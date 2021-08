Tokio 2020. Santiago Lange terminó con un triunfo que tiene aromas de despedida

Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, admitieron que es probable que hayan corrido este martes su última regata juntos, tras cerrar la participación en los Juegos Tokio 2020 con victoria en la medal race de la clase Nacra 17 y un muy buen séptimo puesto en el total de la flota que sabe a poco para quienes venían de ser campeones olímpicos en Río 2016.

“Quizás haya sido la última juntos o mi última regata en los Juegos Olímpicos”, especuló Lange, de 59 años, en sus primeras sensaciones luego del séptimo puesto que valió un diploma olímpico.

Lange

“Costó mucho salir a correr hoy, sabiendo que no teníamos opciones de conseguir una medalla, pero había que valorar el hecho de estar nuevamente en una final olímpica, que no es poco”, aceptó en diálogo con TyC Sports.

Lange reconoció que debió “ganarle a la cabeza y a las emociones” para cumplir con el compromiso en una jornada que pudo marcar el final de un ciclo. De todos modos, fue prudente: “No es el momento de tomar decisiones, siempre estuvimos con la cabeza en Tokio, no dimos lugar para pensar en el futuro”.

La argentina Cecilia Carranza Saroli y Santiago Raúl Lange se abrazan en la clase mixta Nacra 17 Gregorio Borgia - AP

A su lado, Carranza Saroli también sembró incertidumbre sobre lo que vendrá, al asumir que “quizás haya sido el final de nuestro proceso como equipo”.

“Había una mezcla de emociones, un poco de tristeza por mi parte, pero por suerte hicimos todo lo que teníamos que hacer y nos regalamos una regata hermosa”, contó. “¿El futuro? No lo sé, tengo que pensarlo. En mi vida hay otras cosas que están pesando más, y luego yo tengo que estar segura de poder ser competitiva. Faltan tres años [para los Juegos de París 2024] y no iría si no estoy para ser competitiva. No lo cierro, lo voy a pensar”, continuó.

Lange cumplió su séptima presentación olímpica, en las que cosechó tres medallas: bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto a Espínola en la clase Tornado, y oro en Río 2016 con Carranza, que a su vez cerró sus cuartos Juegos consecutivos (Beijing 2008 y Londres 2012, en Laser Radial, Río y Tokio, en Nacra 17).

