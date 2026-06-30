Eficiencia e impacto medible: Globant se alía con Anthropic para revolucionar el uso de la IA agéntica en empresas

La noticia todavía sacude al mundo tech: Globant y Anthropic acaban de anunciar una alianza tecnológica que se prolongará por varios años. En el corazón del acuerdo aparece una novedad con la que Globant promete redefinir la implementación de IA en el mundo empresarial, ya que la compañía nativa digital está incorporando a su actual oferta AI Pods impulsados por los modelos Claude.

Los AI Pods –recordemos– son las unidades de servicio especializadas de Globant que, orquestadas mediante agentes de IA, están a su vez diseñadas para acelerar la adopción de soluciones de IA agéntica e impulsar la transformación empresarial en cada industria, con especial foco en medios y entretenimiento, gaming, aerolíneas y hospitality. Así, cada AI Pod funciona como una célula autónoma compuesta por agentes inteligentes de IA orquestados por expertos de Globant.

Pero esta alianza representa al mismo tiempo un paso significativo en la propia transformación impulsada por la IA hacia el interior de Globant, ya que la compañía comienza también a brindar acceso a Claude a sus 28.500 Globers y capacitar a sus equipos mediante los programas de certificación de Anthropic. Globant es ahora la empresa nacida en Latinoamérica más grande en convertirse en socia global de Anthropic.

La alianza con Anthropic representa un avance clave en la inversión de Globant para expandir su modelo de AI Pods y ofrecer una IA segura y enfocada en generar valor en el negocio. La meta, explican desde la compañía, tiene que ver con ayudar a las empresas a llevar sus iniciativas de IA desde las pruebas piloto hasta implementaciones a escala, transformando el potencial de la IA en resultados concretos.

Con AI Pods, la IA agéntica avanzada pasa a formar parte de los flujos de trabajo cotidianos, algo que potencia a los equipos, mejora los resultados en toda la organización y establece un nuevo estándar para la prestación de servicios nativos de IA a gran escala.

“Creemos que adoptar la inteligencia artificial implica transformar la manera en que trabajamos y generamos valor”, reflexiona Martín Migoya, CEO y co-founder de Globant, y explica que la reciente alianza permitirá a los clientes “integrar de una manera muy ágil la IA agéntica en el corazón de sus operaciones y alcanzar nuevos niveles de eficiencia, creatividad e impacto medible”.

Phil Samenuk, Head of Partnerships en Anthropic, aseguró por su parte que Globant está transformando la manera en que sus equipos colaboran con los clientes y aceleran la generación de resultados en distintas industrias. “Globant está llevando la IA empresarial más avanzada y confiable a industrias como medios y entretenimiento, aerolíneas, gaming y hospitality, combinando una adopción interna a gran escala con una profunda experiencia en la implementación de soluciones para clientes”.

Los AI Pods, motor clave de la transformación

El modelo de Al Pods es ya utilizado por el 40% de las 20 cuentas de mayor facturación de Globant, resultado que refleja la creciente demanda de soluciones de IA escalables, listas para producción y capaces de generar resultados de negocio medibles.

De ahí que, combinando la experiencia de Globant y Anthropic, la alianza puede abordar desafíos y oportunidades específicas en industrias clave, entre ellas:

Medios y entretenimiento . El uso de los modelos Claude permite procesar grandes volúmenes de contexto para automatizar el análisis de guiones y la localización de contenidos para múltiples mercados; la gestión de derechos y monitoreo del cumplimiento de propiedad intelectual mediante IA y la generación de insights sobre audiencias para fortalecer las estrategias de contenido a escala.

. El uso de los modelos Claude permite procesar grandes volúmenes de contexto para automatizar el análisis de guiones y la localización de contenidos para múltiples mercados; la gestión de derechos y monitoreo del cumplimiento de propiedad intelectual mediante IA y la generación de insights sobre audiencias para fortalecer las estrategias de contenido a escala. Aerolíneas . Ahora es posible una personalización dinámica y en tiempo real de la experiencia de reserva mientras los viajeros planifican sus viajes mediante los modelos Claude; así como la generación automática de comunicaciones multicanal para asistir a los pasajeros durante situaciones operativas excepcionales.

. Ahora es posible una personalización dinámica y en tiempo real de la experiencia de reserva mientras los viajeros planifican sus viajes mediante los modelos Claude; así como la generación automática de comunicaciones multicanal para asistir a los pasajeros durante situaciones operativas excepcionales. Gaming . Los modelos Claude se usan para optimizar la documentación de diseño y los procesos de preproducción de videojuegos mediante IA, además de brindar asistencia contextual a los jugadores y moderación inteligente de comunidades.

. Los modelos Claude se usan para optimizar la documentación de diseño y los procesos de preproducción de videojuegos mediante IA, además de brindar asistencia contextual a los jugadores y moderación inteligente de comunidades. Hospitality. Las capacidades conversacionales de los modelos Claude pueden emplearse para ofrecer servicios de concierge impulsados por IA y planificar itinerarios complejos con múltiples destinos; además de personalizar las comunicaciones con los huéspedes y brindar una gestión del servicio más eficiente a gran escala, en múltiples idiomas y adaptada a distintos perfiles de huéspedes.

“Nuestra colaboración con Anthropic nos permite incorporar las capacidades avanzadas de los modelos Claude a nuestra oferta de soluciones empresariales, ayudando a nuestros clientes a acelerar la innovación y adoptar la IA con confianza”, reflexionó Diego Maldonado, CEO del Enterprise Studio & Strategic Partnerships en Globant. Y concluyó: “Haber sido seleccionados como Preferred Partner dentro de la Claude Partner Network de Anthropic posiciona a Globant como un referente en ingeniería de IA en Latinoamérica y como un socio estratégico para organizaciones de todo el mundo que buscan implementar IA de frontera de manera responsable y a escala”. _______________________________________________________

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