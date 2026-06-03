Meta anuncia su agente de IA para transformar para siempre el uso de WhatsApp, Instagram y Messenger

En el marco de Conversations 2026, el evento anual que Meta realizó en esta ocasión en el Central Hall Westminster de Londres, la compañía presentó un agente de inteligencia artificial orientado a transformar la relación entre empresas y clientes dentro de sus plataformas. El anuncio tuvo como eje la expansión global de Meta Business Agent -ya disponible en algunas regiones desde febrero- y el lanzamiento de Meta Business Agent Platform, una solución pensada para grandes organizaciones que buscan automatizar procesos de atención, ventas y soporte a gran escala.

“Queremos que las empresas puedan estar abiertas las 24 horas, los siete días de la semana, eliminando así el ‘techo’ de capacidad de atención”, explicaron ejecutivos de la compañía durante la presentación, en una reunión a la que accedió LA NACION. La apuesta de Meta es que la IA se convierta en una extensión digital de los negocios, con la capacidad de responder consultas, recomendar productos, gestionar reservas e incluso cerrar ventas directamente desde WhatsApp, Instagram o Messenger. Una opción que a primera vista puede impactar en comercios, pero que también está pensada para creadores que vendan servicios o cursos.

“En los próximos años creo que veremos un crecimiento masivo del emprendedurismo. La inteligencia artificial hará posible que las personas creen aquello que quieren ver en el mundo y lo puedan escalar. Hacia allí nos dirigimos y creo que es algo realmente emocionante”, apuntó Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en un mensaje por video que se pudo ver en la apertura de la conferencia.

El anuncio oficial: así se ve el ida y vuelta entre cliente y negocio

El potencial de mil millones de conversaciones entre consumidores y negocios todos los días y los 3.5 mil millones de usuarios de los productos de Meta suena tentador desde la tecnológica, a la hora de este lanzamiento con vínculo con los negocios . La herramienta, que hasta ahora estaba disponible principalmente en WhatsApp y Messenger, comenzará a expandirse también en Instagram y podrá configurarse en pocos minutos utilizando información existente de una página de Facebook, una cuenta de Instagram o el sitio web de una empresa.

Además de responder consultas de clientes, el agente incorpora capacidades de análisis de negocio. Entre ellas se encuentran resúmenes diarios sobre las conversaciones mantenidas con usuarios, identificación de tendencias, detección de inquietudes frecuentes y monitoreo de comentarios vinculados a la competencia.

Para las compañías con operaciones más complejas, Meta presentó Meta Business Agent Platform, una plataforma que permite construir y personalizar agentes de IA conectados a sistemas corporativos como Shopify, Zendesk y Salesforce, entre otras. Gracias a estas integraciones, los agentes pueden acceder en tiempo real a información de inventario, disponibilidad de productos o precios.

Entre los casos de éxito apareció una empresa de alquiler de autos en Brasil, donde los usuarios pueden reservar y pagar un automóvil íntegramente a través de WhatsApp gracias a la conexión entre la plataforma de IA y los sistemas internos de la compañía. Por ahora el sistema de pago no está disponible a nivel global, pero Brasil puede validar el sistema para una ampliación a futuro gracias a la escala de su mercado.

Búsqueda, mensajes y ventas: el camino completo

La estrategia también apunta a facilitar el descubrimiento de negocios dentro de WhatsApp. La empresa anunció nuevas funciones para que los usuarios puedan encontrar empresas directamente desde la barra de búsqueda de la aplicación como si se trataran de contactos. La idea es que WhatsApp evolucione gradualmente desde una plataforma de mensajería hacia un espacio donde también sea posible descubrir productos, servicios y comercios. ¿El camino definitivo a una súper app? El camino de Meta integrando todas sus plataformas de mensajería con este agente, e incluso pensar en tener todo el proceso de compra-pago-venta, parece ir en ese sentido.

Las empresas que utilicen agentes de IA aparecerán en los resultados de búsqueda y contarán con accesos directos para iniciar conversaciones automatizadas. “Queremos que encontrar un negocio sea tan simple como buscarlo”, señalaron desde Meta.

Así es dashboard del Meta Business Agent, donde los comercios o creadores podrán gestionar y controlar las consultas

Uno de los puntos que más interés despertó durante una ronda de preguntas fue la transparencia en el uso de la inteligencia artificial. La compañía aseguró que los usuarios siempre sabrán cuándo están interactuando con una IA. Habrá avisos visibles al inicio de cada conversación, además de identificaciones específicas en la interfaz y en los mensajes generados por el sistema. “Cerca del 70% de los adultos online están de acuerdo en que obtener una respuesta de la IA les resulta útil”, señalaron desde Meta, en base a una investigación de Kantar.

Respecto al modelo de negocio, Meta confirmó que actualmente la herramienta puede probarse de forma gratuita, aunque anticipó que en el futuro formará parte de una suscripción y que también se evalúan esquemas de pago por uso. Esto representará la primera monetización directa de WhatsApp Business para pequeñas empresas, un segmento que históricamente utilizó la aplicación sin costo.