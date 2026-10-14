De cuñados a socios: son argentinos y crearon una empresa que trabaja con uno de los fondos más grandes del mundo

El mundo emprendedor no es un camino sencillo y requiere de la confianza de otros para poder crecer. Su tablero de juego cuenta con varios actores, entre los que se encuentran los venture capital (capital de riesgo): fondos que invierten en startups y empresas en fases tempranas, con gran potencial de crecimiento y alto nivel de riesgo. Ellos aportan el capital que esos emprendimientos necesitan para desarrollar su idea. Y en este campo, la IA también decidió involucrarse.

“Estos fondos saben que hasta tres de cada cuatro startups financiadas por los VC nunca les devuelven nada a sus inversores. El negocio depende de que unas pocas, entre decenas, se conviertan en «el próximo Facebook» y compensen a todas las demás", señaló Franco Lagomarsino, partner y head del área comercial de Loop3, empresa argentina de tecnología fundada en 2022, que desarrolla software con inteligencia artificial para fondos de venture capital de Estados Unidos.

También explicó que, para encontrar estas startups prometedoras, los inversores de los VC tienen cientos de reuniones al año con emprendedores, asisten a muchos eventos y conferencias, hacen análisis de las tendencias y usan bases de datos de internet. El problema es que toda esa información suele estar fragmentada, por lo que convertirla en una ventaja competitiva demanda mucho tiempo y esfuerzo, un desafío al que varios emprendedores decidieron encontrar una solución.

De cuñados a socios

“Pasamos la pandemia juntos, en una quinta en Lobos. Él estaba de novio con mi hermana y después de estar encerrados tanto tiempo, conocí el proyecto en el que estaba metido y nos pusimos a trabajar juntos”, recordó Nicolás Pisani, actual director de Loop3. Su camino en el mundo emprendedor empezó con tan solo 14 años, revendiendo consolas de PlayStation. Con el tiempo, fue creando otros proyectos, entre los que estuvo el “Páginas Amarillas digital” de La Cruz, un pueblo de Corrientes de menos de 10.000 habitantes, donde vivió un tiempo con su esposa. También fundó una agencia de desarrollo web que trabajó con clientes como The New York Times y Comcast, que vendió este año a una empresa estadounidense por una cifra de siete dígitos.

Aunque Loop3 empezó como una software factory -como una compañía que se dedicaba a desarrollar software para otras empresas-, con el tiempo decidieron enfocarse en un nicho particular: los venture capital. Desde entonces, desarrollan plataformas custom, con el objetivo de centralizar la información de potenciales destinatarios de inversión. Esto les permite a sus clientes, los VC, interactuar con esos datos y encontrar más fácilmente la información de posibles startups receptoras de inversión.

“Nosotros estamos lejos de decirles dónde invertir. Reunimos los datos en un solo lugar, para que después su día a día sea más ameno y sus operaciones sean más simples, no tengan que estar haciendo data entry o research, sino que puedan enfocarse en las relaciones, que es en lo que son buenos”, explicó Tomás Causa, cuñado de Pisani, cofundador y actual chief operating officer de Loop3. Detalló que el equipo está radicado en Córdoba y Buenos Aires, y trabajan para fondos ubicados en Estados Unidos, entre los que están también algunos private equity.

Entre los clientes de Loop3 están las firmas que invirtieron en Facebook, LinkedIn, Airbnb, Zoom, Discord, Figma, Stripe y OpenAI cuando esas empresas apenas tenían unos años de vida. Uno de sus clientes se encuentra en el top 10 de los fondos más grandes del mundo, y varios otros están en el top 100. Todos administran más de 1000 millones de dólares en capital invertido.

Las soluciones del emprendimiento son variadas, pero todas apuntan a facilitarle el trabajo a los fondos de capital de riesgo. “Podés abrir el chat que desarrollamos con IA y preguntarle, por ejemplo, ¿a quién conocemos que me pueda presentar al CMO de MailChimp? El sistema analiza los datos y te responde quién podría contactarlo porque, en base a los eventos del calendario que tiene cada uno y a los mails que han enviado, sabe quién podría tener una buena relación con esa persona“, explicó Pisani.

