Este lunes, el conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, realizó un duro comentario editorial sobre el planteo futbolístico del entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, en el partido que el conjunto xeneize disputó contra Sarmiento por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. En particular, el relator se refirió a la elección de jugadores del DT para el encuentro.

Citando al científico Albert Einstein, Vignolo dijo que es una “locura hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”, en alusión a los futbolistas que disputaron el partido disputado en Junín. “Yo creo que le pasó a Ibarra en su momento, le pasó a Battaglia antes y le pasa a Almirón ahora. Hay ciclos de futbolistas que están terminados”, aseguró.

En el programa dominical Pasión por el fútbol (eltrece), el conductor nombró a Facundo Roncaglia, Juan Ramírez, Norberto Briasco, Esteban Rolón y Pulpo González. “Por más que insistan, los vuelvan a poner, es imposible, porque de verdad que tuvieron un montón de oportunidades, de local, de visitante, de un lado y en el otro”, enumeró el narrador.

Al mismo tiempo, indicó que “cuando uno contrata futbolistas corre el riesgo de que puedan rendir y no puedan rendir”, ya que todos los jugadores sobre los que apuntó Vignolo fueron incorporaciones que hizo la actual dirigencia. “Hay muy buenos futbolistas; ahora, no todos son para Boca, y tal vez, ya demostraron durante un tiempo prolongado que no son para Boca”, reforzó.

Al mismo tiempo, aclaró que “la responsabilidad no es de los jugadores, sino del que los pone. Era imposible que juegue bien”. En tanto, puso en otra consideración a Darío Benedetto, quien malogró un penal y casi es expulsado sobre el final del partido. En cualquier caso, consideró que el Pipa está en una situación “difícil de sostener, porque no se lo ve cómodo adentro, se pelea cuando no tiene que pelearse, se lo ve incomodo afuera”.

Por último, opinó que la caída por 1 a 0 frente a Sarmiento, “no le va a cambiar el mundo a Boca”, pero estimó que el club de la Ribera “no puede seguir regalando tiempo con futbolistas que ya han tenido muchas oportunidades”.

En el tramo final de su alocución, Vignolo hizo una feroz crítica contra Almirón por la ubicación que le dio a Exequiel Zeballos en el campo de juego, y cerró su discurso con una frase contundente.

“A Zeballos, pónganlo por la derecha. Se van a cansar de ponerlo por la derecha, se van a cansar; al Chango le gusta jugar por izquierda. Ponían a Briasco, antes a Villa, ahora a Janson. Al que mejor rinde, ahí. ¿Por qué no pone a Zeballos por izquierda una vez? Le gusta jugar por ahí. Esto es información. El partido para Boca es el miércoles; ahora, el partido para Almirón es todos los días, no sólo el miércoles”, concluyó, como si se tratara de una advertencia. En el Cilindro de Avellaneda, Boca se juega su clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing.