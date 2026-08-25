La apuesta de US$12 millones por una startup que quiere llevar la IA a las grandes empresas de la región

La startup Primero, especializada en la transformación con IA de compañías de América Latina, anunció una ronda de inversión semilla de US$12 millones.

La ronda fue coliderada por Kaszek junto con General Catalyst, con la participación de Definition, Conviction, 8VC e inversionistas ángel, que incluyen accionistas y ejecutivos de Femsa, Bimbo, Aeroméxico y Kimberly-Clark de México.

“La ronda de inversión significa poder acelerar el crecimiento y la visión que tenemos para la empresa, que es construir al equipo con la mayor densidad de talento de la región”, señaló José Murillo, co-CEO de Primero, y agregó que el capital también se destinará a mejoras en el producto y a la expansión en América Latina.

Hoy, la firma trabaja con organizaciones como Smart Fit, Verde Valle y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco).

Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, dice un estudio, se emplean más ciertas palabras en los resúmenes de estudios publicados, lo que hace suponer que fueron generados por una IA Shutterstock - Shutterstock

Por su parte, el argentino Nicolás Berman, socio del fondo Kaszek, sostuvo que “los directores ejecutivos de las mayores empresas de Latinoamérica están deseosos de adoptar la IA”. En esa línea, aseguró que Primero tiene todo lo que se busca en una “empresa innovadora”, como “fundadores excepcionales, talento de ingeniería de primer nivel y un producto diseñado específicamente para las complejidades de la adopción empresarial en la región”.

Un problema estructural

Si bien miles de empresas a nivel global incorporaron o buscan incorporar IA a sus operaciones, existe una problemática: los datos críticos conviven dispersos en sistemas que nunca fueron diseñados para trabajar juntos. Según el Connectivity Benchmark Report, realizado por MuleSoft, las organizaciones gestionan en promedio 957 aplicaciones distintas, pero solo el 27% están conectadas entre sí.

Además, solo el 21% de las compañías que usan IA generativa rediseñó de manera fundamental al menos algunos de sus flujos de trabajo, según un estudio de la consultora McKinsey.

José Murillo, co-CEO de Primero

Primero resuelve dichos obstáculos a través de su servicio principal, Primia. En concreto, Primia conecta los sistemas fragmentados en una capa de inteligencia unificada que le da a la IA un entendimiento completo de cómo opera la organización. Es decir, no solo conecta sistemas, sino que codifica las reglas y la lógica del negocio para que la IA pueda operar con contexto completo.

Sobre esa base corren agentes que automatizan procesos complejos de forma controlada y auditable, sin que la empresa pierda visibilidad de cada decisión.

La plataforma se implementa módulo por módulo, con ingenieros que trabajan con los equipos del cliente y entienden su contexto, idioma y cultura organizacional. Con cada módulo, Primia acumula mayor conocimiento de la organización, lo que permite a la IA entender, razonar, tomar decisiones y ejecutarlas dentro de la empresa. Hoy opera en organizaciones de sectores que incluyen servicios financieros, manufactura, retail, logística, construcción y salud, entre otros.

“Las empresas más competitivas del mundo pueden construirse desde América Latina. La región tiene empresas de escala mundial que son el corazón de esta economía, y la IA es la oportunidad que tienen para dar un salto sin precedente en competitividad”, comentó Murillo.

Y añadió: “Si las empresas grandes de esta región se vuelven más eficientes gracias a la IA, será la mejor prueba de lo que hacemos”.

Primero fue fundada por José Murillo, Andrés Rosales y Santiago Buenahora. Murillo y Rosales estudiaron en Harvard, mientras que Buenahora se graduó en la Universidad de Pensilvania. Antes de Primero trabajaron, entre otras compañías, en Meta, Goldman Sachs, McKinsey, 8VC, Robinhood y Microsoft.

Según la compañía, buena parte del equipo siguió un camino similar, con formación en universidades de Estados Unidos como Stanford, Wharton y Harvard Business School, y experiencia en empresas globales como Google, Meta y Uber.