"Yo al City no": qué decía Lionel Messi sobre ir a Manchester hace dos años

En una entrevista en 2018, Messi negaba rotundamente la posibilidad de ir a Manchester City Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 18:32

La decisión de Lionel Messi de dejar el Barcelona es una de las noticias más relevantes del año en materia deportiva y seguramente seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo más. Ahora, LA NACIÓN confirmó que el club elegido por Messi para continuar su carrera es Manchester City y las repercusiones siguen en ascenso.

Entre las distintas cuestiones que fueron apareciendo, los usuarios de las redes sociales rememoraron una entrevista realizada en 2018 en el que el jugador dejó muy claros sus pensamientos respecto del club de fútbol inglés.

En esa conversación que mantuvo con el canal TyC Sports, La Pulga reconoció que retirarse de Barcelona le resultaba muy complicado. "Uno piensa en otras ligas, pero a la hora de la decisión es muy difícil salir del Barcelona", expresó.

En ese momento, el periodista le replicó: "Hace unos días, el papá del Kun [Agüero] dijo que en un futuro cercano los imagina jugando juntos. El Kun muchas veces coqueteó con Barcelona, pero nunca vino. Entonces, pensé: 'no me digas que este se va al City'".

Ante la pregunta, Messi se rió, pero respondió contundente: "No, no. Yo al City no". "Si se da será que lo traigan al Kun acá", sostuvo el jugador en ese entonces.