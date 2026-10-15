Un jugador jamaiquino hizo una interminable caminata para patear un penal, falló y complicó a su equipo

Una escena insólita del fútbol ocurrió en la semifinal de ida de la Copa Caribeña de Clubes de la Concacaf. El delantero jamaiquino Trayvone Reid tuvo en sus pies una oportunidad ideal para ampliar la ventaja de su equipo, Mount Pleasant, ante Club Sando de Trinidad y Tobago, pero una lenta y larga caminata antes de ejecutar un penal terminó con un remate débil a las manos del arquero rival.

El Mount Pleasant ganaba como visitante y tenía la posibilidad de tomar una ventaja de dos goles en una serie decisiva. Sin embargo, el fallo de Reid abrió la puerta para la reacción del conjunto local, que terminó igualado 1-1 y dejó la clasificación a la final completamente abierta.

El penal insólito de Trayvone Reid

El equipo jamaiquino había comenzado mejor el encuentro disputado en el Hasely Crawford Stadium de Puerto España. A los 10 minutos, Daniel Green en su propia área lanzó un pelotazo largo a espaldas de la defensa rival. Warner Brown ganó la posición y definió ante la salida de Teshorne Ragoo para establecer el 1-0.

Cerca de la media hora, Green volvió a convertirse en protagonista. Esta vez filtró un pase preciso para la diagonal de Reid. El delantero controló dentro del área, enganchó y provocó una mano evidente de Joshua Alexander. El defensor de Club Sando fue amonestado y el árbitro cobró penal.

La reacción de Trayvone Reid tras errar el penal

Entonces llegó el insólito disparo de Reid, quien tomó una extensa carrera previa, caminando lentamente antes de acelerar hacia la pelota. Sin embargo, cuando finalmente remató, Ragoo adivinó la intención y atrapó la pelota sin dificultades.

El desarrollo posterior del partido

La igualdad llegó a los 10 minutos del complemento luego de una salida fallida de la defensa jamaiquina. La pelota le quedó a Jaron Pascall cerca del área rival y su remate cruzado se estrelló contra un poste. En el rebote apareció Daniel David, que controló la pelota, eludió a un defensor y definió con un disparo imposible para el arquero Shaquan Davis.

Más allá del resultado, gran parte de la atención quedó concentrada en Reid. El atacante, de 26 años, llegó esta temporada a Mount Pleasant con importantes antecedentes en el fútbol jamaiquino. Inició su carrera en Tivoli Gardens y posteriormente pasó por Harbour View, etapa en la que incluso llegó a disputar un amistoso con la selección de Jamaica. Más tarde pasó por Oakland Roots antes de regresar a su país.

Mount Pleasant fue campeón de la liga jamaiquina en 2023 y es defensor del título en la Copa Caribeña

Su incorporación al actual campeón de la Copa Caribeña fue una de las noticias destacadas del mercado local. Según lo presentaron medios de Jamaica, era uno de los delanteros más buscados del torneo. Venía de completar un destacado desempeño, con 21 goles en la última edición de la Jamaica Premier League, registro que lo convirtió en el segundo máximo artillero del campeonato.

Ahora, el delantero tendrá la oportunidad de superar el insólito episodio. Mount Pleasant, campeón de la liga jamaiquina en 2023 y defensor del título en la Copa Caribeña, buscará asegurar su clasificación a la final cuando reciba a Club Sando en el partido de vuelta, previsto para la próxima semana en el Sabina Park.