Wimbledon: Serena Williams, víctima del césped resbaladizo, debió abandonar por una lesión

Apenas 34 minutos duró el paso de Serena Williams en el All England. Leyenda vigente, la estadounidense debió decirle adiós muy temprano a Wimbledon, a causa de una lesión que se produjo por un severo tropiezo sobre el resbaladizo césped del court central.

La ovación y el reconocimiento de miles de espectadores para Williams, siete veces ganadora en Wimbledon ADRIAN DENNIS - AFP

Serena, siete veces campeona de Wimbledon, pareció lastimarse el tobillo durante el partido que disputaba contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. La estadounidense recibió tratamiento cuando superaba por 3-2 a su rival, intentó volver a jugar, pero su angustia era evidente se hizo una mueca de dolor y se secó las lágrimas antes de prepararse para sacar en el 3-3 después de que Sasnovich nivelara el juego.

Williams, que cumplirá 40 años en septiembre próximo, partía como la sexta favorita, con la misión de conquistar el 24° Grand Slam que intenta obtener desde hace cuatro temporadas para igualar el récord de Margaret Court. Pero cuando apenas se habían jugado cuatro games y estaba 3-1 al frente, perdió el equilibrio cerca de la línea de fondo al tratar de devolver una derecha de su rival, y pidió asistencia médica de inmediato. Siguió jugando, pero cuando el score estaba 3-3 y 15-30 con su saque, y luego de caer de rodillas, se encaminó a la red y se retiró entre lágrimas, en medio de la respetuosa ovación del público.

La atención médica para Serena Williams, luego de la caída que precipitó su lesión y abandono ADRIAN DENNIS - AFP

“Es brutal lo de Serena, pero la cancha central estaba extremadamente resbaladiza. No era fácil moverse”, comentó en Twitter el británico Andy Murray, uno de los que más veces ha jugado en el court principal del All England. “Estoy muy triste por Serena, es una gran campeona. Le deseo todo lo mejor, que se recupere”, dijo Sasnovich, la número 100 del mundo. “Es algo que puede pasar”. Al enterarse de lo ocurrido con Williams, Federer expresó: “Dios mío, no puedo creerlo”. El suizo venía de ganar en el mismo escenario por el abandono de su rival, el francés Adrian Mannarino, también víctima de una mala caída.

Serena Williams sufrió una despedida tan inesperada como dolorosa en el All England ADRIAN DENNIS - AFP

Visiblemente triste por una situación desafortunada, Serena levantó su raqueta con el brazo derecho y se llevó la mano izquierda al pecho para saludar a los espectadores. Oficialmente, este partido quedará en los registros como apenas la segunda derrota de Williams en la primera ronda de un Grand Slam, después de un prematuro traspié en Roland Garros 2012.

LA NACION