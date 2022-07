La Liga Argentina de Voleibol vuelve a tener 12 equipos después de diez años y un imán poderoso: Facundo Conte

Diez años tuvieron que pasar para que la máxima categoría del vóleibol masculino de clubes de nuestro país vuelva a tener 12 participantes. En un nuevo salto de calidad alcanzado por la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), la temporada 2022/2023 cuenta con una docena de equipos inscriptos.

UPCN San Juan Vóley, Ciudad de Buenos Aires, Policial Vóley, Once Unidos, Club Atlético Paracao, River Plate, Obras de San Juan, Monteros Vóley, Defensores de Banfield y UVT Vóley ratificaron en forma oficial su continuidad y a ellos se sumarán San Lorenzo de Almagro y la Asociación Municipal Vóley El Calafate (AMUVOCA), quienes obtuvieron su plaza por mérito deportivo como campeón y subcampeón, respectivamente, de la última edición del torneo de ascenso a la LVA RUS.

Una postal de la gran final de la Liga 21/22, entre Ciudad y UPCN de San Juan

El último antecedente de 12 equipos participantes data de la Liga 2011/2012. Aquel ciclo tuvo a UPCN como campeón, todavía en los primeros pasos de su camino de hegemonía que lo condujo a ser, en la actualidad, el club más ganador con nueve consagraciones y el defensor del título de la LVA RUS.

De esta manera, por segunda temporada consecutiva, el trabajo en conjunto entre ACLAV, clubes y socios estratégicos de la LVA RUS permite un incremento en el número de participantes, de 7 a 11 en la previa de la edición 2021/2022 y ahora con el regreso a los 12 equipos tras una década de no poder conseguirlo.

1️⃣2️⃣ equipos inscriptos para la #LVARUS 22/23



Diez años después y luego de mucho trabajo...



La temporada contará con tres competencias, al igual que la última edición:

Supercopa , en la segunda quincena de octubre con los cuatro mejores de la LVA RUS 21/22 (UPCN, Ciudad, Policial y Once Unidos).

, en la segunda quincena de octubre con los cuatro mejores de la LVA RUS 21/22 (UPCN, Ciudad, Policial y Once Unidos). Copa ACLAV Argentina , en la segunda quincena de diciembre con todos los equipos y plaza disponible para el Sudamericano de Clubes.

, en la segunda quincena de diciembre con todos los equipos y plaza disponible para el Sudamericano de Clubes. La Liga de Voleibol Argentina RUS, que mantendrá el formato de Tour. Serán siete de ellos en la Fase Regular, a desarrollarse del 3 de noviembre de 2022 al 26 de febrero de 2023, más un Tour de cuartos de final, que dará comienzo al Play Off a partir del 7 de marzo. Luego, las series de semifinales (al mejor de 3 partidos) y final (al mejor de 5) se disputarán en sistema local-visitante, desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril.

Facundo Conte volvió a ponerse la camiseta de Ciudad Voley, el club donde comenzó a jugar a los 12 años

Un imán llamado Facundo Conte

A solo ocho meses de haberse colgado la medalla olímpica con la que soñó toda su vida, y pudiendo jugar en cualquier club del mundo, Conte tomó en mayo de este año la decisión de volver a ponerse la camiseta del Ciudad. A los 32 años protagoniza uno de los grandes impactos del deporte argentino en 2022.

Aun no se toma la dimensión correspondiente. Su presencia, en el club y en la Liga, jerarquiza al voleibol, lo potencia como deporte y es un imán que atrae a más público y también a auspiciantes.

“No sé cómo hice para aguantar las lágrimas en todo el camino hasta este escenario. Me cuesta hablar. Me ha superado la emoción”. Con esas palabras, Facundo Conte concretó de manera oficial su “regreso a casa” como él mismo graficó al hecho de volver a vestir la camiseta de Ciudad, el club en el que se inició como jugador de voleibol a los 12 años.

“Pareciera que fue ayer que caminaba por este club, jugando descalzo en las canchitas o paseando alrededor del lago. Los primeros amigos, los primeros amores, los primeros besos. Todo eso pasó acá. Es hermoso esto que está pasando”, siguió contagiando emoción el Heredero, el hijo de Hugo Conte. El que se fue pibe y volvió hombre.

El receptor punta surgido en el club Ciudad es el refuerzo estrella de la temporada 2022/2023 de la Liga de Vóleibol Argentina, competencia que disputará por primera vez.

Facundo Conte, feliz en su regreso al Club Ciudad

“Estoy algo emocionado y es básicamente eso lo que me trajo acá, a volver a casa: encontrarme con mi familia, con mis amigos y poder compartir todo lo vivido este tiempo con el vóley”, fueron otras de sus palabras en la conferencia de prensa de regreso a Muni. “No es algo que digo para quedar bien: me fui muy chico de casa y siempre fue un sueño volver. No puedo imaginar una bienvenida mejor que esta, con todos ustedes”, agregó, dirigiéndose al gran marco de público que se reunió en el club para el encuentro, en donde se fusionaron familiares y amigos suyos, todos los jugadores y jugadoras de vóleibol del club en sus diferentes categorías, el plantel de la División de Honor masculina, profesores, dirigentes y socios en general.

Luego de la emoción inicial, Conte destacó que su regresó fue motivado por “las ganas de vivir de nuevo ese sentido de pertenencia” y dijo que, después de tanta trayectoria y experiencia por países top del mundo, “Después de perseguir toda mi vida la zanahoria de la medalla olímpica, alcanzarla y comérmela, necesitaba una nueva zanahoria. Ciudad era la mejor y única opción para poder hacerlo”.