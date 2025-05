Bitcoin se mantiene arriba de los US$110.000

Bitcoin continúa estable y se mantiene arriba de los US$110.000. A las 8.40 de hoy, el criptoactivo cotizó a US$111.069, con un aumento del 0,2% en las últimas 24 horas, según datos de Lemon.

Otras criptomonedas populares también registraron leves alzas, a excepción de BNB (-0,1%):

Solana: US$185,3, con una suba del 4,3% en las últimas 24 horas.

con una suba del en las últimas 24 horas. Cardano: US$0,8, con una suba del 1,7% en las últimas 24 horas.

con una suba del en las últimas 24 horas. XRP: US$2,4 , con una suba del 0,4% en las últimas 24 horas.

, con una suba del en las últimas 24 horas. Ethereum: US$2654,6, con una suba del 0,3% en las últimas 24 horas.

Tras superar la barrera de los US$109.000 este miércoles, a horas del Bitcoin Pizza Day, Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO de Lemon, dijo a LA NACION: “Registramos el mayor volumen de compra y venta por hora en los últimos tres meses y la hora con más usuarios únicos interactuando con Bitcoin dentro del último año”, señaló.

“Lo más relevante es que el interés ya no proviene solo del retail. Hoy vemos fondos, empresas, gobiernos y hasta propuestas para incorporar bitcoin en reservas estatales. La adopción institucional está en otra velocidad: los ETF están abriendo la puerta y cada dólar que entra se transforma en una compra real de BTC”.

“El contexto es clave: desde que comenzaron a cotizar los primeros ETFs de bitcoin a inicios de 2024 —como el de BlackRock, que ya supera los US$50.000 millones en activos gestionados—, el interés por BTC no ha hecho más que crecer. Mientras tanto, su oferta sigue siendo finita: el protocolo de bitcoin garantiza que no existirán más de 21 millones de unidades. “Esa escasez es lo que lo hace único como reserva de valor. En una época donde todo se imprime, Bitcoin no se negocia”, sostuvo Cavazzoli.

En la Argentina, esta lógica ya impacta en los hábitos financieros. Según datos de Lemon, bitcoin es hoy el activo más holdeado por los argentinos, incluso por encima de los pesos y del crypto dólar.

Inclusión financiera

Desde Bitso, otra de las principales plataformas cripto de la región, también celebraron este nuevo récord. “El Bitcoin Pizza Day marca un hito clave en la historia de las criptomonedas: recuerda la primera transacción comercial con bitcoin. Hoy, con una capitalización de mercado cercana a los 1,9 billones de dólares, las criptomonedas siguen desafiando a los modelos tradicionales”, explicó Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

“Bitcoin se ha consolidado como un símbolo de la innovación que hoy impulsa el avance hacia una mayor inclusión financiera en Argentina, América Latina y a nivel global”.

Bitcoin es hoy el activo más holdeado por los argentinos, según datos de la billetera Lemon Shutterstock

Por su parte, Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, indicó: “El nuevo máximo histórico de bitcoin habla de su resiliencia en medio de la incertidumbre y su relevancia cada vez mayor, una muestra de confianza tanto de individuos como de instituciones. Que este hito se haya alcanzado en el Día de la Pizza de Bitcoin es un recordatorio simbólico de que el valor de las criptomonedas no es un teatro especulativo, sino algo tangible, global y profundamente humano".

Y agregó: “A medida que Bitcoin supera en capitalización de mercado a gigantes como Amazon, se vuelve claro incluso para los escépticos que estamos presenciando no una tendencia pasajera, sino el surgimiento de un nuevo pilar financiero y social”.

El boom argentino

La fiebre por bitcoin también se refleja a nivel local. De acuerdo al informe Panorama Cripto en América Latina, elaborado por Bitso, la Argentina lidera la región en valor recibido en criptomonedas, con US$91.100 millones entre julio de 2023 y junio de 2024. Bitcoin representa el 49% de las carteras cripto en el país, dominando por sobre otras monedas digitales.

La aceleración institucional y el contexto inflacionario local parecen haber impulsado la adopción. Según estimaciones del sector, dos de cada 10 argentinos ya tienen o tuvieron criptomonedas, una cifra que crece especialmente entre jóvenes y trabajadores independientes.