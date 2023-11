escuchar

El final de la Triple Corona de esta temporada ofreció el sábado en Palermo un tercer ganador diferente en la serie más famosa del turf. Ya pasaron 27 años desde el logro del último potrillo que fue capaz de quedarse con los tres clásicos que la componen en la Argentina. No volvió a aparecer un Refinado Tom. No obstante, para un equipo de trabajo, el que lideran Roberto Pellegatta y Juan Saldivia, tuvo un sabor especial esta vez, porque vencieron en las dos etapas que se desarrollan en el hipódromo porteño, con una yapa. En este Gran Premio Nacional (G1), Ever Daddy dejó segundo a El Kodigo, que había sido el vencedor de la Polla, el primer capítulo, en septiembre. Durante casi toda la recta supieron que alguno de los suyos se quedaría con el triunfo. Fue 1-2. Todavía mejor.

Ahora que es todo alegría se permiten algunas revelaciones alrededor del ejemplar que llegó a la carrera de 2500 metros con el mayor descanso entre los nueve participantes. El recuerdo del estreno, cuando Ever Daddy perdió por única vez en sus cuatro competencias, aflora con una sonrisa en medio de los festejos y sin planes sobre los pasos por seguir. “El día del debut nos gustaba en fija. El caballo estaba muy bien preparado y creíamos que iba a ganar, aunque era una carrera en la que ninguno tenía experiencia y había mucho barro, por lo que llovía. Corrió adelante, muy rápido, y los que fueron a seguirlo quedaron muy lejos, pero terminó segundo porque apareció uno de la nada”, recuerdan los entrenadores.

Ever Daddy y Pereyra vencieron por cinco cuerpos en los 2500 metros del Gran Premio Nacional (G1), en Palermo. Hapsa

Juan la vio desde un campo, ya que cumplía una sanción por esas horas, y Roberto la siguió por televisión, porque a los 82 años elige qué días desafía al clima. En la charla telefónica entre ellos sobre el rendimiento del potrillo había cierta desilusión. Aquella derrota les enseñó que era aun mejor que lo pensado. “Después, al ver la repetición bien, le dije a Roberto que le diéramos otra oportunidad en 1600 metros. Y cuando ganó la de perdedores, lo hizo tan fácil [por nueve cuerpos] que nos convencimos de que tenía mucho por dar”, recuerda Saldivia, que esta semana volvió de Estados Unidos, después de viajar con Belleza de Arteaga para el frustrado intento de disputar la Breeders’ Cup en Santa Anita Park.

En ese mes y medio, Pellegatta tomó el control total de los caballos. Este triunfo, el tercero consecutivo de Ever Daddy, parte de una serie que incluye el éxito en el Coronel Miguel F. Martínez (G3, 1800 metros), uno de los preparatorios para el Derby, tuvo su sello y ratificó aquel concepto inicial. También, disparó chanzas entre el maestro y su alumno. “Me puedo ir otra vez; sé que estamos en buenas manos”, lanzó Juan, y Roberto tomó el guante: “En verano no hay problemas, pero en invierno ni se te ocurra que voy a ir a tomar frío todos los días yendo al stud”. Las bromas se extendieron. Aquella derrota hoy es la anécdota que precedió a lo que generaría con tanta ilusión que en septiembre, en ocasión de su anterior conquista, los dueños del potrillo entendieran la propuesta del equipo de Tramo 20. “Les dije que podíamos ganar el Nacional, pero teníamos que pasar por alto el clásico de octubre”, revela Saldivia. A las carreras también se las gana con buenas estrategias. El resultado está a la vista.

El Gran Premio Nacional

William Pereyra, el jockey, ganó el Nacional por segundo año seguido. Esta vez tuvo tiempo para celebrar, a diferencia de lo que sucedió en 2022, cuando sufrió una baja de presión cerca del disco al imponerse con Niño Guapo. Y para mejor, una hora después, ya con el nuevo sistema de iluminación LED, en el que fueron invertidos más de 350.000 dólares, el formoseño tuvo su doblete de Grupo 1 al vencer con otro potrillo, El Porfeado, pero en el Maipú (1000 metros). En la prueba para velocistas superó por la cabeza al rey de la especialidad, Labrado, que mostró sus dos caras más reconocidas: el coraje para pelear siempre, en una campaña con apenas tres derrotas en 12 salidas, y la indisciplina en las gateras.

Pereyra pudo elegir montar a Che Maga, que terminó quinta en esa competencia, pero optó bien al quedarse con el más joven del lote. Había otra alternativa para el jinete en la noche: la invitación a ver el retiro del fútbol de su amigo José Sand, que jugó por última vez en Lanús ante Racing, luego de 24 años de carrera. El hombre que lo convenció de viajar a Buenos Aires para ser jockey, cuando trabajaba en la cabaña familiar de Pepe en Corrientes, tampoco pudo estar en Palermo.

El Gran Premio Maipú

El sábado dejó una historia más. Kevin Banegas esperó siete años para ganar un gran premio. Egresado de la escuela de aprendices de San Isidro en 2016, el muchacho nacido en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte pudo celebrar, al fin, cuando sorprendió a todos con la atropellada de Comando Secreto, un caballo que no vencía desde hacía casi un año y siempre había sido actor de reparto en sus experiencias clásicas. Para la caballeriza, Sixa, fue la mejor victoria en sus 13 años de vida. Hasta ahora su gente había logrado sacarse la foto en 10 pruebas comunes. Con el zaino de 530 kilos cumplió un sueño que no parecía estar en el radar. Sobre todo cuando pisó último la recta.

El Gran Premio Palermo

“No estaba ansioso, ya se me iba a dar”, aseguró el jinete, que a los 23 años acumula más de 400 triunfos y casi dos decenas de éxitos clásicos. También, algunos golpes duros. En 2021, su temporada se terminó en agosto. El jockey sufrió una caída y estuvo sin poder competir durante diez meses, por una fractura del fémur izquierdo. Todavía tiene pendiente volver al quirófano para que le saquen los clavos, que lo molestan un poco cuando camina. Eso demandará una nueva pausa en la profesión, de un par de meses, y Banegas analiza que sea para fines de este año.