Un futbolista de Fenerbahçe provocó a los hinchas de Lyon y desató una batalla campal en los playoffs de la Champions League

El futbolista francés Mattéo Guendouzi fue el centro de un escándalo que embarró este miércoles la jornada de playoffs de la UEFA Champions League. El mediocampista de Fenerbahçe -identificado con Olympique de Marsella- le hizo gestos obscenos a la tribuna de Lyon tras la victoria por 1 a 0, lo que provocó que un hincha lo ataque a patadas y se desate una batalla campal que siguió en los pasillos del vestuario.

Guendouzi tuvo un partido aparte desde el primer minuto. En la previa, mantuvo cruces con hinchas del equipo francés: durante la entrada en calor le cantaron en su contra y el jugador respondió levantando el dedo medio. Luego, los intercambios continuaron durante el correr del partido.

Sin embargo, los disturbios se generaron recién en el final. Ni bien el árbitro Maurizio Mariani dio por finalizado el encuentro, el mediocampista miró a una de las tribunas de Lyon y empezó a saltar, celebrando la victoria. En ese momento, algunos jugadores del conjunto francés fueron a buscarlo y le reprocharon la acción, mientras que el exfutbolista de Lazio levantaba las manos y hacía gestos a la afición rival.

Incidentes en el partido entre Fenerbahçe y Lyon

Tras ello, Guendouzi se acercó a una de las tribunas y siguió haciendo gestos a los hinchas con su dedo medio. Incluso, llegó a invitar a una persona a pelear dentro del campo de juego mientras sus compañeros separaban a los rivales, que intentaban agredirlo.

Pero el punto más álgido se dio cuando los futbolistas se retiraban del campo de juego. En ese momento, Guendouzi se mostró eufórico: saltaba y cantaba, a diferencia de sus compañeros que estaban calmados. Así, cuando llegó al túnel, un hincha saltó al campo de juego y lo atacó. Ambos intercambiaron golpes y la situación se descontroló.

Los futbolistas de Lyon y el cuerpo técnico intervinieron y fueron a buscarlo para pegarle. Los jugadores de Fenerbahçe salieron a defenderlo y apartaron al mediocampista de la zona del conflicto por cuestiones de seguridad, al mismo tiempo que intervenía la seguridad del estadio.

En redes sociales, se viralizaron los vides de la transmisión oficial que dieron cuenta de los incidentes. Pero además, circularon distintas grabaciones tomadas desde las tribunas que mostraron desde el inicio hasta el final del altercado.

Guendouzi

Lo cierto es que, después de un 1-1 en la ida en Turquía, Fenerbahçe venció 1-0 Lyon en Francia (2-1 global) en la fase clasificatoria a la Champions League y vuelve a la competencia después de 18 años.

Luego de sufrir en los últimos minutos y con el ingreso del argentino Nicolás Tagliafico sobre el final, el conjunto turco, que cuenta con figuras como el arquero Ederson Moraes, los defensores Nathan Aké y Milan Skriniar, el mediocampista N’Golo Kanté y el atacante Romelu Lukaku, entre otros, logró la clasificación.

Lo empezó ganando con dos goles en cuatro minutos: Vedat Muriqi, a los 24, y Archie Brown, a los 28, establecían el 2 a 0 para irse tranquilos al descanso. Sin embargo, la serie se puso con más paridad cuando Malick Fofana estableció el descuento. A partir de ahí fue todo de los franceses, que contaron con la posibilidad de igualar en dos ocasiones, pero ambos tantos fueron invalidados a instancias del VAR, uno por posición adelantada y el otro por una infracción en ataque.

El cruce con Dybala

En abril de 2024, cuando Guendouzi jugaba en Lazio, tuvo un fuerte intercambio con Paulo Dybala, durante un clásico ante la Roma. En esa ocasión, el futbolista argentino fue a defender a su compatriota y compañero Matías Soulé, que se estaba peleando con el mediocampista. El francés, por su parte, también insultó a la Joya, que respondió tirándole del pelo y mostrándole sus canilleras, que tenían una imagen de la Copa del Mundo.

El cruce entre Dybala y Guendouzi se produjo durante un clasico ALBERTO PIZZOLI - AFP

Tiempo después, Dybala explicó el detrás del cruce y dijo que ya venía siguiendo las actitudes de Guendouzi tiempo atrás. “Hay una explicación. Yo ya lo tenía planeado”, confesó en diálogo con La Casa del Kun y relató: “El francés es muy bocón y bardeaba a los más pibitos. Les decía ‘yo te voy a comprar el pase y te voy a poner a trabajar en casa’. Así, pero con los más chicos, les decía ‘mirá dónde jugás’”.

Luego continuó: “Por ejemplo, Mati Soulé jugaba en Frosinone el año anterior, y cuando vino siempre hablábamos de este y nos contó que les decía eso: ‘Mirá dónde jugás, cuál es tu equipo, te voy a comprar yo’“, siguió.

“A mí me daba una bronca bárbara, entonces lo fui a buscar y le dijimos de todo. Y justo me habían regalado las canilleras con la Copa, y como él también había estado dije ‘se la voy a mostrar”, sentenció.