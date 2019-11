Cuatro segundos puestos suma Etchechoury en el Derby Fuente: LA NACION - Crédito: Carlos Lares

-¿Cuántos Nacionales ganados?

-Ninguno. Es el clásico que me falta ganar.

El que responde la pregunta es Carlos Daniel Etchechoury. Un entrenador que, a los 54 años y con casi 40 de trayectoria, jamás podría quejarse de la mala suerte, ni de que le falten "elementos", como suelen referirse los cuidadores a los caballos en genérico. Cuando no hablan de uno en particular sino de esa máxima que todos conocen, sobre lo primero que deben tener para triunfar. Después, ellos mismos y los jockeys deben hacer lo suyo.

"Tengo varios segundos, terceros, cuartos... No se me dio, fui segundo con City Banker detrás de caballos buenos. Tengo otros tres segundos". Los otros son con Funny Toy (en pos de Refinado Tom, el último héroe de la Triple Corona, en 1986), Puchet y el año pasado True Dreams. Cuatro segundos puestos. "No es para cualquiera el Nacional, es durísima", dice Dany, sin ánimo de consolarse. "Ya se va adar".

-¿Y ahora?

-La verdad es que estoy muy bien con los dos potrillos, Roman Joy e In Love. Roman Joy viene de ganar el Jockey Club, ya ganó en la arena, conoce. Quedó muy bien, tengo bastantes esperanzas. Le hice mantenimiento; no le di pasada porque no daban los tiempos, es un caballo de muy buen temperamento, manso, que puede llegar a la distancia. Solo tendidas y las partidas.

-¿Te gustó en el Jockey Club?

-Sí, mucho. Fue una carrera difícil, dura, pero es así, estos clásicos se ganan con poquito (fue medio pescuezo). Es mejor ganar cómodo. Este año creo que la potrillada tiene muy buen nivel. Tuvimos a Ivar que era el distinto, pero al irse quedó un buen grupo, muy parejo.

Roman Joy, en el Jockey Club

-In Love pareció dar un poco menos en el Casey.

-Salió de perdedor muy bien, muy fácil, trabaja bárbaro. Entró tercero pero no nos gustó, en especial por cómo lo corrimos. No por Adrián [Giannetti, el jockey], pero veníamos de ganar de punta a punta y yo soy un poco hincha, no me gusta correr en la punta y le dije que no peleara, que lo dejara al otro, y parece que a In Love no le gustó. Nos equivocamos en la estrategia. Igual fue un buen test para esta distancia. En el Nacional vamos a intentar correr adelante o venir ahí. Siguió bien.

El Clásico Eduardo Casey

Etchechoury presentará hoy además, a través de su hijo Juan Manuel (22 años), a Don Empeño, en el Gran Premio Palermo-Copa Haras Firmamento(G 1-1600 m). Es un invicto del stud San Benito, ganador de dos comunes. El único potrillo. "Es un baile bravo, pero pinta para ser un buen potrillo; se mide con caballos muy buenos. Es un cambio muy grande. Veremos cómo nos tratan. La verdad es que intentamos correr la categoría pero se anuló. A lo mejor hice más fuerza yo que Andrés [Bassombrío, el propietario] para correrlo. La idea era presentarlo en la milla del pasto para llegar al Anchorena si andaba bien, pero no teníamos mucho; había un clásico Listado y el Palermo, preferí correr esta.

Dany estuvo un año sin aparecer en la columna "entrenador" en los programas. Cuando uno de los más respetados profesionales sufre una suspensión larga se arma cierto revuelo. Es lo que ocurrió en las tres sanciones de su carrera. En este caso, los análisis de French Crack dieron cocaína. "Mis situaciones pudieron haberse evitado. La verdad es que pensé en dejar, más por lo que había salido ahora y que nunca supimos qué pasó. Fue cuando hubo 5 o 6 casos a la vez, estaba muy confuso todo, por eso pedí si podía presentar con mi hijo, no tenía seguridad de lo que estaba pasando. No sé ni para qué sirve una droga así. Fue un año duro".

Una fiesta en Palermo

La primera carrera de la jornada se larga a las 13. Y la ocasión merece que se llegue bastante antes de esa hora, porque el Pick 4 Max (hay que acertar los ganadores de la 1ª a la 4ª) tiene un pozo extra de $ 6.500.000, por lo que el total podría llegar a los 10 millones. Habrá más de 18 millones adicionales en distintas apuestas.

Los horarios de los tres grandes premios: el Gran Prermio Palermo (G 1-1600 m), a las 17, será el primero de la tarde; lo seguirá el Nacional-Copa Laboratorios Bagó (G 1-2500 m), a las 18.15, y el cierre será en la recta del Maipú (G 1-1000 m), a las 20. Las fundaciones Garrahan y EcoMujeres realizarán acciones de concientización.