“Todo lo que hice, lo hice en España. Mi vida está en España”. La frase resuena por cada rincón. Toma fuerza y se multiplica. Ilia Topuria, el luchador que nació en Alemania, tiene orígenes georgianos y se crio en Alicante, dio un golpe sobre la mesa en el mundo de las artes marciales mixtas y se consagró como el primer campeón del mundo español en UFC. El Matador advirtió que iba a hacer historia y cumplió con su palabra porque en el segundo asalto del combate estelar de la velada que se celebró anoche en Los Ángeles le arrebató el cinturón de peso pluma Alexander Volkanovski.

Topuria llegó muy confiado a la velada de UFC 298, con 14 triunfos consecutivos que respaldaban su deseo de tener la corona. En el Honda Center, en California, todos estaban expectantes y él no defraudó: una derecha letal para sacar del juego a su rival y concretar un brutal nocaut dio la vuelta al mundo.

Todo se resolvió en el segundo round, porque el ataque de Topuria era claro y sus manos entraron limpias. El Matador encadenó una serie de golpes que fue letal para Volkanovski: una izquierda, seguida de una derecha, y fue otra derecha la que mandó a la lona al australiano, que quedó sin reacción en el suelo, hasta que el árbitro ordenó el final del combate.

El KO de Ilia Topuria a Volkanovski que le da el cinturón de campeón de peso pluma de la UFC. pic.twitter.com/oxAXqmxtrz — Sphera Sports (@SpheraSports) February 18, 2024

“Va a ser abismal, te lo aseguro. Mañana escribiremos historia. Va a ser algo histórico para España, para Georgia... y para mí personalmente. El que cree, crea realidades”, le había dicho Topuria al diario Marca, y el luchador de 27 años devolvió cada centavo que pagaron los más de 500 españoles que se acercaron hasta el estadio para ver su consagración.

Y tras el combate confirmó su deseo de trascender: “ Mi objetivo, desde el principio, era convertirme en el campeón de la UFC. Ahora que ya lo soy, no sé cuáles serán los siguientes pasos que realizaré, pero seguro que serán unos grandes pasos ”, dijo El Matador, que confesó que es fanático de Real Madrid y recibió las felicitaciones del club merengue en su cuenta oficial de X.

Enhorabuena por tu triunfo histórico para el deporte español, @Topuriailia. Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú se convierta en campeón mundial de la UFC.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2024

Respecto a la revancha que le pidió Volkanovski en el octágono, Topuria explicó: “Le voy a dar la revancha porque es una buena persona, pero, a la vez, es hora de ir hacia adelante. Es el momento de limpiar la división, es el momento de las nuevas generaciones”.

Incluso, tras la victoria Topuria no detuvo su deseo por seguir creciendo en el mundo de las artes marciales mixtas y apeló a los micrófonos de las transmisión oficial para desafiar públicamente a Conor McGregor: " Si aún tienes h..., te espero en España”.

El origen de Topuria

Ilia Topuria nació en 1997 en Halle, Alemania y vivió allí hasta 2003, cuando sus padres decidieron volverse a su país de origen, Georgia, donde comenzó a practicar lucha grecorromana. A los 8 años sus padres se separaron y a los15 años se mudó a España. Residente en Alicante, comenzó a entrenar en el Climent Club, de los argentinos Agustín y Jorge Climent, especializados en MMA.

Logró debutar oficialmente a los 18 años y en 2019 realizó seis peleas en las que disfrutó de la victoria. A UFC llegó en 2020 y se impuso Youseff Zalal por puntos, en Abu Dhabi. Y después les demostró su rigor a Damon Jackson, Ryan Hall, Jai Herbert, Bryce Mitchell, Josh Emett y anoche a Alexander Volkanovski.

“Conor McGregor. Si aún tienes huevos, te espero en España” pic.twitter.com/0UBtwDhIcC — Sphera Sports (@SpheraSports) February 18, 2024

Si bien el apodo de El Matador no es lo que más le gusta, hace un tiempo en una entrevista en “El Hormiguero”, con Pablo Motos, contó cómo nació ese calificativo: “‘El Matador’ surgió dentro de mi gimnasio, el Climent Club. Realmente surgió de ahí, fue al cabo de muchísimos años. Al principio me empezaron a llamar ‘El Matador’ y no me gustaba mucho porque lo asociaba mucho con los toros y los animales. Y yo soy una persona bastante sentimental con todo eso. Pero, con el tiempo, ya ‘El Matador’ me fue sonando cada vez mejor”.

