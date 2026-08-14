FIFA elige a una firma argentina para crear nuevas experiencias para los fanáticos

Junto a Globant, la organización buscará poner fin a la era del “aficionado anónimo” a través del uso de datos e inteligencia artificial
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El entretenimiento y el deporte son industrias que se reinventan constantemente. Sin ir más lejos, la Copa del Mundo de FIFA 2026, que incluyó cámaras montadas en la cabeza de los árbitros, drones y hasta herramientas de inteligencia artificial (IA) exclusivas para los entrenamientos de las diferentes selecciones, es un ejemplo de ello.
Pero la tecnología no se limita únicamente a lo que sucede dentro del campo de juego, sino que se extiende hacia la experiencia de los fanáticos. En ese sentido, FIFA seleccionó a Globant para rediseñar su estrategia global de engagement con los aficionados.
Específicamente, las principales plataformas digitales de FIFA —impulsadas por los AI Pods de Glob.AI— aprenderán continuamente a partir de datos en tiempo real y generarán nuevas experiencias para los hinchas durante todo el año.
Para FIFA, la iniciativa contribuirá a poner fin a la era del “aficionado anónimo” y buscará conectar recorridos, hasta ahora independientes, mediante un ecosistema único y accionable. “Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal que fortalezca su conexión emocional”, señaló Mattias Grafström, secretario general de FIFA.
Y agregó: “Gracias a la innovación continua de Globant, podemos elevar el nivel de nuestros proyectos tecnológicos y desarrollar un sistema que aprenda y se adapte a las necesidades de nuestra audiencia global”.
Por su parte, Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, dijo: “El fútbol es el deporte número uno del mundo porque sigue siendo impredecible y accesible para todos. El modelo de IA asistida por personas es clave para desarrollar sistemas tecnológicos que escalen con rapidez y ofrezcan el entretenimiento permanente que los aficionados esperan”.
La iniciativa, en detalle
Para los fans, esto se traduce en una experiencia más centrada en las personas: un único hilo digital que conecta su interacción con las plataformas de FIFA y su asistencia a los torneos de FIFA, donde su pasión por el fútbol es reconocida y puede ser recompensada.
Pero, ¿en qué consiste esta dinámica? Glob.AI reúne agentes de IA supervisados por personas, basados en los procesos probados de Globant, desarrollados a lo largo de 23 años de experiencia en software empresarial. Todo el conocimiento institucional generado queda protegido en una bóveda de tokens propietaria, lo que garantiza a FIFA la plena propiedad de sus datos y de las futuras innovaciones impulsadas por IA.
Bajo esa línea, los pilotos iniciales con FIFA ya han demostrado un incremento del 20% en la eficiencia de la generación de entregables, manteniendo o incluso mejorando los niveles de calidad.
A su vez, dicho ecosistema digital centralizado permitirá mejorar aspectos clave de la experiencia de los hinchas y durante la jornada del partido, como la identidad única del fan, el sitio web de la FIFA y la aplicación de torneos de FIFA.
“Manteniendo siempre presentes las necesidades de los aficionados, construiremos un futuro más sostenible para nuestro deporte”, sintetiza Grafström.