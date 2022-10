Labrado vs. Luthier Blues: dos hermanos que viajan a San Isidro con hinchada para una revancha que puede tener un final nunca visto

La anotación del Gran Premio Suipacha (G1), una de las dos carreras premium que acompañan al Jockey Club en la jornada del 15 de octubre en San Isidro, encierra un duelo generacional entre dos caballos con muchos puntos en común. Labrado, invicto en tres carreras, y Luthier Blues, que llevaba diez triunfos seguidos antes de enfrentarlo por primera vez, nacieron en el mismo haras, fueron adquiridos por propietarios del interior y se disputan el cetro de la velocidad en un cotejo para el que fueron anotados otros 14 ejemplares.

Criados en el haras El Paraíso, los dos hijos de Le Blues saltaron a la fama viniendo de tierra adentro y a estas alturas de la temporada sus hinchadas lo viven como si fuera un duelo en las canchas de tenis entre los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. Uno tuvo un ascenso meteórico, con tres victorias en menos de tres meses, y eso incluyó dos clásicos. El otro era el faro de la especialidad al que pocos imaginaban que podían destronar y perdió el 20 de agosto por un cuerpo luego de más de un año apilando rivales. Y fue Labrado el que se cruzó en su camino.

El triunfo de Labrado sobre Luthier Blues en Palermo

Cuando Luthier Blues dejó la cabaña y viajó hacia Azul, la localidad bonaerense en la que es preparado por Gonzalo Sarno, su hermano menor no había nacido. Labrado creció en aquellas tierras de Estación La Luisa mientras el otro zaino comenzaba a carretear por las pistas y lo que fueran capaces de rendir esos genes era todavía una incógnita. Los separan dos años, pero esa distancia parece haberse acortado luego de que sus vidas se cruzaron en Palermo en el Clásico Paraguay (G3) que ganó el potrillo que es entrenado en Venado Tuerto.

No había debutado la incipiente estrella santafesina cuando Luthier Blues ya llevaba once conquistas, ostentaba el título de Caballo del Año 2021 y en sus pagos era (y lo siguiendo) un Ciudadano Ilustre. Ahora que el más joven demostró tener ligerezas como el consagrado que la gente hace fila para sacarse fotos cuando corre, se abrió una grieta entre ellos. El turf se retroalimenta de las grandes batallas, como cualquier otro deporte, y ellos llegaron para ganarse un lugar en las marquesinas. Una buena parte del público que vaya el sábado próximo a San Isidro lo hará para ver esa revancha. Ya reservan lugares desde aquellas ciudades para ver el desafío desde cerca.

Labrado y sus allegados; el potrillo está invicto en Palermo y viaja por primera vez a San Isidro

Aunque no estarán solos, como en el cuadro principal de un Grand Slam, los caballos parecen vivir la cuenta regresiva casi en espejo. Wilson Moreyra, que corrió a Labrado en sus tres competencias, viajó especialmente a montarlo al hipódromo de Venado Tuerto la semana anterior. No lo había hecho antes en un entrenamiento. “Tuve la suerte de poder ir y lo trabajé a la par de una yegua. Hizo una pasada desde la gatera y me gustó como respondió. Estamos contentos, esperando que tome el césped como rinde en la arena”, dijo. Es la gran incógnita el desconocimiento de la superficie. Desde 2007, cuando venció Compasivo Cat, que no se impone en el Suipacha un ejemplar sin experiencia previa en el pasto y nunca lo ganó un invicto.

Rodrigo Blanco también encaró la ruta semanas atrás, pero en otra dirección. Y el jinete que fue apalabrado para regresar a la silla de Luthier Blues estuvo en Azul para reencontrarse con el representante del stud Kirby’s, al que llevó a la victoria las dos veces que lo corrió, en junio y julio pasado. Su experiencia en el hasta hace poco rey indiscutido fue de un trabajo con codo, de los más habituales. “Quedamos conformes porque hizo un buen ejercicio y no se tocó las patas, que algunas veces se arranca un cayo que tiene y le sangra un poco”, confesó Sarno sobre el ejemplar que lleva 14 primeros puestos en 21 salidas.

Luthier Blues, la estrella de Azul que bate récords en los hipódromos.

En su caso, el del caballo que tiene una vieja cicatriz en la pata derecha y por eso muchos lo miraban con desconfianza y no querían comprarlo al salir a remate de potrillo, sí conoce la victoria en el césped. Allí obtuvo el Félix de Álzaga Unzué en diciembre pasado, saldando la cuenta pendiente. Y volverá luego de 10 meses con la posibilidad de cobrarse desquite y, en tal caso, entrar al libro Guiness del turf: desde la creación de las Carreras de las Estrellas en 1991, el calendario hípico argentino tiene cinco carreras de Grupo 1 en 1000 metros y ningún caballo logró imponerse en todas. Luthier Blues, que ya tiene en su foja el Sprint, Maipú, Ciudad de Buenos Aires y Unzué, puede ser el primero.

El duelo generacional ya está en la cuenta regresiva. Y no sólo convoca por lo que han generado sus favoritos, como para agregarle un condimento extra a la jornada del Gran Premio Jockey Club y a los festejos de los 140 años de la entidad madre del turf. Hay récords por romper en el horizonte.

Temas Hipódromo de San Isidro