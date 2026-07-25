Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, sábado 25 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

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La fecha 1 del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino continúa con dos encuentros del Grupo A y dos del B
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El Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, continúa este sábado con varios partidos correspondientes a la fecha 1. Se disputarán cuatro encuentros, de los cuales dos son por el Grupo A y dos por el B. Uno de los más atractivos del día es River vs. Barracas Central, que se enfrentan en el estadio Monumental a partir de las 19.15 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa.
- El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.
La jornada comienza a las 14.45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con el juego entre Estudiantes y Tigre, que será dirigido por Bryan Ferreyra. Más tarde, a partir de las 17, se miden Newell’s y Talleres en el Marcelo Bielsa de Rosario, con Jorge Baliño como el encargado de impartir justicia. Por último, después del compromiso entre el Millonario y el Guapo, Lanús recibe a San Lorenzo desde las 21.30 bajo la tutela de Leandro Rey Hilfer.
Cronograma de este sábado 25 de julio en el Torneo Clausura 2026
- 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre - Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini - TNT Sports.
- 17: Newell’s vs. Talleres - Estadio Marcelo Bielsa - ESPN Premium.
- 19.15: River vs. Barracas Central - Estadio Monumental - TNT Sports.
- 21.30: Lanús vs. San Lorenzo - Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez - ESPN Premium.
Para este campeonato, al igual que para el Apertura, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.
Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Grupos del Torneo Clausura 2026
Zona A
- Platense
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Lanús
- Deportivo Riestra
- Talleres
- Boca
- Estudiantes de La Plata
- Instituto
- Gimnasia de Mendoza
- San Lorenzo
- Independiente
- Newell’s
- Unión
- Vélez
Zona B
- Argentinos Juniors
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- River
- Gimnasia de La Plata
- Estudiantes de Río Cuarto
- Independiente Rivadavia
- Huracán
- Racing
- Rosario Central
- Sarmiento
- Tigre
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