Wimbledon: Guido Pella perdió en el debut y caerá en el ranking, dos años después de haber sido cuartofinalista

Cuando se realizó el sorteo del cuadro principal de Wimbledon y le tocó un Top Ten como Matteo Berrettini (y séptimo cabeza de serie), el argentino Guido Pella conocía las posibles consecuencias. Cuartofinalista en el All England en su última edición (2019), lo que fue un hecho histórico para el tenis nacional, el bahiense era consciente de que una temprana derrota en Londres lo haría perder numerosas posiciones en el ranking, aunque -por ahora- no tantas porque todavía tiene la “protección” de que se le se irá sólo el 50% de los puntos de 2019.

Como el circuito estuvo cinco meses frenado por la pandemia en 2020, la ATP tomó medidas para “proteger” a los tenistas a medida que todo se reactivó. Una de ellas fue congelar el 100% del ranking durante un período y, vencido ese plazo, hacerlo por un tiempo más pero en un 50%, como para que los jugadores no se vean tan perjudicados en caso de no poder competir -por distintas circunstancias- como quisieran. Así, una eliminación como la de Pella no saldrá tan cara -al menos por ahora- como en épocas convencionales.

En el Court 3, el mismo en el que había derrotado al canadiense Milos Raonic para avanzar a los cuartos de final hace dos temporadas, este miércoles Pella perdió frente a Berrettini por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-0, en dos horas y 16 minutos. El momento actual del argentino muestra una gran distancia de aquel, incluso más allá del ranking (26° contra el 59° de esta semana). Entre el contagio de coronavirus y diversas molestias físicas, ahora el jugador entrenado por José Acasuso acumula 13 derrotas (en diez primeras rondas de torneos) y únicamente dos triunfos en la temporada.

El italiano Matteo Berrettini venció a Guido Pella en cuatro sets, por la primera ronda de Wimbledon. GLYN KIRK - AFP

Falto de confianza, Pella cedió su saque en tres oportunidades, cometió cuatro doble faltas, logró el 67% de primeros servicios pero el 64% de puntos con su primer saque (48 de 75) y sólo el 49% con el segundo (18 de 37). Sumó 21 tiros ganadores y 24 errores no forzados (Berrettini anotó 47 winners).

En 2019, el logro de Pella en Wimbledon fue sumamente valioso para el tenis argentino. Se convirtió en el cuarto tenista nacional (ATP) en llegar a los cuartos de final en el césped británico luego de Guillermo Vilas (en 1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín del Potro (2013 y 2018). Su tarea lo impulsó deportiva y anímicamente, pero desde que en agosto del año pasado se reanudó el tour luego del parate por el brote de Covid-19, Pella parece estar padeciendo el tenis.

El bahiense Guido Pella se despidió en la primera ronda de Wimbledon. Mike Hewitt - Getty Images Europe

Hace aproximadamente quince días, Pella -uno de los campeones de la Copa Davis 2016- se bajó de los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que se había clasificado en forma directa. Expuso que para él este año “está siendo muy difícil en muchos aspectos y que “sabiendo de la exigencia que un Juego Olímpico requiere, se hace difícil para mí poder dar el máximo por mi país”.

Londero: sin triunfos en 2021

El argentino Juan Ignacio Londero (27 años, 50° del mundo en noviembre de 2019) no puede despojarse de una racha sumamente negativa. Actual 129° del mundo, el cordobés de Jesús María cayó en la primera ronda de Wimbledon frente al italiano Gianluca Mager (77°) por 7-6 (7-3), 6-0, 4-6 y 6-3.

Entre partidos de cuadro principal y clasificaciones, la del Topo Londero en el césped del All England fue la caída número 14 en la temporada (únicamente logró dos triunfos, pero sólo en qualy).

Campeón del ATP de Córdoba 2019 y finalista en el de Bastad de esa misma temporada, Londero no encuentra el camino, seguirá perdiendo ranking y deberá volver a competir en el Challenger Tour (la segunda categoría del tenis profesional) y en las clasificaciones de los ATP en los que logre entrar.

