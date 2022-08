Un coleccionista de figuritas del Mundial lanzó una teoría sobre los faltantes de paquetes: “No sé si fue a propósito”

Los días transcurren y las historias sobre el Mundial son una moneda corriente. A menos de 100 días de comenzar una nueva edición de la cita más importante del fútbol, los fanáticos se las ingenian para entretenerse y así apaciguar la ansiedad. Lo hacen a través del álbum de figuritas que ya es furor.

Con una actualidad inmejorable del seleccionado nacional, que a base de rendimientos y resultados obtuvo la Copa América en 2021 y la Finalissima, los fanáticos se encargaron de conformar la otra pata de la mesa al agotar las localidades en cada presentación y así realizar un trabajo mancomunado que tendrá su exposición en el mes de noviembre cuando Argentina comience su participación en la fase de grupos.

Como un eslabón más de la cadena, las figuritas entraron en la escena y se convirtieron en un pasatiempo ideal de la sociedad. Aunque en esta edición -según corroboran los especialistas- el hecho de adquirirlas se volvió un tema más que engorroso. Sin stock disponible en la mayoría de los kioscos del país, la demanda desbordó completamente las expectativas y el hecho se volvió un tema de conversación recurrente en las juntadas sociales.

El álbum, más 100 figuritas, más sobres, se ofrecen en Mercado Libre a un precio de $24.900 Captura Mercado Libre

En el terreno de la especialización, Pablo Pereyra, oriundo de La Plata, es coleccionistas de figuritas y dialogó con LA NACION para dar detalles de una movida que se realiza asiduamente ante la proximidad del evento y que cuenta con un nicho propio.

“Aún no pude abrir ni un sobre. Estoy desbordado de todos lados”, manifestó Pereyra, quien se dedica a vender figuritas por su zona de residencia y recibe una innumerable cantidad de pedidos en su cuenta de Facebook e Instagram llamada @laplatafigus.

Conocedor del tema, explicó la razón del desabastecimiento de las figuritas en los comercios: “Lanzaron una especie de preventa que fue una tirada muy chica, no sé si fue a propósito o no, pero el objetivo que buscan es este, que todos estén buscando lo mismo. Ahora no hay un stock disponible que pueda colmar las expectativas”.

En términos económicos, un álbum cuesta a partir de 750 pesos y cada paquete de figuritas tiene un precio de 150 pesos. A pesar de esos importes, y una situación del país endeble en cuestiones de liquidez, el coleccionista se mostró sorprendido por la repercusión de esta nueva tirada, a la cual la diferenció por completo de las ediciones del 2014 y 2018. “Hace bastante que vendo figuritas, pero nunca tuvo tanta efervescencia como ahora. Además de eso, conseguirlas no son baratas y viendo el país como esta no le encuentro explicación”.

El mito de la figurita “difícil”

En cada edición del Mundial, las selecciones reúnen a sus mejores jugadores y presentan las mejores cartas disponibles para medir fuerzas en los partidos de la fase de grupo y el proceso eliminatorio. Como suelen ser codiciados en un campo de juego, esos deportistas también cotizan a la hora de conseguirlos impresos en una figurita.

La figurita de Lionel Messi, una de las más codiciadas. Foto/Twitter: @joastahl

Con el correr del tiempo, el ingenio se puso a la orden el día, y al percibir la desesperación de los fanáticos de conseguir a su jugador favorito, se instauró el lema de la figurita “difícil” para agregarle una veta más a un negocio que obtiene numerosos dividendos fuera del campo de juego.

“Es un mito. No existe la figurita difícil. En otra época podría tener otra relevancia ya que los álbumes que llenabas tenían una especie de premio”, destacó Pereyra, quien completó los álbumes de Argentina ‘78, Italia ‘90 y Estados Unidos ‘94.

Una comunidad que tiene su lugar en una plaza de La Plata

Desde el Mundial de 2014, organizado en Brasil por la FIFA, los coleccionistas de figuritas tienen un lugar en el monumento de la Plaza Malvinas Argentinas, ubicada en las calles 19 y 51 de la ciudad de La Plata. Pablo, el creador de este movimiento, aseguró que este evento transcurre durante todo el año y no es específico solamente por la realización del evento de mayor relevancia a nivel de selecciones.

“Es una juntada que tiene un lugar característico y lo realizamos para que los coleccionistas puedan ir. También se realizan entregas, ventas o canjes de figuritas”, subrayó Pereyra, quien aseguró que la concurrencia al lugar aumentó considerablemente desde el lanzamiento de la nueva tirada del Mundial de Qatar.

Su organización se fue amoldando a los tiempos que corren y las plataformas digitales tomaron un lugar de preponderancia para los avisos pertinentes: “Se armó básicamente por redes sociales para que vaya gente de todas las edades, sin prejuicios. Hace ocho años que estamos y estamos todo el año, donde generalmente somos pocos los que concurrimos”.