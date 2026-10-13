Polémica literaria: cuánto de inteligencia artificial hay en los libros más vendidos

La inteligencia artificial (IA) se cuela en cada espacio del universo digital, y también está presente en los libros que llevamos en nuestras manos. Así lo afirma un relevamiento de El País, en el que se detectó que 35 de 119 obras analizadas y publicadas entre 2025 y 2026 cuentan con rastros de esta tecnología. En 13 de ellos, el nivel de IA supera el 50%.

Para obtener estos resultados, cada libro pasó por Pangram, uno de los detectores mejor valorados, en tres fragmentos de 1000 palabras. Cabe destacar que se analizaron 56 libros de 2019 y 2020, anteriores a los modelos actuales, y todos han dado 0%.

Bajo esa línea, la investigación descubrió que los 13 libros que superan el 50% son autopublicados y casi siempre novelas románticas. Por ejemplo, Mr. Sterling. Romance con el CEO, de Violeta Dark, alcanza el 100%. Dicho seudónimo suma 109 libros en Amazon desde marzo de 2025. Por otro lado, en Devuélveme mi país, de Alvise Pérez, libro que llegó al puesto número 1 en Amazon, se detectó un 97% en nivel de IA.

Un relevamiento de El País detectó que 35 de 119 obras analizadas y publicadas entre 2025 y 2026 cuentan con rastros de IA Shutterstock - Shutterstock

Respecto a los libros de editorial, ninguno de los 60 analizados supera el 50%, aunque nueve “tienen alguna traza”. A su vez, en los 15 ganadores de premios literarios no se detectó un “uso apreciable”.

Ahora bien, ¿se trata de una práctica ilegal? El País aclara que no es un delito, así como también que Amazon, si bien no prohíbe contenido generado con IA, sí exige que se lo identifique como tal. No obstante, el detector no aclara cómo el autor o la autora pudo haber utilizado la herramienta.

El debate por los libros escritos con IA

La presencia de IA en el mercado literario ya no es una novedad. Uno de los casos con mayor repercusión sucedió en marzo de 2025, cuando la editorial Hachette Book Group publicó en Reino Unido Shy Girl, una novela de terror escrita por la autora estadounidense Mia Ballard. Hacia inicios de marzo, se habían vendido casi 2000 ejemplares. Su lanzamiento en Estados Unidos estaba previsto para ese mismo mes, pero algo cambió los planes: el libro era, en realidad, un producto generado con IA.

Si bien la autora negó haber utilizado IA en la escritura de la novela, admitió que un editor independiente contratado por ella había introducido cambios generados por IA. Ballard declaró que iniciaría acciones legales contra ese editor. “Esta controversia ha cambiado mi vida de muchas maneras, mi salud mental está en su peor momento y mi nombre está arruinado por algo que ni siquiera hice personalmente”, dijo la autora a The New York Times. Ballard, que escribe ficciones sobre la “ira femenina”, vive con su pareja en California, según consigna la página web de Hachette.

Mia Ballard, autora de Shy Girl

El escenario encendió un fuerte debate entre escritores, editoriales y cadenas de librerías a nivel mundial. Recientemente, uno de los que se pronunció al respecto fue James Daunt, CEO de Barnes & Noble. En concreto, el ejecutivo dijo que no tendría problema en vender libros escritos con esta tecnología, “siempre y cuando no se disfrace ni pretenda ser algo que no es, que tenga una calidad esencial y que el cliente, el lector, quiera comprarlo”.

“Mientras un libro escrito por IA diga que fue escrito por IA y no pretenda ser otra cosa ni esté copiando el trabajo de otra persona, siempre que eso esté claramente indicado, lo tendremos en stock”, señaló Daunt a NBC News.

Incluso, Daunt aventuró que es probable que Barnes & Noble ya tenga algunos libros escritos por IA en sus diferentes sucursales. “Tenemos 300.000 títulos en todas nuestras tiendas. ¿Creemos que algunos de ellos pueden haber sido creados por IA? Las probabilidades indican que sí, pero en realidad no somos conscientes de ello”, precisó.

Sin embargo, afirmó que este tipo de productos aún no logran “una gran tracción comercial”: “Creo que es algo que debe tratarse con sentido común y aceptación, pero sin permitir que nada se haga pasar por otra cosa”.

James Daunt, CEO de Barnes & Noble

En este sentido, reivindicó el rol de los libros, en especial en tiempos complejos de la sociedad. “Estamos atravesando un momento político y social bastante difícil. Y creo que una de las esencias vocacionales de ser librero es formar parte de las comunidades como un espacio de aceptación, tolerancia y amabilidad”, indicó.

Y añadió: “La gente leerá en formato digital y escuchará audiolibros y todo lo demás, pero el libro, la creatividad de los autores y el dinamismo cultural que acompaña a los libros permanecerán. Las librerías seguirán siendo parte de eso”.