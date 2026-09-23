La insólita protesta de un arquero argentino: le cobraron un penal que no fue y se dejó hacer el gol

La Copa Bolívar, el principal torneo de ascenso del fútbol boliviano, tuvo un episodio inusitado el pasado domingo. Jugaban en Cochabamba Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas. Igualaban 2-2 en el estadio Félix Capriles y el partido entraba en el tiempo adicionado. En una jugada aparentemente intrascendente, el árbitro Carlos Arteaga dio un penal para el local. Todos los jugadores visitantes se le fueron al humo, incluido el supuesto infractor, el arquero argentino Gustavo Tesonotte.

El partido estuvo 19 minutos detenido, entre las protestas de los futbolistas, las explicaciones del árbitro y... la ausencia de VAR para cotejar si el delantero de Independiente se había zambullido en el área rival o si, efectivamente, hubo un contacto con Tesonotte. De repente, el arquero, enfundado en un buzo verde fosforescente, caminó hacia su arco para la ejecución del penal. Fue hacia su palo derecho. ¡Y allí se quedó!

A modo de protesta, le indicó al ejecutante de la pena máxima que ejecutara. Pero jamás fue hacia el centro del arco para detener el remate. Permaneció en su palo, viendo desde una posición privilegiada como su rival -violando un supuesto acuerdo al que habían accedido los jugadores de ambos equipos- impactaba el balón desde el manchón de los doce pasos y convertía el 3-2 sin oposición.

La curiosa situación de juego en la Copa Simón Bolívar

En declaraciones televisivas, el arquero argentino explicó luego que no atajó el penal “a modo de protesta”, y que existía un acuerdo para que el equipo rival marrara el disparo. No ocurrió. “Nunca hubo contacto con el delantero y, obviamente, estaba más que convencido de que no era penal porque en ningún momento, en ninguna de las dos disputas que tuvimos, tuve contacto con él. La verdad es que me sorprendió la decisión del árbitro”, dijo Tesonotte, nacido en Berazategui hace 28 años y formado en las inferiores de Banfield.

El guardavallas continuó: “Apenas él cobra penal, la verdad que me tomó por sorpresa. La decisión [de no atajar el penal] no fue solamente mía, sino fue en conjunto. La teníamos pensada desde que cobran el penal: fue una una decisión fue muy errónea de parte del árbitro. Y también en modo de protesta. No solo por todas las cosas que vienen pasando en el fútbol, sino también por nosotros, porque fuimos a Cochabamba a buscar los tres puntos y que nos cobren un penal que no era... la verdad que no nos pareció y tomamos esa decisión”.

¿Qué pasó antes del penal? Lo contó el mismo Tesonotte. “Hablamos con los jugadores de Independiente, con el delantero. Quedamos en que iba a existir un fair-play. Porque en el fútbol también existen códigos. Me sorprendió que haya metido el gol cuando todos habíamos quedado en que él iba a fallar y el partido terminaría en empate”, recordó el arquero argentino.

El polémico episodio se puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), también calificó la jugada como "penal inexistente" y decidió suspender a Carlos Arteaga, el árbitro, de manera indefinida.pic.twitter.com/zqE9FGVvZA — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) September 23, 2026

El árbitro fue suspendido

Después del partido, y a la luz de las imágenes que se hicieron virales, la comisión de árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol decidió suspender “de forma indefinida” al árbitro Carlos Arteaga. Las autoridades entendieron que el referí había incidido en el resultado del partido entre Independiente de Cochabamba y Wilstermann Cooperativas al sancionar un penal que no había existido.

“Después de haber realizado un análisis técnico reglamentario de dicho partido, [...] y haber sancionado un penal inexistente en una jugada de disputa normal, y sobre todo con esta decisión ha incidido en el resultado final del partido”, dice el boletín oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según consignó el sitio Red Uno. La Federación resolvió entonces “suspender al árbitro Carlos Arteaga, por el lapso de tiempo indefinido de todos los torneos de esta gestión 2026 de la FBF”.