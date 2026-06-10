Argentina en la VNL 2026: días, horarios, TV y cómo ver online

La selección argentina compite desde esta semana en la Volleyball Nations League (VNL) 2026, el certamen internacional más importante de la temporada en el año posterior al Mundial. Todos los partidos se transmiten en vivo por DSports, canal que se pueden sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Volleyball World TV.

El equipo argentino inicia su participación en el primer weekend en la sede de Brasilia, en Brasil, donde disputará cuatro partidos entre el 10 y 14 de junio contra Serbia, Irán, Bulgaria y el anfitrión. En la siguiente etapa, del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia; jugará vs. Alemania, China, Turquía y el local.

El plantel con el que la selección argentina de vóley afrontó la preparación para la VNL 2026 FEVA

En la tercera y última fecha los argentinos competirán en Kansai, Japón, contra Canadá, Cuba, Italia y el local. En total, el equipo dirigido por Horacio Dileo disputa 12 encuentros y en caso de terminar entre los primeros ocho se clasificará para las Finales, que se realizarán del 29 de julio al 2 de agosto en Ningbo, China.

Calendario de la selección argentina en la VNL 2026

Weekend 1: Del 10 al 14 de junio en Brasilia, Brasil.

Vs. Serbia - Miércoles 10 de junio a las 16.30.

Vs. Irán - Viernes 12 de junio a las 20.

Vs. Bulgaria - Sábado 13 de junio a las 15.30.

Vs. Brasil - Domingo 14 de junio a las 18.

Weekend 2: Del 24 al 28 de junio en Gliwice, Polonia.

Vs. Alemania - Miércoles 24 de junio a las 11.30.

Vs. China - Viernes 26 de junio a las 11.30.

Vs. Turquía - Sábado 27 de junio a las 15.30.

Vs. Polonia - Domingo 28 de junio a las 15.

Weekend 3: Del 14 al 19 de julio en Kansai, Japón.

Vs. Canadá - Miércoles 15 de julio a las 00.

Vs. Cuba - Viernes 17 de julio a las 1.

Vs. Italia - Sábado 18 de julio a las 7.20.

Vs. Japón - Domingo 19 de julio a las 7.20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La selección argentina nunca pudo superar los cuartos de final del VNL FEVA

En 2025 el seleccionado que por entonces comandaba Marcelo Méndez utilizó el campeonato como preparación para la Copa del Mundo y tuvo un récord de seis victorias y la misma cantidad de derrotas, con el que terminó 12° en la Etapa Preliminar y no accedió a los cuartos de final.

La mejor actuación de la Argentina fue cuando terminó quinta en 2023, tras caer en cuartos de final. En 2019 y 2024 también se despidió en esa instancia y por los resultados obtenidos en la primera etapa concluyó séptimo y octavo, respectivamente. En 2018 fue 14°, el peor resultado; y en 2021 y 2022, noveno.

Polonia, el mejor equipo del mundo, se quedó con el título de la VNL en 2025 Volleyball World

Tabla de campeones de la VNL masculina

Los máximos ganadores de la VNL son Polonia, último campeón, Francia y Rusia, que obtuvo la corona en las dos primeras dos ediciones de la competencia que reemplazó a la Liga Mundial pero no participará nuevamente en la temporada 2026 porque continúa vetado por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) a raíz de su invasión a Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil. En total son cuatro los países que saben lo que es festejar en el campeonato.