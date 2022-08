Sebastián Beccacece volvió a atacar a Marcelo Gallardo después de su pelea en junio: “Un acto totalmente arrogante y prepotente”

La actual campaña de la Liga Profesional comenzó con uno de los episodios más insólitos del pasado reciente del fútbol argentino. A 10 minutos del final de un Defensa y Justicia-River que terminó en un empate sin goles, el DT del Halcón, Sebastián Beccacece, quería introducir un cambio cuando el rival tenía un lateral ofensivo. Y cuando parecía que el ex entrenador de Independiente y Racing no iba a poder realizarlo, se interpuso para evitar que se saque el lateral, lo que le valió una tarjeta roja y una enérgica discusión con Marcelo Gallardo, que continuó incluso después del pitazo final.

Ese incidente ocurrió a principios de julio, pero Beccacece todavía mantiene la animosidad hacia el Muñeco, como lo reveló en una entrevista que le concedió a Mariano Closs en el programa F12, de ESPN. El rosarino reconstruyó el hecho y la razón de su enojo: “Es muy sencillo: en esa situación puntual cometí algo que no estaba bien y fui expulsado”, rememoró. “Yo me enojo o respondo a lo que gesticula Marcelo [Gallardo] porque me pareció desubicado, nada más que eso”.

Elaborando sobre la “desubicación” del técnico de River, Beccacece le dedicó una evaluación terminante: “Cuando uno se cree con la autoridad moral para decir que algo está bien o mal cuando hay alguien que imparte justicia, me parece un acto totalmente arrogante y prepotente”, disparó. “Y yo respondí. No importa quién está en frente, si ganaste 14, títulos, 20, 50 o ninguno”, se justificó.

Y por si fuera poco, sacó a relucir el extenso historial de cruces que tuvo Gallardo en el pasado: “Me parece que para que uno genere en el otro una autoridad sobre qué hay que hacer por lo menos tenés que responder vos en una manera ética y moral intachable a lo largo del tiempo. Y eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera ha sido increíble”, siguió.

Por último, el también ex asistente de Jorge Sampaoli insinuó que la opinión pública tienda a estar inclinada hacia Gallardo debido a una cierta “protección” que goza: “Está instalado esto de que ‘al que gana no se lo toca’, o que hay que cuidarlo, que River lo hace muy bien, la forma que protege a sus líderes”.

En la misma entrevista, Beccacece también fue consultado por un posible interés para dirigir a Boca a partir de 2023, pero se mostró cauto al respecto: “Si soy honesto, a mí no me ha llamado nadie. Si el día de mañana pasa, seguramente se sabrá. Como grupo de trabajo nosotros estamos dispuestos a sentarnos y escuchar, por Boca o por cualquier equipo que nos llame. Para nosotros es un privilegio que nos presten trabajo”.