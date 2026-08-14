OpenAI presentó Ultrafast, el modo que acelera GPT-5.6 hasta 14 veces

OpenAI presentó ayer Ultrafast, un nuevo modo que permite que GPT-5.6 Sol funcione a una velocidad hasta 14 veces mayor. La iniciativa surge a partir de una colaboración con la firma Cerebras y, según explicó la compañía en su blog oficial, el objetivo es lograr “más trabajo útil por segundo”.

En concreto, Ultrafast genera hasta 750 tokens de salida por segundo. “Con GPT-5.6, estamos ampliando la frontera de lo que nuestros modelos pueden hacer y haciéndolos más eficientes en todos los niveles de nuestra infraestructura. Estas mejoras han hecho que la inteligencia avanzada sea más accesible en términos de costo y más útil para un mayor número de personas”, detalla OpenAI.

Y añade: “Cuando la velocidad deja de exigir renunciar a la inteligencia, la IA puede integrarse en las áreas más sensibles al tiempo dentro de una empresa y hacer posibles nuevas formas de trabajo”.

Ultrafast genera hasta 750 tokens de salida por segundo Shutterstock - Shutterstock

A su vez, OpenAI señala que aplicar IA “ultrarrápida” es útil para áreas como respuesta ante incidentes y fiabilidad, investigación financiera y seguridad, soporte al cliente y atención telefónica, comercio e investigación y experimentación en directo.

Por el momento, este nuevo modo se encuentra en fase de prueba y está disponible para un grupo selecto de clientes. “Estamos trabajando con un grupo inicial de clientes para comprender dónde esta velocidad marca la mayor diferencia y cómo estos aprendizajes pueden mejorar nuestros productos con el tiempo”, precisa la firma.

Nuevos lanzamientos

OpenAI no es la única compañía de IA que lanza diariamente nuevos productos y funcionalidades. En julio, por ejemplo, Anthropic dio a conocer Sonnet 5, una nueva versión de su modelo que no solo está dedicada a responder las consultas diarias de las personas, sino también a la gestión de los agentes de IA, con capacidades más autónomas y a un menor coste que otros modelos.

El nuevo modelo Sonnet 5 permite desde usar navegadores y terminales hasta funcionar de forma autónoma, y toma la misma nomenclatura de Fable 5, el modelo de clase Mythos de Anthropic, cuyo despliegue se pausó a los pocos días de haber sido lanzado hace dos semanas y que ahora vuelve a estar disponible a nivel global, tras la aprobación del Gobierno de Estados Unidos.

Anthropic publicó su nuevo modelo de IA Sonnet 5

El laboratorio de IA ha publicado todos los detalles en su web, donde ha recalcado que “hace tan solo unos meses” ofrecer un rendimiento similar al que han alcanzado con este nuevo modelo, que se acerca incluso a los recientes modelos de la clase Opus, hubiera requerido un modelo más grande y más caro.

Sonnet 5, comparado con Sonnet 4.6, presenta una tasa de comportamientos indeseables menor y, en términos generales, es más seguro en contextos con agentes. Sí tiene una capacidad menor para tareas de ciberseguridad, donde Fable 5, como modelo de clase Mythos, sobresale totalmente.

En las pruebas de rendimiento, Sonnet 5 sobrepasa a Sonnet 4.6 en todos los tests publicados y el avance más llamativo se ve en la capacidad de finalización de tareas complejas de extremo a extremo, lo que demuestra su alta capacidad de autonomía, al igual que en Humanity’s Last Exam (conocimiento experto) y Terminal-Bench v2.1 (tareas de terminal), con unas subidas de 10,6 y 13,4 puntos, respectivamente, en estos dos últimos.

Al comparar Sonnet 5 con Opus 4.8, este modelo de gama media es capaz de desafiar a uno de los pesos pesados de Anthropic en los tests de trabajo de conocimiento agéntico (AA-Briefcase y GDPval-AA) e incluso superarlo. Asimismo, en el test del Máximo Esfuerzo (OSWorld-Verified y BrowseComp), al activar el nivel de razonamiento extra alto, se acerca a Opus 4.8 en su nivel medio-alto.

Cabe recordar que Opus 4.8 sigue siendo mejor en matemáticas y razonamiento puro, con una diferencia notable frente a Sonnet 5, al igual que en ciberseguridad ofensiva, donde el propio diseño del modelo limita las capacidades de Sonnet 5.