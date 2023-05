Ver online TyC Sports, TV Pública y DirecTV: Argentina vs. Guatemala, en vivo

escuchar

La selección argentina Sub 20, anfitriona en el Mundial de la categoría que inició el sábado en el país, asume este martes su segundo compromiso en el marco de la segunda fecha de la instancia de grupos: desde las 18 se mide con Guatemala, por el A, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Previamente, Nueva Zelanda hará lo propio con Pakistán. El duelo de la albiceleste puede seguirse en vivo por varios canales de televisión y plataformas de online.

El conjunto argentino hizo su debut en la Copa del Mundo el sábado, también en Santiago del Estero, donde venció a Pakistán por 2 a 1: Alejo Véliz y Valentín Carboni marcaron para el equipo que dirige técnicamente Javier Mascherano. Si bien el desempeño colectivo no fue el mejor y mucho menos el ideal, obtener los tres puntos en la jornada le valió para ser líder de la zona, con mejor diferencia por sobre Nueva Zelanda, su rival el próximo viernes 26, aunque en San Juan.

Grupo A

Argentina vs. Guatemala: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 20 Argentina 2023.

Día : martes 23 de mayo.

: martes 23 de mayo. Hora : 18.

: 18. Estadio : Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía).

Tras la primera victoria, la selección local se mostró distendida en los entrenamientos FABIAN MARELLI

Argentina vs. Guatemala: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 18 y, al igual que todos los partidos que la selección argentina dispute en el certamen ecuménico, se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, en tanto, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.09 contra los 26.00 que se repagan por un triunfo de Guatemala. El empate, por su parte, cotiza cerca de 9.00.

Agustín Giay será titular ante Guatemala, en una nueva presentación de la selección argentina GUSTAVO ORTIZ - AFP

Posibles formaciones

Argentina : Federico Gomes Gerth ; Agustín Giay , Lautaro Di Lollo , Valentín Gómez , Valentín Barco ; Máximo Perrone , Gino Infantino o Federico Redondo , Valentín Carboni ; Matías Soulé , Brian Aguirre y Alejo Véliz .

: Federico ; Agustín , Lautaro , Valentín , Valentín ; Máximo , Gino o Federico , Valentín ; Matías , Brian y Alejo . Guatemala: Jorge Moreno; Andy Domínguez, Mathius Gaitán, Jonathan Franco, Jeshua Urizar, Figo Montaño; Allan Juárez, Néstor Cabrera, Carlos Santos; Daniel Cardoza y Arquímides Ordoñez.

Cómo será la jornada completa

Este martes arranca la segunda fecha de la primera etapa del Mundial Sub 20 Argentina 2023 con cuatro partidos, de a dos en simultáneo a las 15 y 18, correspondientes a los grupos A, el que conforma la selección nacional, y B.

En el estadio Madre de Ciudades se desarrollan los juegos de la zona A con la presentación de la Argentina vs. Guatemala en el segundo turno. Antes, Nueva Zelanda vs. Uzbekistán. Al mismo tiempo hay actividad en el San Juan del Bicentenario por la B, en la que Estados Unidos se cruza con Fiji y Eslovaquia ante Ecuador. Teniendo en cuenta que en la primera jornada no hubo igualdades en ninguno de los grupos, pueden definirse clasificados a octavos de final.

Uruguay goleó a Iraq en el estadio Único de La Plata en su debut en el Mundial, por el grupo E FIFA

La agenda de partidos del martes 23 de mayo

15: Nueva Zelanda vs. Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports y TyC Sports).

- Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports y TyC Sports). 15: Estados Unidos vs. Fiji - Estadio San Juan del Bicentenario (DSports+).

- Estadio San Juan del Bicentenario (DSports+). 18: Argentina vs. Guatemala - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports, TyC Sports y TV Pública).

- Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (DSports, TyC Sports y TV Pública). 18: Eslovaquia vs. Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario (DSports+).

LA NACION