La semana previa a la disputa de la Breeders’ Cup muestra la bandera argentina flameando en un sector muy visible de la tribuna de Santa Anita Park, el hipódromo al pie del Valle de San Gabriel donde ese Mundial de turf vivirá su 40º capítulo entre el 3 y el 4 de noviembre, con 14 clásicos. Asoman adelante los colores celeste y blanco con el sol en el centro casi al pie de una de las escaleras, entre tantas insignias de los países representados en la serie norteamericana itinerante. Y con un golpe y una ilusión para la cría nacional, ya que el sueño de Belleza de Arteaga quedó trunco en las últimas horas y sí se confirmó la anotación de Didia, otra yegua récord, que emigró a comienzos de 2022 después de ganar la Copa de Plata estableciendo una nueva marca para los 2000 metros en el césped de San Isidro.

Son de las grandes apariciones de los últimos años entre las yeguas argentinas, aunque no podrán compartir la programación de la jornada reservada a los ejemplares adultos. A Belleza de Arteaga, la representante del stud Chos Malal que viajó desde Palermo, la dilatación de su traslado puede haberle jugado en contra al encarar el desafío con los tiempos muy justos para llegar en la mejor forma. Y la organización la dio de baja del Distaff (G1-2000m) luego de presentar una inflamación en un nudo y tener que ser infiltrada. “Queremos informar que después de haberle hecho una tomografía y estudios radiológicos, en común acuerdo con el equipo profesional del hipódromo y de las autoridades de Breeders’ Cup, se decidió no hacernos presente en la competencia por el alto riesgo de una posible lesión grave, priorizando el bienestar de nuestra Reina”, comunicaron desde el equipo, golpeados por la ilusión rota. La lesión y el desencanto tienen cura. Una herida más significativa, no. Y las entidades que trabajan alrededor de las carreras de caballos en Estados Unidos están muy pendientes de reducir al máximo los accidentes.

Ahora es tiempo de cuidados y de replantear los pasos a seguir. “Se le hizo un tratamiento en la mano y nos dijeron que tiene que hacer reposo unos 60 días. Como estamos atendiendo su salud y el tema de los costos, por no competir, todavía no hemos definido cuál será el futuro”, describe su propietario Eduardo “Cacho” Valenzuela, que en esta travesía junto al entrenador Juan Franco Saldivia también se ocupa del rol de peón. Belleza de Arteaga iba a tener su despedida de las pistas en la arena californiana. Es tiempo de mirar hacia atrás (la serie triunfal increíble de nueve primeros puestos seguidos, superando las expectativas) y también, hacia adelante, con las variantes que puedan darse como madre. “El sueño estaba cumplido, íbamos por la yapa”, dice su dueño, todavía tratando de digerir el mal trago de quedarse en las puertas de la carrera que ya han ganado otras tres argentinas: Bayakoa, Paseana y Blue Prize.

Con esta última tiene lazos Didia, también criada por el haras La Manija, propiedad de Merriebelle Stable y al cuidado de Ignacio Correas, que se radicó allí desde 2010. Otro Nacho, Pavlovsky, fue su primer dueño y se encontró con una yegua que superó todo lo imaginado. “Era chiquita, con un nacimiento tarde. Fue la última de su generación que hice domar y esperé hasta febrero para llevarla al stud de Luciano Cerutti”, recuerda sobre la zaina que este jueves está cumpliendo los 5 años reales. En aquel 2021, “había pasado Semana Santa, hablé con el entrenador para saber cómo estaba todo y me dijo que la última que le había mandado era una máquina”. Sorprendido, Ignacio le pidió no apurarla, aunque la primera etapa de los clásicos selectivos se esfumaba.

Su campaña en la Argentina fue meteórica, hasta convertirse en la Yegua del Año en apenas seis meses, con cuatro éxitos seguidos en la grama, sólo interrumpidos por el cuarto puesto en la Polla de Potrancas. Antes hubo dos intentos en 1200 metros. “Tenía mucha velocidad; por eso me sorprendió que después llegue bien a las carreras de fondo”, admite Pavlovsky, que tendrá por quinta vez una cría suya en la Breeder’s Cup, ya que Blue Prize la corrió dos veces y Blue Stripes, segunda al hocico en 2022, también. “Es increíble. Lo normal es que te toque una vez sola en la vida. No sólo tenés que tener un caballo bueno, sino que además sea capaz de aclimatarse y estar en condiciones para semejante desafío. No es nada sencillo llegar hasta ahí”, remarca.

La despedida con récord de Didia en la Copa de Plata 2021

Didia es un fruto de la globalización. Tiene un padre estadounidense, Orpen, que brilló como semental en Argentina y murió, ya de viejo, en enero de 2021, la temporada en la que la yegua comenzó a construir su leyenda. La madre, Delambre, es brasileña e hija de un inglés, Rainbow Corner, con descendencia irlandesa, Kingscote. También hay abuelos canadiense y francés en ese árbol genealógico. “Fue la última cría de Delambre, a la que compré en Brasil cuando estaba terminando su etapa de entrenamiento. Era muy corredora y llegó segunda ante los machos en el gran premio de velocidad de Gávea”, repasa. Fue en el Major Suckow (G1), en Río de Janeiro. Pasaron 20 años. “Fue muy noble en la cría. Dio hijos corredores, algunos hicieron campaña en Singapur y una hija es la madre de Tetaze”, apunta. Esa última referencia es sobre el ganador del Latinoamericano 2020, en San Isidro, justo antes de que llegue la cuarentena por el Covid.

Blue Prize cerró su campaña en 2019 tras ganar el Distaff en su segundo intento, sobre arena. Didia se clasificó para la versión Filly and Mare Turf (G1-2000m) al ganar el Rodeo Drive Stakes (G2) en la misma pista, distancia e hipódromo donde correrá ante yeguas locales, irlandeses, británicas, una francesa y una japonesa. “Físicamente son diferentes, pero en común tienen el gran corazón y la sanidad”, analiza Pavlovsky, que estuvo la semana anterior en el Stade de France de Marsella para ver la victoria de los Pumas sobre Gales por los cuartos de final del Mundial de rugby de Francia 2023. Fue la tarde que Matías Moroni evitó con alma y vida un try que dejaba afuera al equipo argentino. Tute es su sobrino, el hijo de una de sus hermanas.

El triunfo de Didia en el Rodeo Drive (G2)

El partido de este viernes por el tercer puesto, ante Inglaterra, Nacho lo seguirá desde Buenos Aires, mientras palpita el viaje a California para ver de cerca a su yegua en la Breeders’ Cup. “Tiene más velocidad que Blue Prize, que era más grandota y le costaba arrancar. Lo más destacable del gran trabajo de Correas es que logró amansarla, que no saliera desesperada adelante como hacía acá, y que se adapte rápido al sistema de entrenamiento americano. ¡Y la campaña, claro! Allá tiene cinco primeros y un segundo, con algunos problemas en el desarrollo cuando fue a Nueva York, en seis carreras”, señala, en referencia a las dos pruebas del año pasado y las cuatro de 2023. Sólo queda esperar el gran día, tras la partida final cómoda de 1m1s80/100 los 1000 metros en la arena de Santa Anita, reservando la furia para la carrera.

El último trabajo de Didia

Work of the Day from @santaanitapark—Didia worked 5 Furlongs in 1:01.80 on October 26th, 2023, for trainer @IgnacioCorreas. pic.twitter.com/EWSA0q8Bdo — XBTV (@WatchXBTV) October 26, 2023