Otra de las herramientas que desarrollaron es un sistema que detecta señales para identificar cuándo es un buen momento para contactar a una empresa, como, por ejemplo una startup. “Cuando hay una compañía que ha crecido más de un 50% en los últimos 90 días, aparece en la plataforma y se puede ver qué empresa es, cuánto creció, quién es el fundador, cuánto capital levantó. Y se le asigna y notifica al VC que suele invertir en ese tipo de startup o industria”, explicó Lagomarsino, quien también señaló que detectan si crecieron en cantidad de empleados, en tráfico web, quién dejó cierta empresa y puede ser una potencial persona a contactar, dada su trayectoria laboral, entre otras alertas.

Vecinos de la Argentina

Fabián Mella llevaba seis años en el mundo del venture capital. En uno de los fondos en los que trabajó analizó más de 1500 presentaciones de startups y valorizó más de 150 empresas, prácticamente a mano, en planillas y carpetas de drive. “Me di cuenta de que una industria que invierte en tecnología operaba con herramientas de hace 20 años. Decidí construir lo que a mí me hubiera gustado tener como analista: una plataforma donde el fondo tenga toda su operación, back office y front office, en un solo lugar, con un agente de IA encima”, explicó Mella a LA NACION.

Fabián Mella, fundador de NeoVC NeoVC

De esta forma, la IA le ayudó a resolver el problema de fragmentación que existe en la industria de los capitales de riesgo. “Un fondo recibe información de cientos, si no miles de startups al año, y esa información termina repartida entre el correo, carpetas, Excel, un CRM genérico, los contadores y la cabeza de los analistas. Nadie se acuerda por qué se descartó una empresa hace ocho meses, cada valorización se arma desde cero y los reportes a los LP (limited partners) se hacen a mano cada trimestre”, agregó Mella.

Con este inconveniente en mente, fundó una plataforma integral de capital de riesgo impulsada por IA para gestores de activos, fondos, startups e inversores. Su objetivo: simplificar, optimizar y centralizar la administración, las operaciones y los informes.

Hoy, NeoVC trabaja con fondos de Chile, la Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Entre ellos WeBoost, Manutara Ventures, MGV Capital, Chile Ventures, Genesis Ventures y Young Ventures, además de un corporate venture capital. Por la plataforma ya pasaron más de 100 startups y más de 300 LP de 15 países.

“Si antes un analista tardaba una semana en leer decks, estudios de mercado y procesar datos, hoy un agente lo hace en minutos, con criterios consistentes y sin cansarse”, explicó Mella y detalló que su agente de IA se llama Neon y está en todos los flujos de la plataforma, desde el primer deck que entra hasta el reporte al LP. También destacó que la IA representa una gran ventaja para la memoria de los fondos, ya que permite que todo lo que el fondo hizo, debe hacer y aprendió, incluidas las empresas que rechazó, quede disponible para la próxima decisión.

Nueva York también usa IA

“Cuando invertimos, redactamos un informe, y mapear el panorama competitivo solía llevarnos medio día de investigación”, señaló Patrick Blumenthal, inversor de Draper Associates, fondo que respaldó a empresas como Tesla cuando los vehículos eléctricos eran un nicho de mercado. “Con Harmonic impulsando Draper Brain, se hace en minutos”, agregó Blumenthal, en la web oficial de Harmonic.

Especialistas del mundo de los VC aseguran que el gran problema en la industria es el de la fragmentación de la información Shutterstock - Shutterstock

Esta última empresa, con sede en Nueva York, creó una base de datos de startups que permite que las inversiones lleguen a los emprendedores en el mejor momento. “Imaginá alertas instantáneas cuando alguien en la red de cualquier socio inicie algo nuevo, rutas de acceso predefinidas para cualquier startup interesante, y la capacidad de descubrir explícitamente oportunidades a las que la empresa no ha tenido acceso”, detalla la web de Harmonic, que explica que cuenta con un motor de búsqueda, alertas personalizables, herramientas de monitorización y amplias opciones de API y datos masivos para los equipos de datos e ingeniería que buscan potenciar sus propios sistemas.

El caso de Draper, detallado en la web de Harmonic, es un ejemplo de cómo las herramientas de IA ayudan a estos fondos a centralizar su información. “El conocimiento de Draper estaba disperso en archivos que nadie podía consultar”, detalla el caso. Aunque la misma organización hizo un trabajo de centralización de la información y luego de incorporación de IA, faltaban muchos datos internos o eran inexactos. Tal como describe la web, Harmonic le permitió conectarse a una base de datos actualizada continuamente con más de 35 millones de empresas y 195 millones de personas, por lo que una pregunta sobre una empresa con la que Draper nunca ha interactuado devuelve un perfil completo.