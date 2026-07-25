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Un nene le hizo firmar a Lionel Scaloni un “contrato” hasta 2030 y desafió a Chiqui Tapia: “Ahora te toca a vos”
En medio de las dudas sobre el futuro del técnico al frente de la selección argentina, un pequeño hincha protagonizó una escena que conquistó las redes sociales
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Desde que la selección argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España, una de las grandes incógnitas para los hinchas gira en torno a la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado y sus declaraciones encendieron la preocupación entre los fanáticos de la Albiceleste. Mientras ese debate continúa, un nene decidió tomar cartas en el asunto y protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral.
Durante sus vacaciones en Pujato, Santa Fe, el pueblo donde nació y vive parte de su familia, el DT recibió el cariño de cientos de personas que se acercaron hasta la puerta de su casa para saludarlo, pedirle una foto o un autógrafo. Entre ellos estaba Franco Ottaviani, un pequeño fanático que llegó con una idea muy especial.
En lugar de una camiseta o una pelota, el niño llevó un papel con un título que llamó la atención del director técnico: “Contrato para el Mundial 2030”. Lejos de esquivar la ocurrencia, Scaloni sonrió, tomó una lapicera y estampó su firma sobre el documento improvisado, desatando la alegría del pequeño y de toda su familia.
Luego del encuentro, el padre de Franco compartió en sus redes sociales un video en el que el niño mostró orgulloso el contrato firmado y aprovechó para lanzar un mensaje directo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Ahora te toca a vos”, dijo mirando a cámara, en referencia a Claudio “Chiqui” Tapia, en un simpático pedido para que también firme la renovación del entrenador hasta el Mundial de 2030.
El video no tardó en viralizarse en X, donde miles de usuarios celebraron la creatividad del pequeño y se sumaron a la campaña con comentarios cargados de humor. “Un nene le hizo firmar a Scaloni un contrato hasta 2030, es el nuevo superhéroe argentino”, escribió un usuario; mientras otro bromeó: “El nene contando en la escuela cómo abrochó la renovación de Scaloni con un baitazo”. Pero un tercer comentario destacó la jugada del pequeño hincha: “Jajajajaja cómo vas a ser TAN CAPO. Lo comprometió a Scaloni y apretó al Chiqui en la misma jugada. Lo quiero mucho”.
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