El valor fundamental del periodismo en los años de IA

La semana pasada, varias publicaciones de News Media Alliance se sumaron a la lista de los medios que presentaron una demanda legal contra las empresas de inteligencia artificial. Esta vez, lo hicieron contra Cohere Inc., una compañía valorada en 5000 millones de dólares, bajo el argumento de que usó su contenido periodístico sin licencias.

La demanda alega que los contenidos editoriales fueron tomados para desarrollar los sistemas de inteligencia artificial generativa sin remuneración justa ni permiso previo. Como prueba, se presentó una lista no exhaustiva de miles de artículos que Cohere infringió y se mostró cómo se usan en tiempo real. Consecuentemente, las publicaciones periodísticas exigen una orden judicial permanente y una indemnización por daños y perjuicios por la infracción intencionada de la empresa.

En detalle, las revistas y diarios que pusieron su nombre en la denuncia legal son Advance Local Media, Condé Nast, The Atlantic, Forbes Media, The Guardian, Business Insider, Los Angeles Times, McClatchy Media Company, Newsday, Plain Dealer Publishing Company, POLITICO, The Republican Company, Toronto Star Newspapers y Vox Media.

“Esta demanda es un paso en la dirección correcta para garantizar unas condiciones equitativas para el uso autorizado del periodismo y la sostenibilidad de nuestra industria”, escribió en un comunicado Barbara Peng, directora ejecutiva de Business Insider.

No es la primera vez que se genera la disputa medios vs. empresas tecnológicas. De hecho, es una problemática que ya tiene su tiempo. Uno de los pioneros en esta cuestión fue The New York Times, que en diciembre de 2023 presentó una denuncia contra OpenAI y Microsoft en la misma línea que News Media Alliance. E incluso antes, Getty Images, en enero de 2023, presentó una acción legal acusando a Stability AI de usar los contenidos en su banco de imágenes sin licencia.

Otros grandes actores también han tomado medidas. Ocho publicaciones del grupo Alden Global Capital —entre ellas, New York Daily News y The Chicago Tribune— acusaron a OpenAI y Microsoft. En paralelo, News Corp., dueña de The Wall Street Journal y New York Post, presentó una denuncia contra Perplexity, una startup de inteligencia artificial que busca competir con Google en el sector de los buscadores.

“Las demandas pueden tener cierto impacto en la negociación de acuerdos con empresas de inteligencia artificial, pero no van a solucionar los problemas de fondo del periodismo”, explicó para LA NACION Álvaro Liuzzi, consultor de medios especializado en tecnología e innovación y autor del libro guía Periodismo IA. “La crisis de los medios no la causó la IA, sino la transformación digital y el colapso del modelo publicitario”, agregó.

En esta línea, el experto aseguró que los medios tienen razones legítimas para reclamar y que es normal que busquen compensaciones. Sin embargo, considera que limitarse solo a la vía legal es una estrategia “limitada”. Muchos medios hoy decidieron levantar la bandera blanca con las empresas en vez de generar más conflicto.

De allí nacen las famosas alianzas, como las de Time, The Guardian, The Associated Press, Financial Times, The Atlantic, Vox Media, Prisa Media, Le Monde, entre otros, con OpenAI. También, otras publicaciones han decidido cerrar tratos con Microsoft, como Reuters, USA Today Network o el grupo Axel Springer. E incluso Time, Fortune, Texas Tribune y más han firmado con Perplexity.

“El periodismo tiene que empezar a preguntarse cómo puede capitalizar su papel dentro del ecosistema de la inteligencia artificial”, manifestó Liuzzi. “Es fundamental cambiar la mentalidad de confrontación por una de colaboración. Las demandas pueden ser un recurso a corto plazo, pero, a largo plazo, los medios que logren establecer acuerdos estratégicos con las empresas de IA tendrán una ventaja competitiva”, agregó.

No obstante, la última discusión de los desarrolladores tiene que ver con el futuro de los datos generados por humanos que usan para entrenar a los modelos y que, de acuerdo con un estudio de Epoch AI, un instituto de investigación, se consumirán todos en los próximos dos a ocho años. ¿Cómo continuarán nutriendo a sus sistemas? Con información autogenerada por la IA o, más bien, datos sintéticos, una práctica que ya entró en vigencia en diferentes compañías.

El crecimiento de este nuevo escenario, entonces, dejaría a los medios con poco que ofrecer, ya que la producción de contenido humano diario no alcanzará para satisfacer la cantidad enorme de información que necesitan estos poderosos sistemas. Aun así, para Liuzzi, el periodismo tiene un valor diferencial: su contenido de calidad.

“Los medios que pretendan competir en volumen con la inteligencia artificial están perdiendo el tiempo. La clave está en diferenciarse a través del análisis, la investigación y la conexión con las audiencias”, expresó. “La IA puede generar textos de manera masiva, pero no puede caminar las calles de una comunidad, reemplazar el criterio editorial, la profundidad de una investigación o el contexto que aporta un buen periodista”, continuó.

Si bien muchos temen que esta creciente revolución tecnológica genere una deshumanización aún mayor de la que ya presenciamos con las redes sociales, el experto ve esto como una oportunidad para reforzar y destacar la calidad del periodista en el ecosistema.

“Es hora de salir a la calle, volver a contar la verdad con presencia real, recuperar el vínculo directo con las comunidades y utilizar la tecnología como una herramienta para potenciar esa misión, no para alejarse aún más de la realidad. Ahí está la verdadera oportunidad para que el periodismo vuelva a ser relevante”, concluyó.

Victoria Mendizábal Por