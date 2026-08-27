Nvidia anticipa una expansión muy superior a la esperada por Wall Street y entusiasma al mercado

Nvidia pronosticó el miércoles un salto del 70% en sus ingresos para el próximo año fiscal, lo que pone de manifiesto una demanda sostenida de capacidad de cómputo para inteligencia artificial (IA), aunque advirtió que la escasez de componentes de memoria seguirá limitando la velocidad a la que puede expandirse.

Las acciones del fabricante de chips subieron casi un 5% en las operaciones posteriores al cierre, después de haber caído inicialmente más de un 1%. A las 11.30 de hoy su acción cotizaba 8% arriba.

“La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo un trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables. Ahora, la capacidad de cómputo genera ingresos”, afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Visitantes escuchan la presentación del servidor NVIDIA GB300 NVL72 AI durante el Hon Hai Tech Day (HHTD 25) en el Centro de Exposiciones Nangang en Taipéi, Taiwán, el 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Chiang Ying-ying, Archivo) Chiang Ying-ying - AP

Las perspectivas probablemente tranquilicen a los inversores que se preguntaban cuánto tiempo podría durar el auge del gasto en IA después de varios años de crecimiento explosivo. Al proyectar un aumento de los ingresos muy superior a las expectativas de Wall Street y detallar la demanda tanto de las mayores compañías tecnológicas como de los laboratorios de IA, Nvidia sostiene que el mercado de capacidad de cómputo para inteligencia artificial continúa expandiéndose y todavía no alcanzó su techo, incluso cuando las restricciones de oferta limitan cuánto negocio puede captar.

Los ejecutivos presentaron una hoja de ruta de crecimiento para los próximos años, que incluye el aumento de la producción de sus procesadores de próxima generación Vera Rubin y una expansión de las ventas a laboratorios de IA como OpenAI.

La previsión de Nvidia de un crecimiento del 70% para su próximo ejercicio fiscal, que termina en enero de 2028, constituye una revelación poco habitual para la compañía, que normalmente no ofrece proyecciones con tanta anticipación.

Jensen Huang, a la izquierda, presidente y director general de Nvidia, y Jim Anderson, director general de Coherent, firman una viga de construcción simbólica antes de la ceremonia de colocación de la primera piedra para la ampliación de la planta de manufactura de Coherent, el martes 16 de junio de 2026, en Sherman, Texas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) Jeffrey McWhorter - FR170451 AP

“Nunca habíamos hecho una previsión ni dado una orientación con un año de anticipación”, dijo Huang. Antes de la publicación de los resultados del miércoles, los analistas proyectaban, en promedio, un crecimiento de los ingresos del 44% para ese mismo período.

“Lo que hace que la previsión sea aún más creíble es que la demanda se está ampliando más allá de los hiperescaladores originales: las nubes de IA, las empresas, los compradores soberanos y los clientes industriales ahora están creciendo a un ritmo considerablemente mayor”, dijo Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities.

La compañía señaló que su plataforma Vera Rubin, que ya comenzó a enviarse a los clientes, representará aproximadamente una quinta parte de los ingresos totales de su negocio de centros de datos durante el trimestre actual, que finaliza en octubre.

En su segundo trimestre fiscal, cerrado en julio, los ingresos del segmento de centros de datos más que se duplicaron hasta alcanzar los US$89.000 millones, por encima de los US$85.080 millones estimados, según datos de LSEG.

Las restricciones de oferta limitan el crecimiento

Nvidia afirmó que espera que la demanda procedente de los laboratorios de IA represente aproximadamente una cuarta parte de su negocio total el próximo año, una señal de que su base de clientes se está diversificando.

La compañía agregó que las denominadas “neo-clouds”, entre ellas empresas como Nebius y CoreWeave, terminarían este año con una capacidad superior a ocho gigavatios de GPU de Nvidia, frente a los tres gigavatios registrados al cierre del año pasado.

Jensen Huang durante la conferencia Computex 2026. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP) I-HWA CHENG - AFP

Nvidia también anunció una ampliación de su alianza con la división de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS). Ambas compañías desplegarán otros dos millones de procesadores gráficos de Nvidia en la infraestructura global de Amazon durante 2027 y 2028.

“Estamos viendo una aceleración de la demanda incluso a nuestra escala. Las previsiones de nuestros clientes apuntan a que nuestro crecimiento se duplicará el próximo año. Sin embargo, tenemos restricciones de oferta”, dijo la directora financiera, Colette Kress, durante una conferencia con analistas.

Kress señaló que el fuerte aumento de los precios de las memorias y los mayores costos de los componentes seguirán presionando los márgenes. Añadió que estos tocarían fondo durante el cuarto trimestre, en torno al 71%-72%, frente a aproximadamente el 74% del tercer trimestre. Los analistas esperaban un margen del 74,77% para el tercer trimestre.

La compañía pronosticó ingresos de US$108.000 millones para el tercer trimestre, con un margen de variación del 2%, frente a una estimación promedio de los analistas de US$104.190 millones, según datos recopilados por LSEG.

Las ventas de chips en China siguen siendo inciertas

El negocio de Nvidia en China continúa rodeado de una elevada incertidumbre. En mayo, Washington autorizó a unas 10 empresas chinas, entre ellas Alibaba, Tencent y ByteDance, a comprar el H200, uno de los chips de IA más potentes de Nvidia, aunque las entregas permanecieron paralizadas durante meses. Nvidia no incluyó los ingresos procedentes de centros de datos en China dentro de sus previsiones.

En junio, Nvidia comenzó a ofrecer su nueva CPU Vera a clientes chinos y les comunicó que el chip podría estar disponible en agosto, mientras China evaluaba por separado permitir que las principales empresas de IA realizaran compras limitadas de H200.

El mes pasado, un funcionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmó que los envíos habían comenzado, aunque seguían siendo “muy pocos”.

Los ingresos totales de Nvidia durante el segundo trimestre más que se duplicaron hasta los US$96.220 millones, superando las estimaciones de US$92.170 millones.

La ganancia ajustada fue de US$2,22 por acción durante los tres meses finalizados el 26 de julio, frente a los US$2,10 esperados por los analistas.