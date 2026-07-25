Un nene le hizo firmar a Lionel Scaloni un “contrato” hasta 2030 y desafió a Chiqui Tapia: “Ahora te toca a vos”

Desde que la selección argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España, una de las grandes incógnitas para los hinchas gira en torno a la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado y sus declaraciones encendieron la preocupación entre los fanáticos de la Albiceleste. Mientras ese debate continúa, un nene decidió tomar cartas en el asunto y protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral.

Durante sus vacaciones en Pujato, Santa Fe, el pueblo donde nació y vive parte de su familia, el DT recibió el cariño de cientos de personas que se acercaron hasta la puerta de su casa para saludarlo, pedirle una foto o un autógrafo. Entre ellos estaba Franco Ottaviani, un pequeño fanático que llegó con una idea muy especial.

El contrato firmado por Lionel Scaloni para renovar su contrato en la selección argentina (Foto: X)

En lugar de una camiseta o una pelota, el niño llevó un papel con un título que llamó la atención del director técnico: “Contrato para el Mundial 2030”. Lejos de esquivar la ocurrencia, Scaloni sonrió, tomó una lapicera y estampó su firma sobre el documento improvisado, desatando la alegría del pequeño y de toda su familia.

Luego del encuentro, el padre de Franco compartió en sus redes sociales un video en el que el niño mostró orgulloso el contrato firmado y aprovechó para lanzar un mensaje directo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Ahora te toca a vos”, dijo mirando a cámara, en referencia a Claudio “Chiqui” Tapia, en un simpático pedido para que también firme la renovación del entrenador hasta el Mundial de 2030.

Lionel Scaloni junto a la familia de Franco Ottavianni (Foto: Instagram @cesar.ottaviani)

El video no tardó en viralizarse en X, donde miles de usuarios celebraron la creatividad del pequeño y se sumaron a la campaña con comentarios cargados de humor. “Un nene le hizo firmar a Scaloni un contrato hasta 2030, es el nuevo superhéroe argentino”, escribió un usuario; mientras otro bromeó: “El nene contando en la escuela cómo abrochó la renovación de Scaloni con un baitazo”. Pero un tercer comentario destacó la jugada del pequeño hincha: “Jajajajaja cómo vas a ser TAN CAPO. Lo comprometió a Scaloni y apretó al Chiqui en la misma jugada. Lo quiero mucho”.