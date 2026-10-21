Un padre dirige a la Argentina y su hijo ataja para Inglaterra: el duelo familiar del Mundial de Powerchair Football

El Mundial de Powerchair Football que se juega en el país llega a sus instancias finales con una selección argentina protagonista que el jueves buscará llegar a la gran final. El combinado nacional chocará desde las 14.30 contra Inglaterra en un partido que no solo remite al histórico triunfo comandado por Lionel Messi en la Copa de Mundo de Fútbol a mitad de año, sino que contiene una increíble historia familiar: padre e hijo se enfrentarán con el sueño de disputar el duelo por el título.

Colin Gordon, el técnico inglés de la Albiceleste, se cruzará con Chris Gordon, su hijo y a quien dirigió durante su tiempo en el seleccionado británico.

La historia inició tiempo atrás, cuando a Colin Gordon se le ofreció tomar las riendas del combinado nacional. El entrenador, que tejió una relación entrañable con la familia del capitán argentino, Valentino Zegarelli, llegó en 2025 con el objetivo de revolucionar el nivel de juego local.

Colin Gordon, el entrenador inglés de Argentina Powerchair Football Argentina

“El técnico es inglés porque nos encantaba cómo jugaba Inglaterra. Es un equipo que toca mucho, es muy preciso y vistoso. Colin fue el que, de alguna manera, comenzó con ese modelo de juego”, contó a LA NACION, Mariano Zegarelli, padre de Valentino y fundador del Powerchair Football en Argentina.

La experiencia continuó y Gordon tomó el desafio de dirigir a Argentina en el Mundial que se celebra desde el pasado sábado en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

Los resultados acompañaron. En el debut, la selección venció 3 a 1 a Dinamarca mientras que en la segunda fecha derrotó por 4 a 0 Bélgica. La primera caída llegó ante el propio equipo inglés, por 3 a 1.

El cuarto gol ante Bélgica

Sin embargo, la Albiceleste se recuperó con una victoria ante Australia por 2 a 0. El camino siguió de manera irregular: derrota ante Italia por 1 a 0, goleada ante Japón por 3 a 0, caída por 3 a 1 con Estados Unidos y un revés con Francia por 1 a 0. El cierre fue con otro gran resultado, 5 a 0 a Uruguay. El gran rendimiento valió la clasificación a la semifinal.

En un hecho histórico, considerando la juventud del equipo argentino -juegan desde chicos de 13 años- la selección llegó nuevamente a una semifinal, esta vez comandada por Gordon.

Lo que resultará inédito es que el técnico inglés no solo enfrentará a una selección que dirigió entre 2013 y 2024 -según publicó en su cuenta de LinkedIn-, sino que se cruzará a su hijo, Chris Gordon, arquero actual del combinado europeo.

El plantel de Inglaterra, con Chris Gordon, hijo de Colin Powerchair Football Argentina

“Por desgracia, eso significa que tendré que enfrentarme a mi hijo y sus aspiraciones, pero no creo que tengamos una familia dividida; todos apoyamos a Chris”, manifestó el entrenador, en declaraciones que recogió la BBC.

“He estado apoyando a Chris, entrenando en el West Bromwich Albion y luego entrenando con la selección inglesa durante 12 años. Tuvimos mucho éxito con Inglaterra y, más recientemente, me pidieron que entrenara a Argentina, lo cual ha sido muy divertido y un privilegio”, agregó.

El partido se disputará mañana desde las 14.30 en el Parque Olímpico y será transmitido por ESPN y por la página oficial de YouTube de la Federación Internacional de Powerchair Football Asociada (Fipfa).

Cómo llegó Gordon a Argentina

Fue Mariano Zegarelli, empresario y el principal responsable del crecimiento del Powerchair Football en el país, quien le ofreció el puesto a Gordon.

La relación comenzó luego del último Mundial celebrado en Australia en 2023. Gordon quedó encantado con la forma de jugar de Valentino Zegarelli, el actual capitán del seleccionado, y lo fichó para el West Bromwich Albion.

Gordon, en el centro, junto al plantel y cuerpo técnico Powerchair Football Argentina

“Vieron jugar a Valentino y lo invitaron a jugar en la liga inglesa. Les encantó su juego y Gordon le dijo ‘me encantaría que vengas a jugar por seis meses’. Hicimos una buena relación”, cuenta Zegarelli, en diálogo con LA NACION.

Durante el tiempo en Reino Unido, los Zegarelli forjaron una buena relación con los Gordon. Por su parte, Valentino, no solo creció deportivamente con Colin como entrenador, sino que se hizo amigo de Chris, a quien enfrentará mañana en el Parque Olímpico.

Evento histórico

Para la selección argentina es su tercer mundial. Llegó al séptimo lugar en el primero y quedó cuarto en el segundo. Además, es la primera vez que lo organiza.

La selección clasificó a la semifinal Powerchair Football

“Del torneo estamos muy contentos, más allá del resultado. La posibilidad de realizarlo en el Parque Olímpico, la transmisión por televisión de los 70 partidos, le da una visibilidad tremenda y un gran protagonismo a los jugadores. Ese era el objetivo, que los jugadores sean los protagonistas”, manifestó Zegarelli en conversación con este medio.

El certamen llega a su fin con los duelos por la semifinal este jueves, mientras que el viernes se disputarán los cruces por el tercer y cuarto puesto y por el título.