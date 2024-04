UFC en llamas: el chileno Ignacio Bahamondes le regaló a los fanáticos un nocaut que es una “belleza”

Escuchar

Un regreso perfecto, soñado y con una sensación de resurgimiento. En Las Vegas, en el UFC Vegas 90, el chileno Ignacio “La Jaula” Bahamondes (15-5-0) logró su cuarta victoria en esta competencia con un espectacular KO sobre Christos Gigos, que en las redes sociales calificaron de “espectacular” y que todos los fanáticos del deporte celebraron, ya que este peleador tuvo momentos personales complejos que lo habían alejado de la actividad.

Tras ocho meses sin combates, Bahamondes se llevó el bono de 50.000 dólares de Dana White y UFC. El peleador chileno, que en su última pelea había perdido con Ludovit Klein, dominó de principio la acción. Cuando quedaba un minuto y medio para que finalizara el primer round, Bahamondes conectó una espectacular patada con su pierna izquierda en la cabeza del experimentado Giagos. El estadounidense cayó y el juez rápidamente paró la pelea. En redes sociales, la cuenta oficial de la UFC subió el video del nocaut y escribió: “Belleza”.

Esta victoria lo coloca en un gran lugar cerca del Top-15 del peso ligero. Pero este éxito del chileno, de 26 años, tiene un sabor especial porque volvió a la escena después de pasar por un momento delicado a nivel personal. Como él mismo relató, tras su última derrota (por decisión), su esposa quedó embarazada, pero luego perdió al bebé: “ Era nuestro primer hijo, entonces fueron cosas que me hicieron tocar fondo. No quería entrenar. No quería ir al gimnasio. Me sentí fatal durante como dos meses ”.

Y continuó: “ Pensé que todo se estaba derrumbando, pero gracias a Dios pude recomponerme y todo empezó a salir bien. Estos últimos tres meses han sido una bendición para mí y mi familia. Me he sentido muy bien en el gimnasio y nunca me he sentido mejor. Soy una persona completamente diferente y estoy lista para darlo todo ”, le dijo Bahamondes a MMA Junkie.

Además, Bahamondes, que espera que este triunfo lo ayude a dar un salto en la categoría de peso ligero, habló con los medios y contó que su pareja, la también luchadora Caroline Gallardo, está embarazada. “ Voy a tener un bebé, mi esposa tiene cinco meses y todo es para él ”, manifestó.

Además, en la cuenta oficial de UFC el peleador chileno dejó una palabras que también se viralizaron rápidamente: “ Mi gente, lo hicimos una vez más. Ahí estamos con un nocaut hermoso, se los regalo. Se los dije: ‘La Jaula’ está de vuelta. Nunca terminen de pelear por sus sueños, nunca está terminado. Uno siempre se puede parar y volver más fuerte. Así somos los latinos, nos caemos y nos paramos cien veces. Volvemos mejores, más peligrosos ”.

