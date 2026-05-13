Samsung lanza la beta de One UI 9 basado en el flamante Android 17

Samsung ha anunciado One UI 9, que está disponible en una versión beta con nuevas características de creatividad, seguridad y accesibilidad y mejoras en la experiencia impulsadas por inteligencia artificial.

La compañía tecnológica ha presentado su capa de personalización, que ya está disponible para los dispositivos de la serie Galaxy S26 en versión beta, en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.

One UI 9 está basado en Android 17, que Google ha presentado este martes, e incorpora nuevas funciones de seguridad, como la protección mejorada contra aplicaciones sospechosas y posibles amenazas.

Como explica Samsung en un comunicado, ante nuevas aplicaciones de alto riesgo, esta función inteligente advierte a los usuarios, bloquea la ejecución y la instalación, y recomienda su eliminación mediante actualizaciones de la política de seguridad.

Asimismo, incorpora herramientas creativas en ‘Samsung Notes’, como cintas decorativas y una mayor variedad de estilos de trazo. En ‘Contactos’, ofrece acceso directo a Creative Studio para crear tarjetas de perfil personalizadas.

El panel de control ‘Quick Panel’ se ha actualizado para que los usuarios puedan ajustar de manera independiente el brillo, el sonido y el reproductor multimedia, con más opciones de tamaño.

En accesibilidad, One UI 9 permite ajustar la velocidad de las teclas del ratón para tener un mejor control del cursor, e integra el paquete ‘TalkBack’, con las funciones que antes ofrecían Google y Samsung por separado.

También se ha añadido la nueva función ‘Text Spotlight’, que muestra el texto seleccionado con mayor tamaño o claridad en una ventana flotante, para facilitar la lectura.