Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Nations League de vóley, con la selección argentina

Escuchar

Concluyó este domingo la primera etapa de la Nations League de voleibol (VNL) 2024 y se definieron los ocho seleccionados que clasificaron a cuartos de final y siguen en carrera por el título, entre los que está la Argentina porque quedó octava en la tabla de posiciones con un récord de seis triunfos y la misma cantidad de derrotas. El combinado dirigido por Marcelo Méndez enfrentará a Eslovenia, que logró el primer lugar con 11 victorias y una sola caída.

El resto de los cruces serán Polonia vs. Brasil, Italia vs. Francia y Japón vs. Canadá. La primera instancia de eliminación directa está prevista para el 27 y 28 de junio mientras que un día después tendrán lugar las semifinales. La definición será el 30 de junio. Todos los cruces se jugarán en Lodz, Polonia.

Cuartos de final

(1) Eslovenia vs. Argentina (8).

(2) Polonia vs. Brasil (7).

(3) Italia vs. Francia (6).

(4) Japón vs. Canadá (5).

Así quedó el cuadro de la VNL, tras la primera etapa FIVB

Otros ocho seleccionados concluyeron su participación en la VNL porque se ubicaron del noveno puesto hacia atrás y no clasificaron a cuartos de final: Cuba, Serbia, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Bulgaria, Irán y Turquía.

En la edición 2023 la albiceleste logró su mejor actuación histórica en la VNL, donde fue eliminada en cuartos de final por Italia con por un contundente 3-0 y clasificó quinta. Más allá de la dura derrota contra el campeón del mundo, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez cerró el certamen con saldo positivo porque jugó 13 partidos con nueve victorias y cuatro caídas.

Tabla de campeones de la VNL masculina

El campeonato se disputó cinco veces desde que en 2018 reemplazó a la denominada Liga Mundial y el máximo vencedor es Rusia con dos estrellas. El combinado europeo ganó las dos primera ediciones, pero no participa de la actual porque continúa vetado de los torneos internacionales por la FIVB a raíz del conflicto bélico con Ucrania. En 2021, tras un 2020 sin actividad por la pandemia de Covid-19, el campeón fue Brasil y en 2022 celebró Francia. Polonia es el actual vencedor del certamen gracias a que se quedó con la versión 2023 y son cuatro los países que festejaron en el campeonato.

Rusia - 2

Brasil / Francia / Polonia - 1

LA NACION