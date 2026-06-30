Cómo es la plataforma de IA que lanzó la UBA para cambiar la forma de estudiar

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) implica saber adaptarse y reinventarse a los cambios, y el ámbito educativo no es la excepción. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) implementó una plataforma propia de IA integrada a su sistema institucional. El desarrollo viene de la mano de una normativa que regula su utilización en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

La herramienta fue incorporada a “Mi Econ”, el espacio digital que utilizan docentes y estudiantes para acceder a las aulas virtuales. Allí funciona un agente de IA desarrollado por la propia Facultad que ya comenzó a utilizarse en 40 materias, distribuidas en 184 cursos pertenecientes a 44 cátedras, y alcanza a unos 2000 estudiantes.

La herramienta, en detalle

El sistema opera dentro de un entorno cerrado y trabaja únicamente con la bibliografía y los materiales académicos seleccionados por las cátedras. El objetivo, explicó la institución, es que las respuestas se basen exclusivamente en los contenidos incluidos en los programas de cada materia.

“Cada cátedra sube su propia bibliografía. Es decir, que los estudiantes consultan la bibliografía que usan los profesores en sus materias. De esa forma, los docentes se aseguran de que sus alumnos están utilizando el material de cátedra que está en el programa”, indicó Natalia Guidolin, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La plataforma ya comenzó a utilizarse en 40 materias, distribuidas en 184 cursos pertenecientes a 44 cátedras Shutterstock

En tanto, la normativa aprobada establece condiciones para el uso académico de estas herramientas y define las responsabilidades de quienes las empleen durante la elaboración de trabajos. El documento dispone que la utilización de IA no modifica la autoría de las producciones académicas ni traslada la responsabilidad sobre los contenidos presentados.

Bajo esta línea, la responsabilidad continuará siendo del estudiante, quien deberá responder por la calidad de los argumentos desarrollados, la verificación de la información incorporada y la correcta atribución de las fuentes utilizadas. También deberá mencionarse el uso de IA cuando corresponda y respetarse tanto las políticas institucionales como las pautas particulares fijadas por cada cátedra.

A su vez, habrá cambios en las modalidades de evaluación. Una de las medidas previstas es la posibilidad de valorar no solamente el resultado final de un trabajo, sino también el proceso mediante el cual fue elaborado. Para ello, la Facultad prevé utilizar herramientas como borradores, registros de trabajo, defensas orales breves y otras evidencias que permitan acreditar la autoría intelectual de los estudiantes.

La responsabilidad continuará siendo del estudiante y habrá cambios en los modos de evaluación Elise Amendola - AP

La IA podrá intervenir como apoyo durante distintas etapas del proceso de producción académica, aunque esa asistencia no reemplaza la elaboración intelectual del estudiante ni modifica su condición de autor del trabajo presentado.

Por último, la iniciativa incorpora mecanismos destinados a resguardar la privacidad de los datos de los usuarios, registrar las interacciones realizadas dentro de la plataforma y garantizar que todos los estudiantes accedan a la misma información durante el cursado.