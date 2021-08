Tokio 2020. Vóleibol de bronce: el momento añorado de un grupo que superó paradas bravas

La primera reacción, por supuesto, es la euforia. Los saltos, los abrazos, los gritos, los cantos. Una medalla de bronce implica una explosión de pasiones que brotan. Y que con el tiempo van dando paso a otras más profundas, analíticas, de sentimientos más que de sensaciones. Lo extraordinario en este sonoro triunfo del seleccionado argentino de vóleibol sobre Brasil es lo pronto que surgieron: a los pocos minutos de conseguir la medalla de bronce olímpica en Tokio 2020, brotaron las historias de dolor, de amor a la distancia, de contratiempos.

Luciano De Cecco, ya un histórico del equipo nacional, impactó con una revelación: “Desde hace 70 y pico de días estamos afuera, tengo bastantes problemas internos personales y aislarse siempre hace bien. Últimamente no estoy durmiendo bien, pero he querido estar bien para el grupo, mostrarme positivo para los que juegan por primera vez. Les digo a los doctores que la locura salta por algún lado”, comentó el capitán a Canal 7. No especificó de qué se trataba el malestar, pero sus gestos expresaron más alivio que algarabía.

Luciano De Cecco

“Saber sufrir es parte importante de este juego, como también tomar las oportunidades y aprovecharlas. Nos hemos enfrentado con grandísimos jugadores. No es fácil. Los nervios, la tensión... Hay que saber jugar con eso. Es un tema de experiencia y de frialdad. Lo soñábamos, lo visualizábamos, y acá está el regalo, la gloria que tanto buscamos”, subrayó el armador. A quien la felicidad de la victoria no le impidió ver con profundidad el escenario: “Esto es el esfuerzo de un grupo que juega por la camiseta. Cada uno tiene una vida, hay gente que dejó en su casa hijos recién nacidos para cumplir un sueño. Esto es el regalo por querer, por soñar. Queríamos y soñábamos estas cosas y casi nunca llegábamos. Teníamos el ejemplo de las Leonas, el del seven, el básquet, para llegar hasta acá. No todos los días se da algo así; esto es una inyección increíble”, expresó De Cecco.

Luciano De Cecco habló de "problemas personales" y de no dormir bien últimamente; la medalla olímpica es un bálsamo para el capitán. JUNG YEON-JE - AFP

Bruno Lima podría haber estado eufórico por el título individual de máximo anotador de los Juegos Olímpicos, pero habló del equipo, de lo que costó, de lo que necesitó empujar la Argentina contra el monstruo y defensor de la corona. “Teníamos nervios por cerrarlo. Era imposible cerrarlo... Cada punto nuestro valía medio y cada uno de ellos valía tres. Brasil un equipazo, tiene mucha más experiencia que nosotros. Pero se nos dio y a festejar”, apuntó el sanjuanino.

Tuvo tiempo para pensar en las bases, en lo que nutre a esta elite que es el conjunto nacional. “Hemos hecho historia en este grupo. Con muy poco se puede hacer mucho. Espero que la gente lo disfrute como nosotros. Los clubes hacen un trabajo enorme, ponen mucho de su parte para que salgan jugadores para la selección. Espero que esto sirva para apoyar más el voley, para que el voley crezca más. Para que se sumen muchos más chicos; el voley lo necesita. Esta medalla va a ayudar mucho”, expresó Lima en su hora más festiva.

San Juan, provincia cordillerana, entregó a este volcán de pelotazos en la cancha y de emociones que su voz no delata fuera del campo. “Vamos a festejar a full. Increíble. No puedo ni llorar, por los nervios, la ansiedad acumulada. Siempre lo soñé. Desde chicos soñamos estar en la selección. La camiseta se vive con mucha pasión y no ganamos nada por jugar acá, sino que damos todo. Y se disfruta”, puso Bruno en palabras ese magma de sensaciones que recorría su interior.

Facundo Conte y Bruno Lima, dos figuras del seleccionado que consiguió algo que el vóleibol argentino procuraba desde hacía mucho tiempo.

La larga concentración, de mucho tiempo no sólo fuera de sus hogares sino también del país, se hizo difícil en general. Y mucho más para un jugador en particular, Sebastián Solé, que debió dejar lejos a su niño recién llegado al mundo exterior, para ir en busca de una medalla olímpica. Cumplió. “Estuve al borde de no venir. Quiero agradecer a mi mujer, porque me dio un empujón. Mi familia me apoyó desde el primer minuto y los amigos están siempre bancando. Tuve una pausa porque fui a ver nacer a mi hijo, pero desde hace más de 80 días estamos encerrados. Es la primera vez en tantos años que estuvimos tanto tiempo juntos y esto nos fortaleció como equipo”, se descargó el central.

Como lo hizo cuando supo que ya estaba, que Brasil ya no era una amenaza, que el redondelito de metal iba a estar en su pecho. “Se me puso la piel de gallina en el último punto. Es una medalla que vale mucho más que el oro; es diamante. Es muy difícil estar en el nivel de los grandes; nos enfrentamos con equipos acostumbrados a jugar estos partidos. No sé cómo pasamos el grupo, porque perdimos siempre contra esas potencias”, repasó el rosarino que juega en Italia, el país de la mejor liga nacional de vóleibol en el planeta.

Adiós a los nervios y a la ansiedad: la Argentina tiene el podio olímpico al que aspiraba. Santiago Filipuzzi

A esa elite, pero en el nivel de seleccionados, parece sumarse la Argentina. Y Solé lo siente. “Todo llega. Estoy orgulloso de pertenecer y creo que merecíamos esto. Desde hace mucho tiempo el vóley está tratando de conseguir algo importante. Espero que los jóvenes empiecen y se copen con este deporte”, enfatizó Sebastián. Alguna vez él fue de los que empezaron. Ahora, a los 30 años, está más cerca de irse. Temprano, sí. “Puede que haya sido mi último partido. No lo sé. Tengo ganas de estar con mis familiares y disfrutar de ellos”, reveló. Algo lo habilita: ya consiguió ese podio olímpico que él, y sus compañeros, anhelaron durante toda su vida deportiva.

