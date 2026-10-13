Ya está disponible Gemini 4 Argon para los usuarios pagos de la IA

Alphabet lanzó el miércoles su modelo insignia de IA, Gemini 4 Argon, para desarrolladores y empresas de todo el mundo, buscando recuperar terreno frente a sus rivales OpenAI y Anthropic tras meses de retrasos y una reestructuración en la directiva de su laboratorio DeepMind.

El modelo, que anunció hace dos semanas, se destaca en el “trabajo profundo” (deep work) enfocado en tareas complejas y de múltiples pasos en programación, finanzas, derecho, ciberseguridad y ciencia, según indicó Google. El precio de la API en el momento del lanzamiento comienza en 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida, con tarifas que se duplicarán después del 30 de noviembre.

Some great use cases from Googlers building with Gemini 4 Argon 🧵



It has a much stronger grasp of coding and multi-step tool use - starting from a raw Pixel CAD file in Google Antigravity, Argon created this exploded-view animation, lighting, camera choreography, and audio… pic.twitter.com/Rqj5oL9x26 — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 13, 2026

El lanzamiento se produce tras un período tumultuoso en los esfuerzos de IA de Google. La compañía anunció en septiembre que ya no planeaba lanzar Gemini 3.5 Pro, el cual el CEO Sundar Pichai había dicho originalmente que se lanzaría en junio.

También reestructuró DeepMind después de que el cofundador y CEO del laboratorio de IA, Demis Hassabis, dejara su cargo y varios líderes de su modelo Gemini abandonaran la empresa.

Para quién está disponible Gemini 4 Argon

Argon está disponible para clientes de pago a través de las herramientas de creación de aplicaciones de IA de la compañía. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra pueden acceder a él mediante la aplicación Gemini y el Modo IA en la Búsqueda (Search), mientras que la herramienta de programación Antigravity está limitada a los suscriptores de Ultra.

Los equipos que utilizaron Argon en Antigravity aumentaron los envíos de código agéntico en más de un 35 %, al tiempo que redujeron las reversiones de código (code rollbacks) en casi un tercio, señaló Google.

Entre los clientes que probaron el modelo de forma anticipada se encuentran Deloitte, LexisNexis, Ambience Healthcare e Isomorphic Labs.

Gemini 4 Argon taught a robot to play cornhole just by watching a video.



It mapped the physics, coded its own simulation, and taught @Apptronik's Apollo humanoid to sink 7 throws in a row. pic.twitter.com/JIyoKnVc4q — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 13, 2026

Por otra parte, Google afirmó que abriría su Programa Fairwind a cientos de socios adicionales. El programa proporciona a defensores de ciberseguridad evaluados una versión de Argon sin sus barreras de protección de ciberseguridad (cyber guardrails). En septiembre, la empresa había indicado que estaba proporcionando el modelo a socios de ciberseguridad seleccionados.

De forma independiente, Google ofrecerá a 10.000 científicos seis meses de acceso gratuito al nivel de mayor uso de Antigravity.

Gemini 4 Argon no está pensado como un chatbot genérico de consumo masivo para consultas cotidianas, sino como un aliado de alto nivel para usuarios con requerimientos técnicos avanzados y del sector corporativo.

El perfil de usuario ideal abarca:

Ingenieros de software y desarrolladores: Que buscan automatizar tareas complejas de refactorización de código, migración entre lenguajes o depuración profunda en grandes repositorios.

Que buscan automatizar tareas complejas de refactorización de código, migración entre lenguajes o depuración profunda en grandes repositorios. Especialistas en ciberdefensa y seguridad informática: Capaces de apalancar las capacidades de escaneo autónomo del sistema para blindar infraestructura crítica y descubrir brechas antes de que sean explotadas.

Capaces de apalancar las capacidades de escaneo autónomo del sistema para blindar infraestructura crítica y descubrir brechas antes de que sean explotadas. Analistas y profesionales del conocimiento: Como investigadores financieros y consultores legales que requieren procesar simultáneamente volúmenes masivos de documentación y video.

Con información de Reuters