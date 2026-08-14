FIFA elige a una firma argentina para crear nuevas experiencias para los fanáticos

El entretenimiento y el deporte son industrias que se reinventan constantemente. Sin ir más lejos, la Copa del Mundo de FIFA 2026, que incluyó cámaras montadas en la cabeza de los árbitros, drones y hasta herramientas de inteligencia artificial (IA) exclusivas para los entrenamientos de las diferentes selecciones, es un ejemplo de ello.

Pero la tecnología no se limita únicamente a lo que sucede dentro del campo de juego, sino que se extiende hacia la experiencia de los fanáticos. En ese sentido, FIFA seleccionó a Globant para rediseñar su estrategia global de engagement con los aficionados.

Específicamente, las principales plataformas digitales de FIFA —impulsadas por los AI Pods de Glob.AI— aprenderán continuamente a partir de datos en tiempo real y generarán nuevas experiencias para los hinchas durante todo el año.

Para FIFA, la iniciativa contribuirá a poner fin a la era del “aficionado anónimo” y buscará conectar recorridos, hasta ahora independientes, mediante un ecosistema único y accionable. “Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal que fortalezca su conexión emocional”, señaló Mattias Grafström, secretario general de FIFA.

La iniciativa buscará poner fin a la era del “aficionado anónimo” FIFA - FIFA

Y agregó: “Gracias a la innovación continua de Globant, podemos elevar el nivel de nuestros proyectos tecnológicos y desarrollar un sistema que aprenda y se adapte a las necesidades de nuestra audiencia global”.

Por su parte, Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, dijo: “El fútbol es el deporte número uno del mundo porque sigue siendo impredecible y accesible para todos. El modelo de IA asistida por personas es clave para desarrollar sistemas tecnológicos que escalen con rapidez y ofrezcan el entretenimiento permanente que los aficionados esperan”.

La iniciativa, en detalle

Para los fans, esto se traduce en una experiencia más centrada en las personas: un único hilo digital que conecta su interacción con las plataformas de FIFA y su asistencia a los torneos de FIFA, donde su pasión por el fútbol es reconocida y puede ser recompensada.

Pero, ¿en qué consiste esta dinámica? Glob.AI reúne agentes de IA supervisados por personas, basados en los procesos probados de Globant, desarrollados a lo largo de 23 años de experiencia en software empresarial. Todo el conocimiento institucional generado queda protegido en una bóveda de tokens propietaria, lo que garantiza a FIFA la plena propiedad de sus datos y de las futuras innovaciones impulsadas por IA.

Martín Migoya, CEO de Globant

Bajo esa línea, los pilotos iniciales con FIFA ya han demostrado un incremento del 20% en la eficiencia de la generación de entregables, manteniendo o incluso mejorando los niveles de calidad.

A su vez, dicho ecosistema digital centralizado permitirá mejorar aspectos clave de la experiencia de los hinchas y durante la jornada del partido, como la identidad única del fan, el sitio web de la FIFA y la aplicación de torneos de FIFA.

“Manteniendo siempre presentes las necesidades de los aficionados, construiremos un futuro más sostenible para nuestro deporte”, sintetiza Grafström.