Julio Velasco aseguró la primera medalla de la historia para el voleibol femenino de Italia en los Juegos Olímpicos

Italia venció por 3-0 a Turquía y buscará destronar a Estados Unidos en la definición de París 2024, primera final histórica para la azzurra en un torneo femenino de voleibol de los Juegos Olímpicos. En esto tuvo mucho que ver Julio Velasco, entrenador argentino de 72 años que se aseguró colgarse una medalla en el certamen que se disputa en esta ciudad.

La selección italiana se impuso con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22 ante Turquía y en la final del próximo domingo se enfrentará a Estados Unidos, que más temprano este jueves superó por 3-2 a Brasil por 25-23, 18-25, 25-15, 23-25 y 15-11 en el South París Arena 1.

La azzurra femenina ya había avanzado a su primera semifinal histórica de los Juegos Olímpicos al vencer a Serbia, que completó el podio en Tokio 2020, y volvió a celebrar ante la Turquía del entrenador italiano Daniele Santerelli, que ganó el torneo europeo y a la que había derrotado por 3-0 en la etapa de grupos.

Velasco se encontraba trabajando en las selecciones juveniles italianas masculinas cuando en octubre de 2023 la Federación Italiana le ofreció reemplazar a Davide Mazzanti y, de esta manera, tomar un cargo que ya había tenido entre 1997 y 1998. El 21 de noviembre pasado había firmado su contrato como entrenador del seleccionado femenino y el objetivo era armar un equipo competitivo que logre clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Julio Velasco da indicaciones; las jugadores lo escuchan atentamente NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

“Estamos muy contentos de que Julio haya aceptado nuestra propuesta. Estamos convencidos de que confiar la selección femenina a un entrenador de su calibre es la mejor elección en este momento”, había dicho el presidente de la Federación Giuseppe Manfredi en la página oficial de Federvolley cuando hizo el anuncio de la contratación. Y había agregado: “Están todas las condiciones para que este nuevo camino nos dé satisfacción y sin duda aportará una contribución importante, como siempre lo ha sido, a la causa italiana”.

El primer triunfo de Velasco con la selección femenina de Italia en esta segunda etapa fue siendo campeón de la Nations League en junio pasado. El equipo del entrenador argentino superó 3-1 en la final a Japón y allí fue que consiguió el boleto para los Juegos Olímpicos de París. Italia se había impuesto en la final de la Nations League con parciales de 25-17, 25-17, 21-25 y 25-20, en Bangkok.

Velasco había ganado la primera Liga Mundial de la historia con la Azzurra masculina, en 1990. Ese había sido el décimo título en la carrera del reconocido entrenador argentino, el primero con un equipo femenino. Anteriormente se había consagrado cinco veces en Nations League, tres europeos y dos Mundiales, más una medalla olímpica.

#Paris2024 Italia 🇮🇹 de Julio Velasco 🇦🇷 a la Final. Buscará su primer oro 🥇 ante el campeón defensor Estados Unidos 🇺🇲: domingo 8 AM (13 Local).



Venció a Turquía 🇹🇷 3-0 (25-22, 25-19 y 25-22).



Paola Egonu sumó el 33% de puntos de la Azurra: 24 pic.twitter.com/VYxAceCR1s — Voley Plus (@VoleyPlus) August 8, 2024

Por eso Velasco afronta su segundo ciclo en la azzurra femenina e intentará ahora guiar a Italia a su primera medalla dorada del torneo femenino de los Juegos Olímpicos. ”No hemos terminado el trabajo, el domingo intentaremos dar un paso más, ellas hicieron un partido estratosférico, siempre lograron mantener esa tranquilidad y claridad en los momentos importantes que nos permitieron darnos este sueño”, destacó Lorenzo Bernardi, asistente de Velasco. ”Estaba seguro de que ganaríamos, este equipo es consciente de poder hacerlo”, agregó el ex voleibolista italiano.

Francia vs. Polonia, en el voley masculino

En el torneo masculino, en tanto, el anfitrión Francia, que tiene como DT al italiano Andrea Giani, buscará este sábado revalidar su medalla de oro de Tokio 2020 al enfrentar a Polonia, mientras que la “azzurra” irá un día antes por la presea de bronce ante Estados Unidos.

Italia buscaba en París 2024 su primera medalla de oro en el voley masculino tras haber finalizado en el segundo puesto en Atlanta 96 (perdió con Países Bajos) justamente al mando de Velasco.

Julio Velasco festeja con Paola Ogechi Egonu tras vencer en los cuartos de final a Serbia durante los Juegos Olímpicos de Paris 2024 PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

“La vida no es un campeonato; el mundo no se divide entre ganadores y perdedores. La diferencia fundamental sigue siendo vivir entre buenas y malas personas. Entre las buenas personas hay ganadores y perdedores y entre las malas personas también. Hay que saber diferenciar lo que es un campeonato, lo que es una empresa y lo que es la vida de todos los días. A veces se pone demasiado el modelo deportivo para todos los aspectos de la vida y eso no es correcto”, dijo Velasco en una entrevista con LA NACION en junio de 2003.

La relación de Velasco con el voleibol comenzó cuando tenía 15 años en Universitario de La Plata, donde practicaba, como otros tantos compañeros, “todos los deportes, fútbol sobre todo”. Con el tiempo, su cariño con el voleibol se fue incrementando y comenzó a integrar un equipo juvenil. Pero terminó haciendo una carrera brillante, llena de prestigio y reconocimiento. Y, a los 72 años, sigue consiguiendo logros. Ya se aseguró una medalla con Italia en los Juegos Olímpicos, pero -como hizo en toda su carrera- siempre va por más. Quiere en oro en París 2024.

