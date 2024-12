Demian Reidel anticipó un “verano nuclear”: los planes para la Argentina para convertirse en un polo de inteligencia artificial

Además de estabilizar la economía, el Gobierno de Javier Milei tiene un objetivo claro: convertir a la Argentina en un polo de innovación tecnológica y, específicamente, de inteligencia artificial (IA). “Es el desarrollo tecnológico más violento de la historia de la humanidad y amplifica tus capacidades de ser humano”, dijo Demian Reidel, jefe de gabinete del Consejo de Asesores del Presidente, en el marco de la primera semana de la IA.

De cara al futuro, señaló que “se viene un resurgimiento de toda la tecnología nuclear, porque es la única energía limpia que tiene la capacidad de suplir las demandas energéticas de la IA”. Reidel quiere que la Argentina sea parte de ello. “Se viene un verano nuclear”, remarcó.

En esta línea, indicó que, si bien el país no cuenta con una tradición de desarrollo de hardware y tecnología en general, sí cuenta con un gran capital humano para la construcción de software, aspecto fundamental para atraer a empresas especializadas en IA y que la Argentina se convierta en un hub mundial en la instalación de data centers para IA.

“La tarea de la Argentina es convertirse en un país en donde las inversiones empiezan a llegar porque generás confianza, y para eso necesitás un montón de cosas que son condiciones necesarias. Tenés que tener el poder de predecir la macro, entonces toda la parte de ajuste fiscal hace que la economía se ponga en un camino menos explosivo”, precisó.

En este sentido, apuntó contra la gestión del expresidente Alberto Fernández: “Los gobiernos populistas se terminan cuando se acaba la plata de los demás. Cuando pasa eso, como nos pasó a nosotros, no podés elegir ajustar o no ajustar. El ajuste va a pasar igual”.

“Lo podés hacer de manera cavernícola, como lo hicieron antes. Esperar a que el mercado se te cierre, empezar a imprimir guita, salta la inflación, el riesgo país explota, la economía se cae... o podés intentar hacerlo ordenadamente, como ahora, donde atacás el problema fiscal, baja el riesgo país, baja la inflación y empieza a repuntar la economía”, continuó, y subrayó que el fin último es “construir un país que ande mejor”.

Por otro lado, opinó que “los nuevos analfabetos” son aquellos que no utilizan IA, y que serán reemplazados por los que sí hacen uso de ella. “Con la IA uno puede hacer cosas que jamás se hubiese imaginado que podía hacer, y es gratis y accesible. El que no usa esto se está perdiendo no solo la oportunidad de mejorar su capital humano productivo, sino también se está perdiendo de una revolución de las ideas”, completó.

El viaje a Silicon Valley

Reidel es una de las personas del Gobierno más involucradas en el desarrollo de IA en el país y, a fines de octubre, en el marco de SAIAConf, la segunda Conferencia Argentina de Inteligencia Artificial organizada por la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, destacó el viaje que Milei realizó en mayo a Silicon Valley.

Allí, el Presidente se encontró con los CEOs más poderosos de la industria tecnológica, como los de OpenAI, Alphabet (Google), Meta (exFacebook) y Apple, entre otros. “Durante meses planificamos ese viaje porque era un desafío poder coordinar agendas para ver a todos, y ese hito se concretó”, afirmó, y continuó: “Creo que esto se debe a que los argentinos no tenemos una conciencia tan clara de lo que es Milei como sí la hay en el mundo. No digo que él sea bueno o malo, pero sí que para el sector tecnológico mundial es como un héroe”, detalló.

Para Reidel ese viaje fue clave porque en el mundo hay tres centros mundiales de IA, que son China, Europa y Estados Unidos: “Europa está con el foco en la regulación. Con los chinos no podemos hablar de cooperativa porque hacen lo que quieren; y en Estados Unidos todavía no queda en claro que pasará con el tema regulatorio, como nosotros estamos muy alineados con Estados Unidos, Milei conversó con estos CEOs para que traigan inversiones relacionadas con IA en el país, por ejemplo, para instalar data center especializados”.

