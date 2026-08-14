Rafa Nadal: “Creo que cada día hay más personas con más información sobre la importancia de cuidar el cuerpo”

Durante más de dos décadas, Rafael Nadal llevó su cuerpo al límite para mantenerse entre los mejores tenistas del mundo. Entrenamientos, viajes, competencias y recuperaciones formaron parte de una rutina que lo condujo a conquistar 22 títulos de Grand Slam y a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

Ahora, a los 40 años y alejado del circuito profesional, el español atraviesa una etapa completamente diferente. Aunque ya no tiene que prepararse para disputar Roland Garros, Wimbledon o el Abierto de Australia, el deporte y el cuidado del cuerpo continúan ocupando un lugar central en sus proyectos.

“Creo que cada día hay más y más personas con más información sobre la importancia de cuidar el cuerpo, por lo que es fundamental invertir en la educación de los niños, en el bienestar y en el deporte”, expresó Nadal durante una entrevista con CNBC Internacional.

Rafael Nadal en la entrevista realizada por Tania Bryer para CNBC Meets (Foto: CNBC)

En los últimos años, el extenista decidió potenciar sus proyectos empresariales, que incluyen educación, inversiones hoteleras y tareas vinculadas con los deportes. “De la misma manera que forjé un legado en la cancha, ahora es el momento de construir un legado fuera de ella”, aseguró en diálogo con la presentadora británica Tania Bryer.

¿Por qué Rafa Nadal considera fundamental cuidar el cuerpo?

La relación de Nadal con el cuidado físico estuvo condicionada por el deporte de alto rendimiento. Durante su carrera atravesó diferentes lesiones, que lo llevaron a tener que adaptar entrenamientos y competencias para poder continuar jugando al máximo nivel.

Su experiencia le permitió comprobar la importancia que tienen la preparación, la recuperación y el conocimiento del propio cuerpo. Sin embargo, su mensaje actual no está dirigido únicamente a deportistas profesionales. Para Nadal, la educación de los chicos puede ser una de las claves para incorporar desde edades tempranas hábitos relacionados con el ejercicio y el bienestar. “Es fundamental invertir en la educación de los niños, en el bienestar y en el deporte”, remarcó.

Rafael Nadal habló de la importancia de hacer deporte a cualquier edad (Foto: Instagram @rafaelnadal)

A su vez, el retiro significó para Nadal una transformación profunda después de haber dedicado prácticamente toda su vida al tenis. Por lo que años antes de que llegara ese momento crucial decidió comenzar a prepararse para poder afrontar este camino de la mejor manera posible.

“No fue fácil, pero cuando supe que era el final para mí, supuso un cambio en mi vida después de haber hecho prácticamente lo mismo toda mi vida. Pero estaba preparado para afrontar el siguiente capítulo”, recordó.

De recorrer el mundo como tenista a invertir en hoteles

Otra de las áreas en las que Nadal decidió incursionar es la hotelería. Durante la inauguración de uno de sus hoteles en las Islas Canarias, contó que su experiencia recorriendo diferentes países como tenista de elite influyó en su decisión de ingresar en este sector.

“La mentalidad ha cambiado en los últimos años. Antes, la gente siempre intentaba ahorrar para comprarse un coche o una casa. Ahora valoran mucho las experiencias; invierten en ellas: en viajar y en conocer lugares diferentes”, dijo.

El tenista busca abrir un hotel en Argentina (Foto: Instagram @rafanadal)

Incluso reconoció que al principio las ideas para este proyecto surgieron en una charla de café junto a su socio Gabriel Escarrer. “Empezamos anotando ideas en una servilleta: qué nos gustaba de los hoteles, qué no nos convencía tanto y cómo sería el hotel ideal para nosotros”, recordó.

“Ambos amamos el estilo de vida y la cultura del Mediterráneo, ya que nacimos allí, así que desde el principio compartimos la visión de querer transmitir esa experiencia”, relató. En la actualidad, Rafa Nadal tiene hoteles ubicados en Mallorca, Costa Brava (Tossa de Mar), Punta Cana y Fuerteventura, y ya proyecta nuevas aperturas en Argentina.