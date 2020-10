Vignolo, sobre las localías en pandemia: "La bombonera, hoy, no asusta a nadie" Crédito: captura

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, habló este jueves en su programa sobre la influencia de la localía en los partidos de la Copa Libertadores durante la pandemia del coronavirus, donde los hinchas no pueden asistir.

Vignolo analizó la competencia continental y posicionó a quienes cree son los máximos aspirantes a ganar el torneo. "Los dos grandes candidatos a ganar la Copa Libertadores son River y Boca. Y en ese orden", consideró el relator. Y agregó: "Y guarda con Liga (de Quito). ¿Saben por qué? Porque en este contexto en el que se juega la Libertadores, en medio de la pandemia, la única localía fuerte es la que tiene alguna dificultad para el visitante que va del llano a jugar a la altura: Liga y The Strongest. Son los equipos que están en la siguiente ronda y que creo que van a tener una localía fuerte".

Para reforzar su postura, dijo que en este contexto, "la Bombonera, hoy, no asusta a nadie". La cancha de Racing, ayer, (NdeR: escenario del partido que el local disputó ante Estudiantes de Mérida), no asustaba a nadie. Ahora, si vos vas a la altura, no se corre, no se va. La altura está".

La mirada de Vignolo sobre Boca

Sobre el conjunto de Miguel Ángel Russo, el periodista de ESPN 2 consideró que el equipo "está bien armado", pero "le sigue faltando un número nueve". Casualidad (o no), Vignolo aseguró en su editorial del día que el delantero de Racing, Darío Cvitanich, se irá de la institución de Avellaneda en diciembre, y se preguntó si "no se irá a otro equipo grande".

Lo curioso es que más adelante en el programa, el relator deportivo dijo que a Boca le vendría "muy bien" la presencia de Cvitanich en su plantel. El exjugador de Banfield vistió la camiseta xeneize en 2011, donde ganó un título.