 winners y 28 errores no forzados; Burruchaga tropezó con apenas 8 aciertos y 40 equivocaciones, números que lo llevaron a la puerta de salida.

Este martes se completará la primera rueda. Francisco Comesaña abrirá la acción en el estadio Louis Armstrong contra el italiano Flavio Cobolli (5°), en el mediodía argentino, y también en el primer turno, Francisco Cerúndolo (24°) se enfrentará con el austríaco Filip Misolic en el court 5. Un rato más tarde, Juan Manuel Cerúndolo, su hermano menor, irá contra el francés Arthur Gea en el tercer duelo de la cancha 6. En tanto, Camilo Ugo Carabelli se medirá con el alemán Jan Lennard Struff en el segundo cotejo de la cancha 13, cerca de las 14 de nuestro país.

Juan Manuel Cerúndolo se presenta el martes en nueva York Emilee Chinn - Getty Images North America

Otros resultados

Varones, 1ª rueda

Carlos Alcaraz (España, 2°) a Roman Safiullin (Rusia) 6-4, 6-4, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grecia) a Arthur Fils (Francia, 10°) 4-6, 7-6 (7-3), 6-1, 6-4

Valentin Vacherot (Mónaco, 22°) a Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos) 6-2, 6-3, 7-5

Andrey Rublev (Rusia, 23°) a Otto Virtanen (Finlandia) 6-7 (5-7), 6-7 (0-7), 6-0, 6-2, 7-6 (10-5)

Alejandro Tabilo (Chile, 25°) a Yannick Hanfmann (Alemania) 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3

Alexander Blockx (Bélgica, 28°) a Tomás Barrios Vera (Chile) 6-3, 6-4, 6-2

James Duckworth (Australia) a Matteo Arnaldi (Italia, 30°) 5-7, 6-3, 6-2, 7-6 (10-8)

Matteo Berrettini (Italia) a Stan Wawrinka (Suiza) 7-6 (7-4), 7-6 (7-3), 6-0

Alex Michelsen (Estados Unidos) a Federico Cina (Italia) 6-4, 6-1, 6-0

Hubert Hurkacz (Polonia) a Damir Dzumhur (Bosnia) 6-4 4-6, 6-1, 6-1

Jurij Rodionov (Austria) a Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) 7-6 (7-2), 6-0, 7-6 (7-4)

Rei Sakamoto (Japón) a Alekandr Vukic (Australia) 6-4, 6-7 (5-7), 6-4, 3-6, 6-4

Sebastian Gorzny (Estados Unidos) a Raphael Collignon (Bélgica) 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6 (11-9)

Jacob Fearnley (Gran Bretaña) a Martín Landaluce (España) 4-6, 6-2, 4-6, 7-5, 6-3

Dalibor Svrcina (Chequia) a Valentin Royer (Francia) 6-4, 6-3, 5-7, 5-7, 6-2

Mujeres, 1ª ronda