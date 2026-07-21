Anthropic pagará US$1500 millones a autores por usar libros pirateados para entrenar a su IA

Anthropic finalmente deberá compensar a los autores por haber pirateado sus libros.

El lunes, la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín aprobó un acuerdo por US$1500 millones en un caso de derechos de autor relacionado con inteligencia artificial. Se cree que se trata de la mayor compensación jamás otorgada en una demanda por copyright en Estados Unidos.

Autores acusan a Anthropic de cometer un “robo a gran escala” al utilizar copias pirateadas de libros para entrenar a su chatbot Shutterstock - Shutterstock

Empresas como Meta Platforms, matriz de Facebook, y OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, también enfrentan demandas por derechos de autor iniciadas por autores.

¿Qué establece el acuerdo con Anthropic?

Según la resolución, cada integrante de la demanda colectiva podrá recibir entre US$200 y US$150.000 por cada obra. No obstante, se estima que el pago promedio será de alrededor de US$3000 por libro.

La compensación surge de una demanda por infracción de derechos de autor presentada en 2024 por un grupo de escritores encabezado por Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson.

En la demanda se acusó a Anthropic de cometer un “robo a gran escala” al utilizar copias pirateadas de libros para entrenar a su chatbot, Claude.

En junio de 2025, el juez William Alsup, hoy retirado, determinó que las empresas de IA podían entrenar sus modelos con libros protegidos por derechos de autor, pero concluyó que Anthropic había obtenido esos libros de forma ilegal, descargando copias pirateadas de bibliotecas en línea.

El juicio estaba previsto para diciembre y podía derivar en una condena por cientos de miles de millones de dólares en daños contra Anthropic. Sin embargo, la empresa optó por llegar a un acuerdo en septiembre por US$1500 millones.

Se estima que el pago promedio será de alrededor de US$3000 por libro DMITRY KOSTYUKOV - NYTNS

Casi un año después, la jueza Martínez-Olguín asumió el caso tras el retiro de Alsup y aprobó oficialmente el acuerdo.

Fast Company se comunicó con Anthropic para solicitar comentarios.

El lunes también fue una jornada intensa para la jueza Martínez-Olguín, ya que además ordenó la suspensión temporal de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Un grupo de 12 estados, liderado por California, argumentó que la operación violaría la legislación antimonopolio.