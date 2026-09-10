La Argentina será anfitriona del Mundial de Powerchair Football 2026 en octubre

La Argentina y otros nueve seleccionados nacionales de Powerchair Football jugarán la Copa del Mundo del 17 al 23 de octubre en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, la competencia se hará por primera vez en el país y en América Latina.

Organizada por la fundación Powerchair Football Argentina junto con la Federación Internacional de Powerchair Football Association (FIPFA), esta edición reunirá a más de 80 jugadores de diez selecciones de cinco continentes.

Los países que participarán serán la Argentina, Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Uruguay y Estados Unidos.

La selección argentina de Powerchair Gentileza Fundación Powerchair

El Mundial, que se llevará a cabo en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, comenzará el sábado 17 de octubre a las 13 horas con la ceremonia de apertura.

A las 15 horas de esa misma jornada se jugará el partido inaugural entre el seleccionado argentino y Dinamarca. Las semifinales se disputarán el jueves 22 de octubre, mientras que la gran final por el título se fijó para el viernes 23 a las 15 horas.

La Copa del Mundo contará con transmisión en vivo de libre acceso, cobertura de medios internacionales, zonas para hinchas, exhibiciones y conferencias de prensa. Los datos sobre el desarrollo del torneo y el cronograma completo estarán disponibles en el sitio web oficial.

Powerchair creció durante los últimos años en la Argentina

El deporte y su recorrido

El Powerchair Football es un deporte de equipo pensado especialmente para personas que se desplazan en sillas de ruedas motorizadas. Se juega en una cancha cubierta y con una pelota de gran tamaño para poder avanzar, asistir y hacer goles con fluidez.

De acuerdo con la propia descripción de la organización, la disciplina exige entrenamiento constante, preparación física y técnica, lectura de juego y coordinación colectiva, por tratarse de una práctica de alto rendimiento.

“Desarrollar el fútbol en sillas de ruedas motorizadas en la Argentina para integrar a personas con discapacidades motrices a la práctica deportiva y promover su inclusión social, basándonos en la generación de nuevos vínculos y amistades” expresa la fundación argentina sobre su misión.