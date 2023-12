escuchar

Francisco Leandro Gonçalves batió el récord anual sudamericano de triunfos (477) que ostentaba su coterráneo Jorge Ricardo desde 1993, superó la barrera de las 500 victorias y tiene por delante su desafío más ambicioso. Este sábado, en San Isidro, el jockey brasileño que está radicado en el país hace una década y lidera las estadísticas argentinas desde 2018 eligió montar a una potranca en el Gran Premio Carlos Pellegrini (G1-2400 metros), la carrera más esperada en el turf local y la que todavía no pudo conquistar.

Leandrinho se subirá a No Fear. La yegua nació en su tierra, pero se terminó de criar e hizo su campaña en Buenos Aires, siguiendo la habitual estrategia del haras Río Dois Irmaos, que invierte en ambos países de la región y en los Estados Unidos. En rigor, es la única hembra del lote la representante de Stud RDI que buscará ganarles a los machos, algo que no sucede en esa competencia desde 1992, cuando Potri Pe lo logró de punta a punta con Pablo Falero. Como entonces sucedió con el jinete uruguayo, Gonçalves también cumple por estos días con una dieta estricta para dar el peso asignado de 51,5 kilos, en función de la escala internacional según el sexo y la edad del ejemplar participante.

No Fear se mantuvo invicta en sus dos primeras carreras, incluyendo el GP De Potrancas, en el césped pesado; luego, sumó dos segundos puestos y un tercero No Fear @STudRDI

Gonçalves tenía la propuesta de seguir corriendo a Treasure Island, con el que obtuvo cinco éxitos este año, entre ellos la Copa de Oro el mes pasado. Pero se quedó con No Fear, con la que todavía se deben una conquista en común. “Eran dos muy buenas opciones, pero creo que la diferencia de kilos es mucha con los adultos. Le dan 8,5 kg de ventaja. La yegua está más linda, fuerte, tomó bien la tendida y el Jockey Club (llegó 3ª) lo pudo haber ganado si no teníamos contratiempos”, explica la decisión estratégica. Eso conlleva a otra, la personal, de cumplir con un peso por debajo de lo habitual. “Lo más cerca que pueda, sin que me sienta débil”, asegura. Como un boxeador que baja de categoría para buscar otro título.

“Me gusta comer de todo y normalmente hago 54. Por eso, hace casi un mes dejé las gaseosas, tomo agua y estoy alternando ensalada, pollo y pescado. No siento que me esté costando tanto, porque estoy acostumbrado a no almorzar los días que compito. Hago un buen desayuno, pico algo o como una fruta en el día y ceno bien”, describe el jinete a LA NACIÓN, antes de encarar otra jornada. En su caso, casi todas las tardes. Sólo en Argentina lleva más de 2200 carreras disputadas este año. “Eso también ayuda al cuidado del peso. La actividad diaria no deja tiempo para hacer gimnasia, pero compito mucho. En ese contexto, uno no tiene la ansiedad de que llegue ya el día del Pellegrini, porque hay compromisos previos”, agrega Francisco.

Con Treasure Island, Francisco Gonçalves festejó en la Copa de Oro, uno de los nueve Grupo 1 que logró este año el jinete. HSI

No obstante, no es una fecha más. “Cuando era chico ya me sabía los nombres de los principales grandes premios de cada país sudamericano y soñaba con estar ahí. Y la semana del Pellegrini uno la encara con muchas más ganas, con otra actitud, hay otra energía. Después que se corre, el cuerpo siente como una señal de relajación, que se necesitan vacaciones. La intención era no firmar tantas para el sábado, pero me salieron muchos caballos de compromiso y al final corro las 16″, confiesa el jockey, de 33 años, que creció en el nordeste brasileño y edificó su fama deportiva en San Pablo antes de llegar a Buenos Aires en 2013, contratado por los studs La Manija y Carampangue. Su primer Pellegrini fue en 2011, en su segunda visita al país, y perdió por media cabeza con Veraneio ante Soy Carambolo. No volvió a estar tan cerca de alcanzarlo.

El triunfo de No Fear en el GP De Potrancas

“Desde que me radiqué, lo mejor fue un tercero (con Fort the Top, en 2018). Y en los dos últimos años tuve la mala suerte que se me lesionaron los caballos, casi en el mismo lugar”, repasa, citando lo sucedido con Il Divo, en 2021, y con el favorito Durazzo, en 2022.

“Ojalá esta vez pueda darse. Con todo lo que he logrado en la Argentina, sería un sueño ganar el Pellegrini. Tuve un 2023 con cantidad y calidad de triunfos, gané nueve Grupo 1 –ocho aquí y el otro, en Brasil– y estoy entre los cinco jockeys más ganadores en el mundo este año, que es el mejor de mi carrera. Después del récord, para 2024 ya pienso en correr menos, disfrutar más de la familia”, asegura. Hay un objetivo, sí: “volver a tener contrato con una caballeriza”. Está en estudio.

En un final de temporada duro para el turf, con los retrasos en los pagos porque los fondos de la Ley provincial llegan con casi dos meses de demora y por la delicada situación sanitaria que se generó por la encefalomielitis equina, Leandrinho tiene igual siempre una sonrisa a mano. “Es un momento preocupante del país, venimos golpeados, pero tenemos que seguir luchando para seguir adelante”, transmite su sensación. Elige creer.

A la sombra de lo más visible, el Jockey Club invirtió 27 millones de pesos en las vacunas, que estaban discontinuadas y con bajo stock por haber sido quitadas del calendario obligatorio por Senasa. Así, San Isidro se está encargando de la vacunación de los caballos alojados en su predio, de los que están en los alrededores del campo 2, de los de Palermo y de los que llegan a competir desde el interior, según informó Juan Cruz Ramallo, presidente de la Comisión de Carreras y criador de Treasure Island, el caballo al que dejó Gonçalves y se sube por primera vez Gustavo Calvente.

El Gran Premio Copa de Oro

Esta vez, el brasileño buscará ganarle al ejemplar del que conoce todos sus secretos. Y, subido a su desafío, se aferra a la ilusión de una estadística peculiar: Alfredo Gaitán Dassie, el entrenador de No Fear, obtuvo seis veces el Pellegrini, siempre con jockeys diferentes. “Ojalá yo sea el séptimo”, dice, sonriente. “Si no, que sea para el mejor”, concluye.

Eso se sabrá este sábado, a las 19.15, con catorce caballos en las gateras, incluyendo tres ganadores de Grupo 1 del stud Las Monjitas: Happy Happy Day, Jazz Seiver y Natán. Antes, se correrán los otros tres clásicos grandes: el Félix de Álzaga Unuzé (1000m), a las 16.25; el Joaquín S. de Anchorena (1600m), a las 17.05; y la Copa de Plata (2000m), a las 17.45.