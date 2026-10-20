Para Sturzenegger, la Argentina “tiene una oportunidad de ponerse delante del mundo” en inteligencia artificial

Para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la Argentina “tiene una oportunidad de ponerse delante del mundo” en materia de inteligencia artificial (IA). ¿Las claves detrás de esta meta? Libertad y evitar regulaciones preventivas excesivas, idea que planteó el Presidente Javier Milei en una reciente columna publicada en el Financial Times.

“La regulación de la IA es el riesgo más grande de la libertad que enfrentamos nunca como sociedad”, disparó esta mañana el ministro durante el comienzo de su charla en la SAIAConf 2026, un evento organizado por la Sociedad Argentina de la Inteligencia Artificial, que reunió a empresarios y emprendedores del sector. Y agregó: “Nos propusimos no regular preventivamente. Se regulará si surge un problema”, dijo, en referencia a un debate global sobre cómo evitar desmanes por parte de los últimos desarrollos de IA, y en sintonía con la postura del gobierno de Donald Trump.

Esta visión respecto a la IA despertó un fuerte debate en los últimos meses, en especial por la iniciativa de crear “sociedades automatizadas”, es decir, administradas por algoritmos o agentes de IA, sin la necesidad de contar con empleados humanos. Se trata de uno de los puntos más fuertes de la reforma integral de la ley general de sociedades (19.550), que fue enviada al Congreso el pasado 29 de mayo.

El ministro profundizó sobre la iniciativa y explicó que “la supervisión será humana y, la operación, autónoma”. “Ahí logramos un consenso en el Congreso”, dijo. A su vez, sostuvo que la propuesta se basa en tres ejes fundamentales: libertad, responsabilidad limitada y “buen entorno fiscal”.

Por otro lado, Sturzenegger hizo mención a diferentes inventos que pusieron en jaque a la humanidad y obligaron a repensar estructuras y formas de trabajo, como la escritura, la revolución industrial y la llegada de Internet. “Toda innovación tecnológica ha cambiado el mundo. Por supuesto que con sus pros y sus contras, y los humanos hemos logrado surfear eso. Así como la máquina a vapor quebró estructuralmente la velocidad de lo que se podía hacer, la IA nos va a transformar lo que mentalmente podemos hacer”, señaló.

Bajo esa línea, se refirió al potencial de esta tecnología para diferentes áreas del Gobierno, así como también que podría ayudar a “bajar el nivel de corrupción”. No obstante, también planteó que el marco legal será una discusión clave para los próximos años: “Somos un ser humano físico y después tenemos una versión digital. ¿De qué datos somos dueños para que el resto del mundo use o no use?“

Por último, el ministro se definió como un “tecnooptimista” y aseguró que nos dirigimos hacia “una sociedad de abundancia”. “Lo único que tenemos que asegurarnos es resistir la tentación de nuestro propio miedo. Tenemos que animarnos, si no vamos a poner en riesgo nuestras libertades”, afirmó.

El debate por las sociedades automatizadas

En el último tiempo, la iniciativa de crear sociedades automatizadas cobró relevancia a nivel internacional, luego de que referentes como Yuval Harari, autor del bestseller Sapiens, y Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, advirtieran sobre los peligros de esta idea.

Por un lado, Harari sostuvo que, en caso de que el proyecto prospere, las corporaciones de IA estarán en posición de “convertirse en expertas en lagunas legales y arbitraje regulatorio” y que “no será fácil disuadirlas de participar en actividades directamente ilegales” si eso asegura su supervivencia. “La máxima sanción que disuade a los ejecutivos y empleados humanos —la cárcel— resulta irrelevante para las IA”, escribió en un artículo publicado esta semana en el Financial Times, titulado “No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA”.

Last week, Argentina’s President Milei announced a new legal category for non-human corporations – companies run by #AI agents or robots. Like traditional corporations, they would be granted legal personhood. This could generate enormous new wealth, but very worryingly, it would… pic.twitter.com/3X2IwWXlV8 — Yuval Noah Harari (@harari_yuval) June 8, 2026

Y añadió: “Los países que otorgan a las IA personalidad legal corren el riesgo de convertirse en algo para lo que el registro histórico no ofrece analogía: no un estado corporativo, sino un estado de IA, un país cuyo pueblo podría, en efecto, ser gobernado por corporaciones no humanas, contra las que podría ser aún más difícil rebelarse. Milei espera convertir a Buenos Aires en un nuevo Amsterdam. En su lugar, se arriesga a convertirlo en un nuevo Batavia”, dijo, en referencia al puerto de Jayakarta, en lo que hoy es Indonesia, donde la Compañía Holandesa de las Indias Orientales construyó un estado-empresa que duró 40 años a mediados del siglo XVII.

Suleyman, coincidió con esta mirada. “Tenemos que tener mucho cuidado con esto”, escribió el ejecutivo en X, citando el tuit de Harari. En un artículo publicado en Nature y republicado en su blog personal, Suleyman explicó que la IA no es consciente, ni autónoma, y que los usuarios no deben confundir esa simulación de inteligencia por el elemento real; y dejar que actúen sin supervisión podría traer serios problemas.

Agreed. We have to be very careful about this. I published an article in @Nature recently making similar arguments.https://t.co/QRo74KhUzG https://t.co/tXfjtJhnqG — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) June 8, 2026

Después del tuit de Harari, el presidente Milei le respondió con un mensaje en redes: “Querido @harari_yuval, muchas gracias por participar en este fascinante y trascendental debate. Estamos en el amanecer de una nueva era, que nos sitúa, creo, en un lugar no tan diferente del que tú mismo describiste tan bien en *Sapiens* y tus otros libros: ese tiempo en que los humanos usamos ficciones para organizar nuestro trabajo colectivo y beneficiarnos de la tecnología. Ahora necesitamos más que nunca toda nuestra inteligencia para construir el marco que nos permita aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante. ¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!“.