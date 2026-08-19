El Enacom no objetó a Metrotel y la empresa se encamina a quedarse con los clientes de los que Telecom debe desprenderse

El trámite para aprobar la compra de Telefónica por parte de Telecom sigue avanzando. Después de que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) seleccionara a un agente de monitoreo para supervisar la desinversión que deberá realizar Telecom y de que el grupo propusiera a Metrotel como adquirente de esos clientes, ahora el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no objetó a la empresa como potencial compradora.

El próximo paso será que Together Business Consulting, el agente de monitoreo designado por la ANC, evalúe a Metrotel. Luego, la autoridad de competencia deberá realizar una audiencia para analizar al posible adquirente y determinar si cumple con las condiciones establecidas para la desinversión.

Metrotel es una compañía que brinda servicios de telecomunicaciones y tecnología a empresas, pymes y operadores en la Argentina. Su oferta incluye conectividad de alta velocidad mediante fibra óptica, telefonía IP, infraestructura en la nube, centros de datos y herramientas de ciberseguridad.

Actualmente, la empresa es propiedad de los fondos internacionales Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, que en diciembre de 2017 compraron el 100% de Metrotel a Sociedad Comercial del Plata (SCP) por US$190 millones.

Fuentes del sector consultadas por LA NACION señalaron que Metrotel fue una de las compañías que ingresaron al mercado tras la apertura de las telecomunicaciones en 2000. Su negocio está orientado principalmente al segmento corporativo y, en los últimos años, la empresa también aprovechó su red de fibra óptica para brindar servicios mayoristas mediante infraestructura compartida. Sin embargo, no tiene antecedentes en el negocio de consumo masivo.

En la misma línea, otra fuente del sector destacó la fortaleza de la compañía en infraestructura, pero señaló su falta de experiencia en el segmento residencial. “Tiene que pasar de ser un proveedor corporativo mayorista, con una red neutral y un negocio centrado en infraestructura, a administrar clientes residenciales finales. Más allá del salto al móvil, que de por sí le va a resultar difícil a cualquier entrante, el desafío será evitar que le depreden los clientes rápidamente”, señaló.

La eventual llegada de Metrotel al negocio residencial se produciría como consecuencia de las condiciones que la ANC impuso para autorizar la compra de Telefónica por parte de Telecom. Entre otras medidas, la autoridad estableció que el grupo deberá ceder seis millones de clientes de telefonía móvil y transferir usuarios de banda ancha fija en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante de la operación supere el 50%.

En el caso de los clientes móviles, la autoridad estableció expresamente que no podrán ser adquiridos por Claro, el otro gran operador del mercado móvil argentino. Del total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los dos millones restantes al resto del país, sin una distribución geográfica predeterminada.

En cambio, respecto de los clientes de banda ancha fija que deberán transferirse en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa fusionada supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a distintos operadores.

De acuerdo con los plazos previstos, el proceso de desinversión podría extenderse hasta dos años.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC había señalado que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, había agregado el organismo.

Desde Telecom sostuvieron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. Sin embargo, la empresa no recurrió a la Justicia y continúa con los pasos previstos por la ANC. En ese proceso, postuló, entre otros, a Together Business Consulting como agente de monitoreo y propuso a Metrotel como potencial adquirente de los clientes que deberá ceder.