El emotivo video que la AFA dedicó a Lionel Scaloni, Lionel Messi y la selección argentina

En la tarde del viernes, la AFA difundió a través de las redes sociales un video emocionante en el que menciona solo dos nombres propios, los de Lionel Scaloni, el DT que finalizará su contrato en diciembre próximo, y de Lionel Messi, la estrella que no habló después de la derrota frente a España en la final del Mundial y de la cual nadie sabe si volverá a vestir la camiseta de la selección argentina. Se trata de casi dos minutos evocativos de un ciclo exitoso, con aroma a seducción.

“Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído? Que bancar a muerte a un DT interino era el primer paso para alcanzar la gloria eterna ¿qué hubieras pensado?”, comienza su relato el cortometraje, mientras las imágenes van repasando los mejores momentos de los últimos años, con foco casi exclusivo en el entrenador y su grupo de ayudantes. Se apilan uno y mil abrazos con figuras de cada equipo al que diseñó.

Así, se suceden imágenes de celebraciones, podios, copas alzadas, apretones interminables con las estrellas y los convocados que fueron uniéndose. Una etapa inolvidable que incluyó la conquista de la Copa América disputada en 2021, la Finalíssima contra Italia, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024, más la definición por la Copa del Mundo de 2026, en un camino plagado de épica.

Un saludo de Scaloni y Lionel Messi durante un triunfo de la selección argentina en el reciente Mundial. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Con una mano en el corazón, si alguien te hubiera asegurado que íbamos a ver a Messi sonreír otra vez después de aquella final del 2014, con 70 de 93 partidos ganados. Que todo iba a empezar con un ‘Maracanazo’, para después poner de rodillas a los europeos; que íbamos a salir campeones del mundo ese año, con la unión de los argentinos como nunca se vio en las calles. Y que seríamos bicampeones de América con chicos que luchaban por cumplirle el sueño a su ídolo de chicos, ¿lo hubieras soñado?“, continúa el video, mientras repasa jugadas y hazañas de Messi y de la mayoría de los integrantes de la selección. Y se replican los llantos, la emoción, los rivales derrumbados y una alegría que sigue contagiando incluso hoy, a menos de una semana de la dolorosa caída ante España en Nueva Jersey.

Entonces, mientras Scaloni medita su futuro aclamado en la puerta de su casa en Pujato, Messi sostiene el silencio en familia en Rosario y muchas de las figuras del plantel exponen sus sentimientos en las redes sociales y en las calles de las ciudades en las que crecieron o residen, la AFA sigue aferrada a la ilusión de los hinchas y a la posibilidad de convencer al DT y al número 10 de seguir adelante con el proyecto.

La AFA publicó el emotivo video de la selección cinco días después de la caída a manos de España en la final de la Copa del Mundo, luego de que Scaloni sugiriera que no continuaría y de que Messi no se expresara.

“Si hace tan solo un mes te hubiera jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero, que un Messi con 39 años haría un hat-trick en el partido inaugural, que dejábamos afuera a los ingleses siendo otra vez finalistas del mundo, ¿cómo te hubieras sentido? Seguramente orgulloso, como te sentís ahora, de un equipo que hizo ordinario lo extraordinario“, resalta la locución, acompañando los primeros planos de goles inolvidables, gritos interminables, abrazos eternos y banderas flameando en las canchas y en las calles.

¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos", sentencia, sobre una filmación que alterna entre golazos, himnos cantados con el alma, argentinos celebrando cada paso con una pasión irrepetible en el mundo y un micro en que los jugadores y el cuerpo técnico son recibidos como campeones incluso en la derrota.

La historia siempre la escribe ARGENTINA🩵🤍🩵 pic.twitter.com/brKvCngGrB — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 24, 2026

“Porque si logramos todo esto, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando”, cierra la producción, con Scaloni de espaldas, lanzando sus brazos al aire al compás de los cantos festivos de los fanáticos argentinos alrededor. Una manera de reforzar la propuesta para que el DT se renueve en su cargo y el proceso tenga más capítulos con la impronta que construyó.