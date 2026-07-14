Nexo nombra a su nuevo gerente general para la Argentina y acelera su expansión local

Nexo, la plataforma de gestión de patrimonio en activos digitales, designó a Andrés Ondarra como nuevo gerente general para la Argentina, cargo que asumirá a partir del 1 de agosto. Su llegada a este nuevo rol se dará en el marco de una transición ordenada junto a Federico Ogue, actual CEO de Nexo para la Argentina y fundador de Buenbit.

Durante más de 25 años, Ondarra se dedicó a las finanzas tradicionales, fintech y el ecosistema cripto en América Latina. A su vez, cuenta con experiencia en banca de inversión en Wall Street.

“Argentina tiene uno de los ecosistemas cripto y fintech más sofisticados de la región, y lo que construimos en este país con Nexo es algo de lo que estoy muy orgulloso. Le pasó la posta a Andrés con la tranquilidad de que tiene la experiencia y la mirada para llevar a Nexo Argentina a la siguiente etapa”, señaló Ogue.

En detalle, entre julio de 2022 y junio de 2025, el país movió cerca de US$93.900 millones en transacciones de activos digitales, el segundo volumen más alto de América Latina después de Brasil. Además, el 74,3% de los inversores argentinos ya tiene activos digitales en su cartera —la proporción más alta entre todos los mercados relevado —, y un 62,9% redujo sus tenencias en activos tradicionales para volcarse a las criptomonedas.

En este escenario, la compañía continuará con su inversión en infraestructura local, alianzas deportivas como la que tiene con la AFA, y un equipo que acompañará a los clientes de la región en los próximos años.

Por otro lado, Nexo también avanza con el lanzamiento local de la Nexo Card, una tarjeta con funcionalidad dual de débito y crédito sobre la red de Mastercard, que permite a los usuarios utilizar sus activos digitales para pagos, acceder a crédito sin vender sus tenencias y obtener beneficios sobre activos elegibles.

La Nexo Card es una tarjeta con funcionalidad dual de débito y crédito sobre la red de Mastercard

Es concreto, los usuarios pueden gastar sus criptomonedas directamente en “modo débito” o dejarlas como garantía en “modo crédito” para acceder a liquidez, sin vender nada, alternando entre ambos modos desde una sola app.

Además, los saldos que quedan disponibles en la aplicación generan hasta 13% de interés anual, acreditado diariamente con beneficios adicionales según el nivel de fidelización de cada usuario. La alianza con DragonPass también permitirá a aquellos que tengan la tarjeta acceder a salas VIP en aeropuertos, fast-track en controles de seguridad y otros beneficios de viaje en cientos de destinos.

“Hace más de diez años que los argentinos incorporaron los activos digitales a su vida financiera cotidiana. La propuesta de la Nexo Card es simple: que cada uno use sus activos digitales de la forma que mejor le sirva”, indicó Ondarra.

Y concluyó: “Asumir este rol y ser parte de este lanzamiento representa una gran oportunidad para seguir construyendo confianza, acercando soluciones de valor a los clientes y contribuyendo al desarrollo de un ecosistema más sólido e inclusivo”.